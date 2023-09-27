26.09.2023, 14:02 23166
Во всех школах пройдут проверки после падения ученика с лестницы - омбудсмен
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во всех школах пройдут проверки после падения и травмирования ученика в одной из школ Астаны, сообщила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
По словам детского омбудсмена, родители пострадавшего мальчика сняли претензии со школы, где произошел инцидент.
Хотя я считаю, что это преступная халатность - между перилами и лестницей отсутствовало ограждение. Каким образом принимали школу к началу учебного года, сейчас идет проверка (...) Также во всех школах пройдут рейды", - сообщила Закиева на своей странице в соцсетях.
Она также сообщила о состоянии школьника. По ее словам, мальчик в хорошем настроении. Медицинский консилиум решил, что потребности в операции нет.
Напомним, учащийся школы-гимназии № 14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж, и был серьезно травмирован. Выяснилось, что на лестнице не было ограждений. По данному инциденту заведено уголовное дело на руководство школы. Директор учебного заведения был снят с должности.
новости по теме
26.09.2023, 20:23 19236
В Казахстане с начала года почти 500 человек погибли в результате ЧС
За первые 8 месяцев в стране было зарегистрировано более 8 тысяч чрезвычайных ситуаций и происшествий
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал о количестве пострадавших и погибших в результате ЧС в Казахстане в 2023 году.
За 8 месяцев в Казахстане зарегистрировали более 8 тысяч ЧС и происшествий, в результате которых пострадали 1250 человек. Из них 495 человек погибли. Общий материальный ущерб составил более 9 млрд тенге.
Спасено около 9 тысяч человек, более 9 тысяч человек было эвакуировано из зон ЧС и свыше 3,5 тысячи пострадавших получили первую медицинскую помощь. Сотрудники МЧС совершили около 60 тысяч выездов в ходе выполнения задач.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят систему раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам.
26.09.2023, 11:53 25386
Отравление в спеццентре Карагандинской области: причину еще не выявили
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Причину массового отравления детей в центре оказания специальных социальных услуг еще не выявили, сообщила в кулуарах правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.
По поводу выявления причины следственные органы еще проводят проверку", - заявила министр.
По ее словам, на сегодняшний день на лечении находятся пятеро детей.
По основному диагнозу, по отравлению токсическим веществом - дети выздоровели. Сегодня дети находятся в реабилитационном отделении и течение 21 дня они будут получать реабилитацию", - добавила Ажар Гиният.
Как сообщалось ранее, массовое отравление произошло в двух группах для мальчиков в воскресенье, 30 июля. Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности. В учреждении, где проживают 160 особенных детей, начали проверку.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления.
Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация о причине произошедшего инцидента.
25.09.2023, 18:12 37741
Падение ученика в лестничный пролет в Астане: уволен директор школы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане директора школы-гимназии, в которой ученик упал в лестничный пролет, уволили, сообщает пресс-служба акимата столицы.
Директора школы-гимназии № 14 в связи с происшествием уволили с занимаемой должности", - проинформировали в акимате.
Напомним, учащийся школы-гимназии № 14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. При этом перила в учебном заведении есть. Со слов мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи.
Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны, пациента госпитализировали в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 с предварительным оповещением стационара и оказанием полного объема первой медицинской помощи. При поступлении его осмотрели все специалисты, сейчас он получает лечение в профильном отделении нейрохирургии.
Общее состояние школьника оценивается как средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается.
При этом в ведомстве уточнили, что в коме он не был, находится в сознании, стабилен.
Между тем в управлении полиции района Сарыарка 19 сентября 2023 года по данному факту начато досудебное расследование по статье 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).
25.09.2023, 08:52 44206
В одной из школ Астаны мальчик упал между лестничными пролетами и впал в кому Дополнено
Фото: скриншот из видео со страницы nemolchikz_official
Рассказать друзьям
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мальчик сильно пострадал после падения между лестничными пролетами в одной из школ в Астане.
