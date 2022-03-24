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За сутки из снежного заноса в РК спасено и эвакуировано более 90 человек

23.03.2022, 20:57 3311
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки из снежного заноса спасено и эвакуировано 91 человек, в том числе 14 детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы МЧС РК, 22 марта в 01.23 в районе Байконыр Нур-Султана на объездной автодороге спасателями ДЧС из застрявшего в снежном заносе легкового автомобиля в Нур-Султан доставлены 7 человек, из них 2 детей. 
 
Кроме того, накануне в Аркалыке, Амангельдинском и Ауликольском районах силами ДЧС из застрявших на автодорогах в снежном заносе легковых автомобилей в ближайшие населенные пункты доставлены 32 человека, из них 5 детей. 
 
22 марта в 14.30 в Каркаралинском районе на 207 км автодороги Караганда - Аягоз - Бугаз, в 7 км от Каркаралинска, спасателями ДЧС Карагандинской области из застрявшей в снежном заносе автомобиля Тоyоtа Carinа спасено 4 человека и доставлены в Каркаралинск. 
 
Ночью 22 марта 2022 года в 22.10 в Актогайском районе на 160 км автодороги "Акой - Актогай - Балхаш, силами ДЧС Карагандинской области и работниками ТОО "Берер" из снежного заноса вызволено 16 легковых автомобилей на расчищенный участок, в салоне которых находились 48 человек, из них 7 детей. 
 
Кроме того, 23 марта в 13.30 в Амангельдинском районе в 15 км от села Амантогай на автодороге областного значения из снежного заноса силами ДЧС Костанайской области и местного исполнительного органа на очищенный участок автодороги отбуксировано четыре легковых автомобиля. В салонах автомобилей находилось 19 человек, из них 2 детей.
 
Отмечается, что спасенные в медицинской помощи не нуждались. 
 
В МЧС сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыто 46 участков автодорог, из них 26 республиканского (Нур-Султан - 6, Акмолинская область - 12, Карагандинская область - 3, Костанайская область - 1 и Павлодарская область - 4) и 20 областного значения (Акмолинская область - 14 и Костанайская область - 6). 
 
Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах. По информации областных оперативных штабов на блок-постах находятся 915 единиц техники, из них 780 единиц легковых и 133 единицы грузовых. 
 
МЧС призывает граждан при выезде из населенного пункта, соблюдать правила предосторожности. Перед выездом в дальнюю дорогу рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды, удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта, брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях. Мобильное приложение "Дармен" позволит быть в курсе о закрытии дорог и штормовых предупреждениях. Единый телефон службы спасения - 112.
 

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МИД РК: в разбившемся на юге Китая самолете казахстанцев нет

22.03.2022, 16:22 25181
МИД РК: в разбившемся на юге Китая самолете казахстанцев нет
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан заверили, что на борту разбившегося на юге Китая пассажирского самолета Boeing казахстанцев не было, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В МИД РК сообщили, что, по предварительным данным, граждан Казахстана нет среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение.
 
По данным СМИ, спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, информирует РИА Новости.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines с 133 пассажирами на борту потерпел крушение на юге КНР в понедельник, 20 марта.  

 

Трое погибли и семеро пострадали в дорожной аварии в Шымкенте

22.03.2022, 15:29 26126
Трое погибли и семеро пострадали в дорожной аварии в Шымкенте
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 22 МАРТА - Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Шымкенте ночью 20 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На пересечении улицы Аль-Фараби и Алматинской трассы столкнулись три автомобиля Hyundai Starex, Toyota и Daewoo Gentrа. После сильного удара несколько человек выбросило прямо из машин на асфальт, информирует региональное издание Otyrar.kz.
 
От полученных травм трое скончались на месте. Семеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Из них пятеро взрослых и двое детей. 
 
Также сообщается, что после столкновения произошла утечка топлива и загорелась одна из машин. Пожарные предотвратили пожар.
 

Обрушение трубы на ТЭЦ Петропавловска: под завалами найдено тело сотрудницы

22.03.2022, 15:00 26836
Обрушение трубы на ТЭЦ Петропавловска: под завалами найдено тело сотрудницы
Фото: facebook/ДЧС СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 МАРТА - Во вторник, 22 марта, под завалами рухнувшей трубы ТЭЦ-2 спасатели обнаружили тело машиниста-обходчика - женщины 1984 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

22 марта в 10.32 под завалами строительных конструкций обнаружено безжизненное тело женщины. В 12.05 тело было извлечено из-под завалов и передано для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.

 
Поиски велись более двух суток с привлечением кинологических расчетов.
 

Работы проводились в сложных условиях - разбор завалов был осложнен наличием свисающих деформированных железобетонных плит перекрытия и металлических ферм, опасностью падения фрагментов поврежденной дымовой трубы. Не имелось возможности использования тяжелой инженерной техники, разбор производился спасателями вручную с использованием шанцевых и гидравлических инструментов", - рассказали спасатели.

 
Напомним, 20 марта на теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2 в здании котельного цеха произошло частичное разрушение верхней части дымоходной трубы. При уточнении наличия сотрудников дежурной смены выяснилось отсутствие машиниста-обходчика оборудования котельного цеха - женщины 1984 года рождения. По факту обрушения трубы возбуждено уголовное дело. 22 марта в областной прокуратуре сообщили о задержании  директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ.
 

В крупном ДТП в Актау пострадали три человека

22.03.2022, 13:49 29011
АКТАУ. 22 МАРТА - ДТП произошло 21 марта в 22.50. На пульт дежурного 102 управления полиции Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Авария произошла на перекрестке между 31А, 32А, 31Б, 32Б микрорайонами, сообщает "Лада". 
 
Водитель Daеwoo Nexia, проехав на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии трое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Одного отпустили домой после оказания медицинской помощи.
 
Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. Ведется расследование.
 
 

Спасатели Алматинской области эвакуировали более 50 туристов, застрявших в горах

22.03.2022, 12:06 30706
Спасатели Алматинской области эвакуировали более 50 туристов, застрявших в горах
Фото: ДЧС Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 22 МАРТА - Спасатели Алматинской области сообщили об эвакуации 52 человек, оставшихся в горной местности из-за поломки автобуса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Силами сотрудников ДЧС Алматинской области (три сотрудника и одна единица техники КамАЗ "Вахтовка") эвакуированы 52 пассажира, которые остались в горной местности в связи с поломкой автобуса, в 25 км от села Нура, в районе Кокпектинского перевала, горы Богуты, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
 
Группа туристов доставлена до ближайшего населенного пункта. В дальнейшем люди самостоятельно на попутном транспорте разъехались по домам.
 
 

Прокуратура СКО: задержаны директор и главный инженер Петропавловской ТЭЦ

22.03.2022, 10:04 32431
Прокуратура СКО: задержаны директор и главный инженер Петропавловской ТЭЦ
Фото: Depositphotos
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 МАРТА - Департаментом полиции области 21 марта в порядке статьи 128 УПК РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска директор ТОО "ТЭЦ-2", а также главный инженер товарищества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям), сообщает пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области.
 
В рамках досудебного расследования проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств по делу. Ход расследования взят на контроль прокурором области и начальником ДП СКО.
 
Одновременно прокуратурой области проводится анализ деятельности контролирующих органов, по результатам которого будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
 
20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение одной из трех труб. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. 
 
21 марта в Минэнерго сообщили, что режим работы Петропавловской ТЭЦ-2 восстанавливается после обрушения дымовой трубы.
 

Экс-глава "Алатау жарык компаниясы" Умбетов погиб в ДТП

21.03.2022, 21:44 40286
ТАЛДЫКОРГАН. 21 МАРТА - Бывший глава АО "Алатау жарык компаниясы" Мухит Умбетов погиб в автокатастрофе 19 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

19 марта 2022 года на 63-м году жизни в результате автомобильной аварии погиб экс-председатель правления, член совета директоров АО "Алатау Жарык Компаниясы", депутат Алматинского областного маслихата Умбетов Мухит Абикеевич", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Алматинских элетрических станций. 

 
Мухит Умбетов более десяти лет занимал пост главы АО "Алатау жарык компаниясы" и покинул его в январе 2022 года. 
 

На Казахстанском электролизном заводе в Павлодаре вспыхнул пожар

21.03.2022, 19:20 47176
ПАВЛОДАР. 21 МАРТА - В воскресенье, 20 марта, произошел пожар в системе газоочистной установки цеха по производству электродов Казахстанского электролизного завода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В системе газоходов повысилась температура, в результате началось тление, которое перешло в горение. Прибывшая пожарная команда потушила пожар", - рассказали в пресс-службе завода. 

 
На заводе рассказали, что все сотрудники с места возгорания были эвакуированы.
 
Прибывшая по вызову скорая помощь проверила состояние здоровья сотрудников.
 

Случаи отравления продуктами горения среди персонала не выявлены", - говорится в сообщении.

 

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