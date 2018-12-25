Заблудившийся в лесу лыжник получил сильное обморожение, проведя два дня на морозе в ВКО

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Заблудившийся в лесу лыжник получил сильное обморожение, проведя два дня на морозе в ВКО25.12.2018
Происшествия  13:26

Риддер. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области спасатели эвакуировали из леса заблудившегося 50-летнего лыжника, который двое суток пробыл на морозе, передает Kazakhstan Today.

О случившемся сообщили местные пасечники. Именно они нашли заблудившегося мужчину вблизи реки Сержиха. Пострадавший сбился с ориентира два дня назад, когда возвращался в город Риддер. Ситуацию усугубили сломанные лыжи. Мужчина блуждал по лесу, вскоре от усталости и беспомощности он сел под елку, где его и обнаружили очевидцы. Пасечники перетащили обессилевшего мужчину до пасеки и обратились за помощью к спасателям.


"Ориентировочное расстояние от пасеки до города Риддер составляет примерно 25 километров. Трудность транспортировки заключалась в том, что местность бездорожная и нам пришлось оставить высокопроходимую технику и добираться до пострадавшего на снегоходе", - рассказал главный спасатель ВРАОСО Валентин Титаренко.

По внешним признакам, пострадавший получил сильное обморожение верхних и нижних конечностей, а также частей лица. Спасатели доставили мужчину в больницу города Риддера.
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