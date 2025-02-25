24.02.2025, 10:01 22456

В Таразе спасатели вынесли с места пожара 15 газовых баллонов

В Таразе спасатели вынесли с места пожара 15 газовых баллонов
Фото: МЧС РК
Тараз. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар произошел в цеху по изготовлению пластиковых изделий в Таразе. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, вынесли 15 газовых баллонов объемом 100 литров в безопасное место и ликвидировали пожар, не дав ему распространиться", - проинформировали в МЧС.


Бригада Центра медицины катастроф оказала помощь мужчине 1972 года рождения, который в результате пожара получил отравление продуктами горения. Пострадавший от госпитализации отказался.
 
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Теги:МЧСПожарбаллонТараз

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24.02.2025, 17:29 15031

Три человека погибли в ДТП в Западном Казахстане

По факту ДТП начато досудебное расследование
Три человека погибли в ДТП в Западном Казахстане
Фото: ДП ЗКО
Уральск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате смертельной аварии близ поселка Онеге Западно-Казахстанской области погибли три человека, сообщили в областном департаменте полиции.

24 февраля примерно в 10.30 на 111-м км автодороги Казталовка - Онеге - Жанибек вблизи п. Онеге водитель автомашины Ford Focus при совершении обгона большегрузной фуры выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со встречно ехавшей автомашиной Chevrolet Cobalt", - рассказали в ведомстве.


На месте ДТП погибли водитель автомашины Ford Focus, а также водитель и пассажир автомашины Chevrolet Cobalt. Четверо пассажиров автомашины Ford Focus были госпитализированы в больницу.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Алматинской области.
 
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Теги:ДТПАварияЗКОЖертвы
23.02.2025, 20:15 39261

Часть Медеуского района Алматы осталась без электричества

По предварительным данным, произошел обрыв двух подземных кабельных линий
Часть Медеуского района Алматы осталась без электричества
Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Часть Медеуского района города Алматы осталась остались без электричества, сообщает пресс-служба акционерного общества "Алатау Жарық Компаниясы" .

Частичные отключения электроэнергии произошли в 15.50 в Медеуском районе, в квадрате улиц Жамакаева - Тайманова - проспект Нурлыбаева - улица Иванилова. По предварительным данным, произошел обрыв двух подземных кабельных линий 10 кВ", - пояснили в пресс-службе.


Подчеркивается, что в ходе аварийно-восстановительных работ на данный момент подача электроэнергии частично восстановлена на одной линии.

Полное восстановление планируется в течение 1,5 часа", - заверили в АЖК.


Напомним, в прошло году на постоянные отключения электричества пожаловались жители Турксибского района. Кроме того, летом от жителей микрорайона Нур Алатау также поступали жалобы. Тогда жители в жару остались с неработающими холодильниками, кондиционерами, насосами и прочей техникой, не считая света, мобильной связи, интернета и прочих необходимых людям возможностей.

Алматинцы регулярно выражают обеспокоенность тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучреждениях и прочих объектах города. В Алматы наблюдалась аномальная жара.

Представьте, если произойдет скачок напряжения и перегорят кондиционеры и холодильники", - высказалась алматинка.

 
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Теги:проблемыАлматыэлектричество
23.02.2025, 19:00 41346

На Солнце произошла сильная вспышка

Ее продолжительность составила 23 минуты
Москва. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Солнце сегодня произошла сильная вспышка класса М, сообщили в Институте прикладной геофизики.

В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты", - цитирует nauka.tass.ru сообщение ИПГ.


Отмечается, что вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее, 3 февраля, на солнце произошло сразу шесть мощных вспышек.
 
23.02.2025, 15:42 50241

В самолете Астана - Актау загорелся рюкзак пассажира

Самолет вернулся в пункт вылета
В самолете Астана - Актау загорелся рюкзак пассажира
Фото: Depositphotos
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В самолете, следовавшем по маршруту Астана - Актау, в верхнем багажном отсеке самолета загорелся рюкзак пассажира, сообщает пресс-служба авиакомпании FlyArystan.

Пожар был оперативно потушен бортпроводниками авиакомпании. На борту находилось 182 пассажира. Самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.


По данным авиакомпании, рейс был перенесен на 17.10 по времени Астаны.

