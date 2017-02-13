В связи с морозами в минувшие выходные на дорогах Северного Казахстана застряли 6 грузовых машин

Петропавловск. 13 февраля. Kazakhstan Today - В связи с морозами в минувшие выходные на дорогах Северного Казахстана застряли большегрузные машины, сообщили в пресс-службе ДВД СКО.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, из-за резкого понижения температуры дорожно-патрульные полицейские СКО усилили патрулирование автотрасс. Всего за минувшие выходные на дорогах Северо-Казахстанской области застряли 6 грузовых машин. Но благодаря своевременно оказанной помощи, несчастных случаев не допущено, все машины продолжили путь, передает Kazakhstan Today.
"25-летний водитель "Вольво" не смог продолжить путь из-за замерзания тормозных систем и остановился около села Рублевки в Аккайынском районе. Патрулировавшие трассу сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции МПС ДВД СКО оказали помощь оставшемуся в пути петропавловцу. В течение суток все неполадки были устранены, и большегруз благополучно продолжил путь", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, 56-летний житель Костанайской области на грузовой автомашине перевозил электроприборы. У водителя грузовой автомашины закончился бензин, а дизельное топливо замерзло, из-за чего он не смог продолжить путь. К нему на помощь поспешил другой экипаж, патрулировавший трассу "Челябинск-Новосибирск" в Кызылжарском районе. Старший сержант Танат Маденов и старшина полиции Асхат Кабулов привезли бензин и помогли разогреть машину. Через 40 минут водитель смог продолжить путь.
Просмотров: 1956
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter