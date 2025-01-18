Жители свыше 10 тысяч квартир и домов в Алматы остались без газа Дополнено
Причина - повреждение газопровода
Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители свыше 10 тысяч квартир и домов в Алматы остались без газа из-за повреждения газопровода в Турксибском районе, сообщает пресс-служба акционерного общества QazaqGaz Aimaq.
16 января 2025 года в ходе земляных работ, проводимых неизвестными лицами для прокладки канализационных труб третьих сторон, был поврежден участок подземного газопровода среднего давления QazaqGaz Aimaq. Инцидент произошел в результате непрофессиональных действий частных лиц во время прокола асфальтного покрытия. В связи с этим в настоящий момент Алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" оперативно приступил к выполнению аварийно-восстановительных работ поврежденного участка газопровода", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что на время выполнения работ газоснабжение будет временно приостановлено для:
- 8048 квартир многоэтажных жилых домов;
- 2543 домов частного сектора;
- 67 коммунально-бытовых и промышленных предприятий.
Дополнено 17.01.2025, 15.00
К настоящему времени коммунальные службы восстановили подземный газопровод, поврежденный в ходе самовольной прокладки канализационных труб к заведению "У Асимы".
Частные лица без согласования с городскими службами ночью проводили работы по проколу асфальта и повредили газовую трубу. Из-за непрофессиональных и безответственных действий была приостановлена работа нескольких котельных (...) Установлено, что на проведение работ собственник кафе и подрядная организация не получали необходимого разрешения городских коммунальных служб", - рассказали в акимате.
Полиция начала расследование для привлечения к ответственности виновных лиц. Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка по данному факту. По результатам будут приняты административные меры по допущенным нарушениям и выдано предписание на их устранение. Расходы, связанные с устранением последствий нарушения, будут возложены на виновных.
Частным и физическим лицам для подключения к любым инженерным сетям необходимо запросить технические условия на подключения к соответствующим сетям, разработать проектно-сметную документацию на основании схемы и согласовать проект с коммунальными предприятиями (ГКП на ПХВ "Алматы су", ТОО "Алматинские тепловые сети", АО "QazaqGaz Aimaq", АО "Алатау Жарык Компаниясы"). Также необходимо получить талон о начале строительства от управления градостроительного контроля и уведомить районный акимат. Строительно-монтажные работы должны проводиться под контролем коммунальных предприятий. После завершения работ необходимо получить исполнительную съемку и зарегистрировать в управлении градостроительного контроля", - напомнили в акимате.
Напомним, в прошлом году в Астане из-за украденного кабеля жители левого берега осталась без электричества.