В результате пожара в многоэтажке в Таразе эвакуировано 20 человек, спасено трое детей  

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Тараз. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара в одной из многоэтажек Тараза эвакуировано 20 человек, спасено трое детей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале - В результате пожара в одной из многоэтажек Тараза эвакуировано 20 человек, спасено трое детей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК





Как сообщили в ДЧС Жамбылской области, 4 февраля 2023 года в 10.10 поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома.





Пожар был ликвидирован в 10.34. Силами огнеборцев спасено 5 человек, из них 3 детей, эвакуировано 20 человек, в том числе 8 детей.





С ожогами госпитализированы хозяин квартиры 1981 года рождения и его супруга 1987 года рождения.



