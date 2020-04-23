Интервью экс-посла Казахстана в Беларуси Ермухамета Ертысбаева

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси и постоянный представитель Казахстана при уставных органах СНГ по совместительству Ермухамет Ертысбаев дал интервью информресурсу " Байрак ". Kazakhstan Today публикует перевод беседы.

После посольства вы нигде официально не работаете. Где-то вы говорили о том, что нужно, мол, молодым давать дорогу. Ответьте, это действительно было именно ваше решение уйти с госслужбы или все же вас отодвинули в сторону?

Разрешите поправить вас - я после посольства продолжал успешно работать. До 19 ноября прошлого года я был послом по особым поручениям в МИДе. Просто, я об этом не писал и не говорил нигде. Потому что не было повода.

Работаю ли я сейчас? Отвечаю - да, я работаю и работаю в еще большем темпе и с еще большей нагрузкой! Но, конечно, уже не на государственной службе. Я теперь, как бы поточнее выразиться, нахожусь в свободном плавании, то есть с большим удовольствием занимаюсь тем, что мне нравится и нравилось всю жизнь. Это - аналитика, блиц-интервью, статьи на самые злободневные вопросы современности, встречи с людьми, включая простых граждан и самых высокопоставленных чиновников, обсуждение политических и экономических проблем страны. Если сказать лаконично, это - экспертная деятельность. И это очень нужная и важная работа. И она вполне востребована. И госорганами и обществом. Но это уже не госслужба - это творческая, я бы даже сказал, научная работа. Если хотите - политическая. Я занимаюсь общественной и публицистической работой. Мне это интересно и в этот непростой период истории нашей страны я хочу быть в эпицентре социально-полических процессов. Может быть, это мой долг - делиться опытом и знаниями. И я это делаю с большим удовольствием. И, поверьте, если бы меня спросили, где труднее, где необходимо прилагать больше усилий, вчера на госслужбе или сегодня на фриланс-стезе, я бы затруднился ответить: сейчас я работаю не меньше, чем раньше. И я по-прежнему в президентской команде. Без ложной скромности скажу, что за семь последних месяцев я сделал более сотни самых различных материалов на телевидении, в газетах, в интернете.

Да, действительно надо дать зеленую дорогу молодым. Я всегда говорил об этом Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Последний раз, например, в конце октября 2018 года. Он тогда был председателем сената и приезжал в Минск. Поэтому скажу еще раз: да, это мое решение.

Вы также писали о том, что после ухода Назарбаева наступят сложные времена. Нынешние экономические трудности и кризисные явления, а также острые социальные проблемы - демонстрация этого?

Я всегда говорил, что постназарбаевский период будет очень сложным. Пандемия и падение цен на нефть еще более усугубили непростую ситуацию в экономике нашей страны. Представьте, общий ущерб мировой экономике от сегодняшнего кризиса составляет 9 триллионов долларов! Конечно, это ударит по Казахстану. Скажем честно, никто даже и не представлял, что будет столь масштабный кризис. Президенту К.Токаеву очень нелегко сейчас, ему выпал в высшей степени трудный год. Конечно, и сам Н.Назарбаев не ожидал такого развития событий.

А насчет трудном постназарбаевском времени, это, в общем-то, даже не мой прогноз, так многие политики и ученые писали, что после Н.Назарбаева будет нелегко. Резюмирую: придет время и все будут вспоминать правление Назарбаева как очень хорошее время для нашей страны.

Вы беседовали с лидером ДВК Мухтаром Аблязовым. Многие говорят о том, что Аблязов не дал вам возможности ничего толком сказать. Считаете ли вы, что все же смогли тогда дать достойный отпор представителю экстремистской организации?

