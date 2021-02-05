В столице спасатели и полицейские предотвратили суицид

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - 3 февраля, в 17.44, в ДЧС Нур-Султана поступил вызов: мужчина угрожал броситься с 12-го этажа, передает Kazakhstan Today.

По прибытии столичные пожарные Специализированной пожарной части №5 приступили к действиям по оказанию помощи в предотвращении падения мужчины. Установив автолестницу, и выждав момент, когда мужчина отвернулся старший пожарный-спасатель СПЧ-5, сержант гражданской защиты Хамзин Алмат втолкнул его внутрь балкона, где находились полицейские, затащившие его внутри. Таким образом, совместными действиями спасателей и полицейских суицид был предотвращен.

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