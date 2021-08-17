В ЗКО во время крупного пожара 10 человек плавали на байдарках

УРАЛЬСК. 16 АВГУСТА - 16 августа, около 15.00, между поселками Трекино и Володарка загорелась сухая трава. Пожар начался на территории Январцевского коммунального государственного учреждения по охране лесов и животного мира, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ориентировочная площадь пожара составила восемь гектаров травы и пять гектаров леса, где горят клены и тополя. Специалисты объявили пятый класс пожарной опасности, при ДЧС ЗКО развернут оперативный штаб, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В 17.20 пожар перекинулся через реку Урал на территорию Аксуатского сельского округа Теректинского района. Здесь площадь пожара составила пять гектаров сухой травы и три гектара леса. Дым и запах гари можно ощутить и в Уральске.

С места пожара силами ДЧС спасены 10 человек, девять из которых - дети. Они плавали на байдарках на реке Урал. Пожарные работают в усиленном режиме, привлечены добровольцы. Тушением пожара занимаются 68 сотрудников ДЧС ЗКО, 10 работников лесхоза, пять представителей добровольных пожарных формирований", - рассказали в ДЧС ЗКО.

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