Кентау. 15 октября. Kazakhstan Today - В результате хлопка газовоздушной смеси в Туркестанской области пострадала девочка, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям РК, 14 октября, в 11.16, в селе Жуйнек, что в 20 километрах от города Кентау Туркестанской области во времянке произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 32 квадратных метра. Принятыми мерами пожарных пожар ликвидирован в 12.28. В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники областного ДЧС.

"С ожогами доставлена в больницу девочка 2005 года рождения", - сообщили в КЧС.

Предварительная причина происшествия - неисправность редуктора газового баллона.

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