В QazaqGaz Aimaq рассказали о ходе расследования взрыва газа в Талдыкоргане
Фото: МЧС РК
Талдыкорган. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 31 декабря 2024 года в Талдыкоргане произошел взрыв газа, в результате чего загорелся двухэтажный частный жилой дом. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек, двое из которых впоследствии скончались. В компании АО "QazaqGaz Aimaq" прокомментировали происшествие.
Согласно поступившему в 07.25 сообщению о ЧП в аварийно-диспетчерскую службу, на место происшествия незамедлительно выехала бригада Жетысуского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq". По прибытии наши специалисты перекрыли подачу газа и приступили к проведению аварийно-спасательных работ совместно с сотрудниками ДЧС Жетысу. В ходе обследования территории дома и прилегающей к ней территории работники газовой службы обнаружили признаки загазованности в колодцах смежных коммуникаций водопровода и канализации. Для уточнения источника утечки газа был произведен буровой осмотр вдоль оси частного подземного газопровода среднего давления, а также находящихся в эксплуатации АО "QazaqGaz Aimaq" двух подземных газопроводов низкого давления", - проинформировали в компании.
Сообщается, что анализы проб из буровых скважин показали высокую концентрацию газа, указывающую на подземную утечку газа.
Специалисты службы эксплуатации и ремонта газовых сетей нашей компании в рамках инструкций по технике безопасности провели проверку герметичности подземных газопроводов низкого давления. По результатам официальных проверок обслуживаемые нами газовые сети не имеют утечек газа и функционируют исправно. АО "QazaqGaz Aimaq" призывает жителей Талдыкоргана и прилегающих районов дождаться официальных итогов расследования. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать правила безопасного использования природного газа в быту и следовать только достоверным, подтвержденным источникам информации", - отметили в компании.