Мне часто задавали этот вопрос и я отвечал так: у меня была совсем другая цель. Назову ее без обиняков - нужно было просто вытащить Аблязова из режима монолога, чтобы он, наконец, согласился на дебаты. Для чего? Чтобы потом сделать несколько десятков конкретных и ясных статей и телевыступлений на основе анализа того, что он там наговорил во время беседы. Ведь отвечать на вопросы для того, кто привык монотонно читать заученный текст не так-то просто, и, хочешь не хочешь, он проговаривается и выкладывает в прямой эфир свои истинные, настоящие мысли. А цель у ДВК действительно самая что ни на есть экстремистская, преступная. Аблязов явно готовит противозаконный антигосударственный переворот. И моя цель была это убедительно и доступно показать людям. Потому что, если люди, поверив его "слащавым" речам в режиме монолога, в большом количестве пойдут за его призывами, то будут кровавые столкновения и у нас все закончится гораздо хуже, чем это было в Кыргызстане в 2010 году. Приведу всего лишь один пример. Он щедро обещает выплатить каждому активному участнику массовых выступлений по 10 тыс. долларов из бюджета государства. Заметьте, не из своего кармана, а из госсредств. То есть, что нужно делать, если вы хотите получить по 10 тыс. долларов каждый? Рецепт прост - нужно толпами выходить на улицы для того, чтобы посадить Аблязова в кресло руководителя правительства. Он так и подписывает свои некоторые посты - будущий премьер-министр Казахстана! Чтобы общественность, особенно, молодежь, яснее представляла себе кто такой Аблязов, именно для этого я и пошел с ним на контакт.

Государственно-политическая элита страны, богатые и зажиточные люди Казахстана, научно-техническая интеллигенция, средний класс - все поддерживают курс Елбасы и нынешнего главы государства и они не позволят экстремистам разрушить стабильность в стране. Могут возникнуть среьезные гражданские конфликты, не хочу здесь произносить слово "гражданская война". Мухтар Аблязов - мастер бесед с самим собой и с узким кругом таких же, как он персонажей, он всегда слышит только себя, все его тезисы примитивные. Он даже всех оппозиционеров считает агентами или КНБ или скрытыми сторонниками Н.Назарбаева, например, Ермека Нарымбая и Жанболата Мамая. Он уверен, что за 30 лет абсолютно ничего не сделано в Казахстане, что все разрушено. То есть он постоянно дезинформирует всех и специально нагнетает ситуацию. Хочет поссорить Казахстан с Китаем и Россией. Призывает ликвидировать институт президента. Но как это можно, если благодаря именно этому институту мы достигли больших успехов в рыночных реформах? Я считаю, что дал достойный отпор Аблязову и на дебатах и в последующих выступлениях и публикациях. Именно в результате этого на митинги в сентябре и октябре, на которые денно и нощно призывал беглый банкир, вышло ничтожное количество людей. И вообще, в политике главное - это результат. Что добился Аблязов за 20 лет, кроме тюремных сроков в Казахстане, Франции, Англии, уголовного преследования в России и Украине? Ничего. Он призывает на противостояние с законно избранным президентом, призывает к фактически разрушению нашей страны, я имею ввиду, если не дай Всевышний, начнут воплощаться его дьявольские планы. А я призываю к единству народа, к поддержке второго президента К.Токаева и стратегического курса Елбасы на стабильность и идейно-нравственную монолитность. Так что, сами судите, кто из нас двоих занимается правым делом, а кто в слепой ярости и ненависти хочет хаоса и беспорядков в Казахстане.

Зачем вы озвучили мысль о том, что К. Токаев может добиться успеха только в случае продолжения стратегического курса Назарбаева? Почему? Он, что, неспособен вести самостоятельную политику?

Опять хочу вас поправить. Я повторил мысль самого Касым-Жомарта Кемелевича, с которой я вполне согласен. Ведь К.Токаев неоднократно говорил и особо подчеркивал, что чрезвычайно важно сохранить и продолжать стратегический курс Н.Назарбаева. Да, я считаю, что К.Токаев совершенно прав. Или вы считаете, что К.Токаеву следует действовать как Анвару Садату, который после ухода Насера предал его курс, а Египет на 180 градусов повернулся от СССР к США в середине 70-х годов? Почему некоторые люди так непременно желают, чтобы К.Токаев полностью перечеркнул все, что было сделано до него и начал вырабатывать собственный курс, так сказать, с нуля? Зачем раскалывать существующую национальную элиту, создавать непонимание в обществе, разрушать преемственность и стабильность? Это же так очевидно. К.Токаев - давний и надежный соратник Н.Назарбаева, который назвал его самым достойным преемников 19 марта прошлого года. Так что, ваш вопрос мне непонятен.

