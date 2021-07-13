В Северном Казахстане лесной пожар тушили с помощью вертолета

Фото: ДЧС СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. 12 ИЮЛЯ - Пожар вблизи села Имантау на территории Айыртауского района Северо-Казахстанской области тушили с помощью вертолета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации областного ДЧС, 11 июля 2021 года в 12.47 поступила информация о загорании сухой травы с переходом на лесопокрытую территорию КГУ "Лесное хозяйство Караултобе", в 5 километрах от села Имантау Айыртауского района СКО. На место возгорания были мобилизованы наземные и воздушные силы. Направлены силы и средства ДЧС СКО, Арыкбалыкского и Шалкарского филиалов ГНПП "Кокшетау", ДПФ ТОО "Лобаново", КХ "Кузахмет", КХ "Дзауров", местное население (114 человек личного состава и 16 единиц техники, 1 вертолет).

Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить дальнейшее распространение огня, угрожавшего лесным угодьям природного парка. Пожар локализован в 17.50. Жертв и пострадавших нет. Предварительная площадь пожара - 100 гектаров. Причина устанавливается", - проинформировали в ДЧС СКО.

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