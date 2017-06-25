В Шымкенте резервуар с нефтепродуктами потушили силами 360 человек

Шымкент. 24 июня. Kazakhstan Today - В Шымкенте силами 360 человек потушили резервуар с нефтепродуктами, пожар на котором начался утром 23 июня, передает Kazakhstan Today.

"Всего к месту пожара было привлечено 36 единиц техники, два пожарных поезда и 360 человек личного состава государственной и негосударственных противопожарных служб, а также служб взаимодействия. Принятыми мерами не допущено распространение огня на соседние резервуары с горючим топливом и обеспечена ликвидация пожарав 06.40 24 июня 2017 года на общей площади 190 квадратных метров", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Как сообщалось ранее, 23 июня 2017 года, в 07.53, на Центральный пункт пожарной связи Шымкента поступило сообщение о горении на территории нефтебазы АО "Шымкент мунай онімдері", расположенной в областном центре.

В 07.55 к месту вызова были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. Через 11 минут, по прибытии первого пожарного подразделения, происходило открытое горение бензина марки АИ-92 в резервуаре объемом 3 тыс. кубических метров на ориентировочной площади 190 квадратных метров с интенсивным выделением дыма и теплового излучения. Была организована подача ручных стволов с большим расходом воды на охлаждение горящего резервуара.

На месте был создан оперативный штаб пожаротушения с организацией двух боевых участков для подачи дополнительных водяных стволов на охлаждение и защиту рядом расположенных резервуаров. Организована работа по подготовке пенной атаки.

По информации Иманкулова, было произведено пять пенных атак. Высокая температура и интенсивность огня не давали ожидаемых результатов. После чего была организована разведка пожара с использованием беспилотного летательного аппарата (дрон). Результаты разведки показали, что безуспешность пенных атак обусловлена отсутствием доступа огнетушащих веществ вовнутрь горящего резервуара ввиду наличия незначительных отверстий в деформированной стационарной крыше.

Кроме этого, тушение пожара осложнялось отсутствием доступа к вентилю запорной арматуры, откуда фонтанировало под давлением горящее топливо.

"Были предприняты дополнительные меры по привлечению пожарного поезда из города Арысь и подвоза пенообразователя, а также обеспечению бесперебойной подачи воды от ближайшего водоисточника (река на расстоянии 1,2 километра)", - уточнил представитель КЧС.

Учитывая отсутствие доступа для подачи огнетушащих средств на ликвидацию горения, личным составом во избежание распространения огня осуществлялось охлаждение горящего и рядом расположенных резервуаров до полного выгорания воспламенившегося топлива.

В 19.11 произошло частичное обрушение стационарной крыши резервуара, что способствовало усилению возгорания. Тем не менее пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние резервуары и ликвидировать возгорание. Помимо противопожарных служб, в тушении принимали участие сотрудники служб взаимодействия: ДВД, электросети, скорой медицинской помощи.

Напомним, при пожаре на нефтебазе погиб оператор АО "Шымкент мунай онімдері". Предположительно, в момент возгорания он находился на резервуаре.

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