И в то же время, продолжая курс Елбасы и сохраняя преемственность, я уверен, что К.Токаеву удастся выработать в перспективе свой собственый, правильный путь развития страны. Потенциал у него большой. Поэтому выбор пал именно на него. Ведь времена меняются. При таком подходе о одно другому не мешает, а наоборот - помогает и обуславливает достижение успеха.

Вы поработали послом, хорошо знаете СНГ, мир. Ответьте честно, ведь у нас в стране ситуация хуже по сравнению в теми странами, где вы были?

О чем вы говорите?! В Грузии уровень жизни и ВВП на душу населения на несколько порядков ниже, чем в Казахстане. Грузия прошла через гражданскую войну, там 400 тысяч беженцев из Абхазии и Южной Осетии. А вот в Беларуси ситуация, конечно, несколько лучше, но сфера обслуживания, малый и средний бизнес у нас гораздо выше, лучше и качественнее. У нас государство вмешивается и контролирует где-то 55-57% экономики, остальное частный сектор. В Беларуси государство контролирует более 90% экономики. В общем, в Казахстане однозначно не хуже, чем в других странах СНГ.

Что касается Европы или Америки, то, конечно, там уровень жизни выше, чем у нас. Но ведь стратегическая цель нашей страны, поставленная Елбасы, это именно - приблизиться к таким странам, войти в тридцатку самых развитых государств мира. Ну и почему президент К.Токаев должен менять такую перспективную и продуктивную во всех отношениях цель?

Вы как-то сказали о том, что хорошо осведомлены о том, что пишет народ в соцсетях. Почему, по вашему мнению, глас народа все же не доходит до власти?

Вы задайте этот вопрос депутатам мажилиса и сената, они же избранники народа. Почему они не поднимут все вопросы и проблемы пользователей социальных сетей? Ведь это тот самый народ, об интересах которого мы часто печемся! И они - представители его, должны отстаивать интересы народа.

С другой стороны, есть соответствующие отделы и департаменты в Администрации президента, министерствах и ведомствах, которые самым внимательным образом мониторят социальные сети, изучают мнение народа. Так было во всяком случае, когда я работал в АП и в правительстве.

И все же вы правильно задали вопрос. Здесь у нас существует большая проблема. "Ауыруын жасырган оледі" говорят в народе. И это хорошо видит и понимает глава государства. Именно поэтому он поставил задачу создать "слышащее государство". Сейчас все чиновники обязаны, просто обязаны обращать на этот момент внимание. Это находится под жестким контролем Администрации президента и лично президента. Поэтому надеюсь, что скоро ситуация в этой сфере существенно улучшится.

Слава богу, у нас есть свобода слова" - это ваши слова. Неужели вы действительно верите в то, что у нас в информационных и социальных сетях есть свобода слова?

Вы меня поражаете! Я вижу и слышу каждый день эту самую свободу слова в социальных сетях! Там ее чрезмерно много и очень много случаев злоупотреблением свободой слова. Много клеветы, оскорблений, распространения заведомо ложных слухов. У нас перестали глушить интернет, масса информационных порталов и сайтов.

С другой стороны, ваши слова, отчасти справедливы по отношению к "бумажной" прессе, особенно, получающей дотации из бюджета. Частные издания, я бы мог назвать, например, газету "Жас алаш", газету и портал "Казак уні" и другие - поднимают острые вопросы, которые доставляют правительству немало хлопот.

