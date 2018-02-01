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Жильцы ЖК "Дипломат" в Астане остались без воды из-за прорыва трубы01.02.2018
Происшествия  11:11

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Жильцы ЖК "Дипломат" в Астане остались без воды из-за прорыва трубы, передает Kazakhstan Today.

"31 января по улице Сарайшык, 34, произошел прорыв водопровода, вследствие чего ЖК "Дипломат" находится без горячего и холодного водоснабжения. Жителям жилого комплекса был организован подвоз воды", - сообщила служба "Астана 109" в Facebook.

Сейчас предприятие "Астана су арнасы" продолжает вести аварийно-восстановительные работы на участке.

"Подача горячего и холодного водоснабжения будет возобновлена к 12.00, работы по устранению аварии будут продолжены. Также сообщаем, что внутриквартальный проезд между жилым комплексом и дипломатическим городком закрыт до завершения восстановительных работ", - уточняется в сообщении.
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