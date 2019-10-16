В результате хлопка газовоздушной смеси в Туркестанской области пострадала девочка

По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям РК, 14 октября, в 11.16, в селе Жуйнек, что в 20 километрах от города Кентау Туркестанской области во времянке произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 32 квадратных метра. Принятыми мерами пожарных пожар ликвидирован в 12.28. В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники областного ДЧС.
"С ожогами доставлена в больницу девочка 2005 года рождения", - сообщили в КЧС.
Предварительная причина происшествия - неисправность редуктора газового баллона.
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