В 14 школе нет нормальных перил, он рухнул просто между пролетами. Скорая ехала долго", - сообщил в Instagram фонд "НеМолчиKZ".
Сообщается, что он попал в реанимацию и 3 дня находился в коме. По информации фонда, камеры, установленные между этажами, не работали. Сейчас мальчику срочно требуется операция, которую не делают в Казахстане. Он теряет зрение из-за травм головы.
Фонд #НеМолчиKZ требует в срочном порядке, чтобы директор 14 школы и департамент образования оплатили операцию, материальный и моральный ущерб", - говорится в сообщении.
Дополнено, 25.09.2023, 11.25
В столичном управлении образования прокомментировали инцидент.
Учащийся школы-гимназии №14 города Астаны упал с лестницы, когда поднимался на 2 этаж. По словам мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана скорая помощь", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в школе есть лестничные перила.
Ребенок находится в детской городской больнице. В сознании, состояние стабильное. В коме не был", - проинформировали в управлении.
Также управлением образования рассматривается вопрос о принятии мер в отношении директора школы.
Ранее сообщалось, что в Астане на территории одной из школ на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота.
23.09.2023, 12:35 68156
Живодер из Актау шваброй избил кошку до смерти
Рассказать друзьям
Актау. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворе одного из домов 9-го микрорайона Актау живодер до смерти избил кошку шваброй, после чего скрылся с места преступления, сообщили в департаменте полиции города.
Свидетельницей бесчеловечного происшествия стала местная жительница, которая и обратилась в управление полиции Актау.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по части 2 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животным).
По информации полиции, личность подозреваемого установлена. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее сообщалось, что в Костанае живодер избил собаку в лифте.
Стоит отметить, что, несмотря на вступление в силу с марта прошлого года закона об ответственном обращении с животными, число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
22.09.2023, 20:12 75061
В ЗКО в результате ДТП погибли четыре человека
Фото: МВД РК
Рассказать друзьям
Уральск. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 22 сентября на автодороге Уральск - Кирсаново произошло лобовое столкновение ВАЗ-2112 и "Лада Гранта", сообщает пресс-служба МВД РК.
В результате ДТП водитель ВАЗ-2112, водитель и двое пассажиров "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир "Лада Гранта" госпитализирован.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345-4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
За январь-август 2023 года в Казахстане зарегистрировали 8,3 тысячи ДТП - на 12,5% меньше, чем годом ранее. В прошлом году число ДТП составляло 9,4 тысячи случаев, плюс 13,5% за год. За январь-август текущего года в результате ДТП пострадали 11,9 тысячи человек - на 14,1% меньше, чем годом ранее. Среди них численность раненых, сократившаяся на 15,7% за год, составила 10,4 тысячи человек.
22.09.2023, 12:20 78881
Очередное нападение на врачей произошло в Шымкенте
Пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат
Рассказать друзьям
Шымкент. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети распространяется видео, на котором мужчина в больнице нападает на медперсонал.
Сначала пациент нецензурно выражается, а дальше применяет силу. Рядом с ним все это время находится женщина с ребенком в руках, которая кричит, что мужчина не в себе", - сообщает телеканал Otyrar.
Как выяснилось, инцидент произошел 20 сентября вечером в Центре гиперборической оксигинации.
Со слов родных 28-летнего пациента, он выпил ядовитую жидкость. Мужчина вел себя возбужденно, из-за чего врачи решили вколоть ему успокоительные. Однако пациент стал нападать на сотрудников центра", - отмечает телеканал.
Инцидент прокомментировали в полиции Шымкента.
Вечером 20 сентября на пульт "102" Аль-Фарабийского РУП ДП г. Шымкент поступил вызов от работников одного из медицинских учреждений города. Прибывшие на место полицейские установили, что поступивший в учреждение службой скорой помощи пациент напал на медработников в ходе оказания ему первой медицинской помощи. Правонарушитель задержан. Назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты меры в рамках законов РК", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача реаниматолога и медбрата. Оба медработника находятся в тяжелом состоянии. После инцидента депутат мажилиса Гульдара Нурумова обратилась к вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой и министру МВД Ержану Саденову с просьбой принять закон о статусе медработников.
