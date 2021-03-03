В СКО 5-летний ребенок погиб в пожаре, пока родители были на работе

Петропавловск. 2 марта. Kazakhstan Today -1 марта, в 18.59, на пульт 101 пожарной части №9 села Смирново поступило сообщение о том, что произошел пожар в жилом доме в селе Новороссийском, передает Kazakhstan Today.

Об этом на брифинге РСК сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО полковник гражданской защиты Дмитрий Растихин.

Горела квартира в одноэтажном двухквартирном доме. До прибытия пожарных местные жители извлекли из огня безжизненное тело ребенка 2015 года рождения.

Для установления точной причины смерти тело направлено на экспертизу", - сообщил Растихин.

Ребенок на момент пожара находился дома один. Родители были на работе.

По предварительным данным, причиной пожара стала печь.

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