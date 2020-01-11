Видео с перевязанным ребенком: житель Туркестанской области заявил о давлении бывшей жены на его сына (ВИДЕО)

Туркестан. 10 января. Kazakhstan Today - Житель Туркестанской области заявил о давлении его бывшей жены на трехлетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях опубликовано видео инцидента с перевязанным ребенком в комнате. 8 января в Сарыагашский РОП с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что бывшая гражданская супруга оказывает давление на его ребенка 2017 года рождения. В ходе досудебного расследования полицией будут устанавливаться все лица, причастные к данному проступку", - прокомментировали в пресс-службе областной полиции.

По данным ведомства, этот факт зарегистрирован по статье УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".





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