21.09.2023, 09:04 83761
Две девушки получили перелом позвоночника, выпрыгнув с третьего этажа во время пожара в школе в Таразе
Фото: скриншот из видео КТК
Рассказать друзьям
Тараз. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Тараза произошел пожар. В результате ЧП пострадали строители, которые ремонтировали школу. Две девушки получили перелом позвоночника, выпрыгнув с высоты третьего этажа.
Семь человек подрядной ремонтной бригады ночью красили один из классов, когда вдруг вспыхнул огонь. Кто-то успел убежать через дверь, а 21-летним Гульдане и Таншолпан пришлось прыгать из окна третьего этажа. Сейчас обе в реанимации с многочисленными переломами, сообщает телеканал КТК.
Травмы у обеих: у одной два ребра слева, у второй одно ребро справа. У одной позвоночник - два поясничных позвонка L2, L4. У другой один взрывной, очень серьезный, перелом позвоночника поясничный. В данный момент обе пациентки тяжелые, обе стабильные", - сказал заместитель главного врача многопрофильной больницы Тараза Сакен Жумашев.
Еще пятеро строителей из бригады получили ожоги. Двое тоже в больнице. Родные и близкие рабочих пытаются найти виновных. Они уверены, кто-то должен понести наказание за ЧП и оплатить лечение пострадавшим.
Это неправильно, что они работали в ночное время. Работа должна быть до 6 часов вечера - и не позже. Акимат, наверное, сказал подрядчику, что тот должен закончить за короткий срок. Они последнюю неделю точно круглосуточно работали", - говорит Салима Нарымбетова.
Наши девочки теперь могут остаться инвалидами. В областном акимате сказали, что приедут, помогут, поставят на ноги. Но столичные медики сюда не торопятся. А кто реабилитацию оплатит? Ведь это не простуда, это переломы позвоночника", - сказала Гульжан Садыкулова.
В школе сейчас работают следователи. Полиция выясняет, почему загорелись банки с краской и канистры с растворителем.
Аким города пообещал взять расследование на личный контроль.
Я встречался с родителями пострадавших жителей нашего города. Вопрос у меня на контроле, любая помощь, которая требуется как со стороны акимата, так и со стороны подрядчиков, будет оказана", - сказал аким Тараза Бахытжан Орынбеков.
Медики уверяют, в ближайшее время к тяжелым пациентам приедут столичные специалисты. Девушкам предстоят сложное лечение и долгая реабилитация.
Читаемое
27.09.2023, 11:05Токаев поздравил народ Туркменистана с Днем независимости 27.09.2023, 08:2625166Для четырех областей Казахстана разработают карты сейсмозонирования 27.09.2023, 08:5123666Регулирование численности сайгаков: мясо животных планируют перерабатывать на трех заводах в ЗКО 27.09.2023, 11:2023506В Минцифры подтвердили утечку персональных данных казахстанцев 27.09.2023, 09:1321416В Экибастузе произошло повреждение на тепломагистрали 22.09.2023, 16:48170411В Казахстане с 2024 года запустят единую очередь в детсады 21.09.2023, 18:34168201В алматинском микрорайоне Нур-Алатау в течение всего дня было отключено электричество 22.09.2023, 13:23164736Воспитатель избила мальчика в детсаду Туркестанской области 22.09.2023, 10:10157856На две недели без воды останутся жители Кокшетау 21.09.2023, 18:23151916Telegram-боты распространяли персональные данные казахстанцев 28.08.2023, 11:48437466Сокращение учебного года в Казахстане: Минпросвещения уменьшит учебные часы по школьным предметам 31.08.2023, 10:43378146Опубликован список обладателей стипендии "Болашак" 04.09.2023, 09:14312406В Казахстане на 50% выросла стипендия студентов колледжей 07.09.2023, 10:35263891Дефицит учителей математики возник в Казахстане 31.08.2023, 12:26200421Суперлуние - 2023 в Алматы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?