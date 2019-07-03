Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - В столице горел университет искусств "Шабыт", передает Kazakhstan Today.

1 июля, в 20.36, на пульт 101 ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в университете искусств "Шабыт" по проспекту Тауелсиздик. На первом этаже в одном из кабинетов произошло горение оргтехники и потолочного перекрытия на общей площади 25 квадратных метров. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 20.57 и ликвидирован в 21.03. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - проинформировала пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

В ликвидации пожара были задействованы 20 сотрудников и 5 единиц пожарной техники столичного департамента по ЧС.

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