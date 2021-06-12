В центре Алматы произошел крупный пожар

Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - Более 70 человек были задействованы в ликвидации крупного пожара в центре Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

10 июня, в 23.26, силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район, улица Розыбакиева, 95.

По прибытии установлено горение кровли кухонного помещения (шашлычной) одноэтажного здания кафе "BRASS PUB" и смежного магазина, с переходом на оконные проемы второго этажа примыкающего трехэтажного административного здания", - сообщили в городском ДЧС.

Пожар был локализован в 00.57, ликвидирован в 01.05. Общая площадь составила 260 квадратных метров.

Принятыми мерами удалось отстоять примыкающее трехэтажное административное здание и кафе "BRASS PUB". На месте задействовано 19 единиц техники, более 70 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС.

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