Все пассажиры имеют право на бесплатное перебронирование или возврат средств", - напомнили в авиакомпании.


Ранее в аэропорту Актау из-за технической неисправности экстренно сел самолет Air Astana.
 
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Теги:ПожарСамолетРК
23.02.2025, 15:11 51096

Жители правого берега Семея остались без воды

Причина - повреждение линии энергоснабжения водозабора
Жители правого берега Семея остались без воды
Семей. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители правого берега Семея остались без воды из-за повреждения линии энергоснабжения водозабора, сообщает государственное коммунальное предприятие "Семей Водоканал".

23 февраля 2025 года 02.40 подрядная организация строительства моста повредила линии энергоснабжения водозабора "СМЫЧКА 1", в результате чего полностью обесточены насосные станции водозабора и остановлено водоснабжение правого берега города. Аварийная бригада нашего предприятия совместно с бригадой ОЭСК за ночь восстановила подачу электроэнергии к водозабору", - сообщили на предприятии.


Подчеркивается, что в настоящее время идет набор воды в резервуары.

В связи с этим до настоящего времени без водоснабжения остаются микрорайон Карагайлы и РСУ, всего 54 МЖД, 355 ЧЖД, 1 объект здравоохранения", - добавили в пресс-службе.


Ранее жители нескольких микрорайонов Актау остались без воды, отопления и электричества.
 
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Теги:АварияводаСемей
23.02.2025, 14:58 52886

В аэропорту Алматы произошла коммунальная авария   

Последствия инцидента устранены в кратчайшие сроки
В аэропорту Алматы произошла коммунальная авария
Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Алматы в одном из помещений терминала № 2 произошла коммунальная авария, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Подрядная организация проводила работы по установке резервного трубопровода для водоснабжения между терминалом № 1 и терминалом № 2. 23 февраля в ходе тестового запуска системы на одном из соединений трубопровода произошел разрыв, что привело к кратковременной утечке воды в зале ожидания терминала № 2", - проинформировали в пресс-службе.



Подчеркивается, что ситуация была оперативно взята под контроль и последствия инцидента устранены в кратчайшие сроки.

Данный инцидент не повлиял на работу аэропорта и не создавал угрозы безопасности пассажиров и персонала", - заверили в воздушной гавани.


Напомним, в январе в Петропавловске десятки домов остались без тепла из-за коммунальной аварии.
 
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Теги:АварияАэропортАлматы
23.02.2025, 13:12 55316

В Алматы пожарные спасли восемь человек  

Пострадавших нет
В Алматы пожарные спасли восемь человек
Фото: МЧС
Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе Алматы пожарные спасли восемь человек, из них четверо - дети, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.

По улице Баймагамбетова на территории частного жилого дома произошло горение продуктового магазина с переходом огня на кровлю дома (...) Огонь отрезал проход для жителей времянок. По прибытии пожарных звеном ГДЗС спасены восемь человек, из них четверо детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки", - проинформировали в пресс-службе.



Подчеркивается, что пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Напомним, в прошлом году в Актау пожарные спасли четверых детей.
 
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Теги:ПожарСпасениеЛюдиАлматы
22.02.2025, 13:48 87196

Автобус врезался в столб в Астане, есть пострадавшие  Дополнено

Водителя зажало в кабине автобуса, и он не смог самостоятельно выбраться
Автобус врезался в столб в Астане, есть пострадавшие
Фото: t.me/astanovka98
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане водитель маршрутного автобуса № 70, двигаясь по улице Бараева, не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения, передает корреспондент агентства.  

Как сообщили в департаменте полиции Астаны, в результате ДТП водитель и несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.  

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.  

На распространившихся в соцсетях кадрах аварии видно, что водителя зажало в кабине автобуса, и он не смог самостоятельно выбраться. Спасателям удалось освободить пострадавшего.

Дополнено 22.02.2025, 17.00

Как сообщили в многопрофильной городской больнице №1, семь пациентов госпитализированы для проведения дальнейшего лечения, четверых из них прооперировали. Пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимое лечение.

Восемь пострадавших после осмотра отпустили домой с амбулаторным лечением.

Ранее в Акмолинской области водитель школьного автобуса совершил смертельный наезд на ребенка.
 
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Теги:ДТПАварияАвтобусПострадавшие

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