Я считаю, что обратной стороной свободы является ответственность. Перефразируя одного мудреца, я так скажу: полюби Аллаха и поступай как тебе угодно! То есть если ты будешь искренне верить и чтить Аллаха, ты не сможешь клеветать, злобствовать, оскорблять и заниматься неправедлными делами, ты будешь чувствовать ответственность за каждое свое слово.

Вы похваливаете Бауржана Байбека. Считаете ли вы его действительно серьезной политической фигурой, способной прийти к власти?

Если Бауржан Байбек стоит похвалы - почему бы его не похвалить? К сожалению, у нас не так много чиновников такого ранга, которых можно открыто похвалить за их работу. Я просто однажды в одной из статей отметил его четкую работу на посту акима Алматы. Это мое мнение, которое, видимо, кому-то не по душе. Видимо, вам тоже. Но мне нравится как он перестроил центр Алматы, как убрал многочисленные заборы, которые уродовали южную столицу, как он решил проблему многочисленных платных стоянок для машин. В моих словах нет ничего лишнего и личного.

Считаю ли я его серьезной политической фигурой? Конечно. Он заместитель Н.Назарбаева в партии "Нур Отан". И сейчас проводит большую работу, чтобы партия Елбасы победила на будущих парламентских выборах. Уверен, что он сделает это. Мы с ним иногда встречаемся и обмениваемся информацией, я говорю ему о своем видении тех или иных вопросов. Он очень креативный парень.

Вы спросили: может ли он прийти к власти? О чем вы? О какой власти вы говорите? К.Токаев избран президентом страны и он будет главой государства, как минимум, до декабря 2024 года. Будет ли Б.Байбек или кто-то другой баллотироваться на пост президента в 2024 году? Откуда я знаю?! В связи с пандемией и мировым экономическим кризисом, я не знаю, что через полгода будет, а до 2024 года, я думаю, нам еще нужно дожить. Причем всем вместе, взявшись за руки, сплоченно.

Вы были одним из противников парламентской республики. Вроде бы и сейчас остались при своем мнении. Вы готовы и впредь продолжать бороться с теми, кто отстаивает целесообразность построения парламентской республики?

Да, сейчас, именно в настоящей, сегодняшней ситуации я являюсь сторонником президентской республики. Это не означает, что против парламентской республики теоретически. Просто чисто парламентская республика сегодня - это опасная утопия. У нас на самом деле непростая политическая сцена в стране. Есть северные области, где известны скрытые пророссийские настроения. Есть Западный Казахстан, где иногда дают себя знать скрыто тлеющие и подогреваемые извне "центробежные" настроения. Рядом Узбекистан, где уже 35 миллионов населения при дефиците территории. А в Синьцзян-Уйгурском районе КНР проживают 12 миллионов уйгуров, несколько миллионов казахов, киргизов и так далее. Если террористическая борьба за создание независимого уйгурского государства обострится, то Китай может принять самые жесткие меры и миллионные потоки беженцев хлынут в Казахстан. У нас много других скрытых угроз и вызовов и Казахстану всегда нужна сильная вертикаль власти, тем более для девятого в мире государства по территории!

Другой вопрос, и об этом тоже открыто говорил глава государства, мы должны усиливать роль депутатов и парламента в целом. Нам нужен справедливый президент, мощный парламент, сильное правительство и независимые суды. Все это - в рамках унитарной президентской республики. Другого нам пока не дано. По крайней мере, в обозримом будущем.

Понятие "финансовая состоятельность" у нас извращено. Известно много политиков, живущих на одну зарплату и в то же время имеющих особняки и дорогие автомашины. Или, по вашему мнению, они шибко умные все - такие "гипермозговитые"?

Странные вы какие-то вопросы задаете… Вы же, в конце концов, представители средств массовой информации так или иначе! И ваша прямая обязанность - это информировать народ страны обо всех подобных фактах и событиях в жизни страны. В том числе и об известных политиках, которые официально получают только зарплату, но фактический их финансовый доход гораздо больший. Если вы можете это доказать, называйте имена. Разоблачайте как это делает Навальный в России. Если хотите, это входит в вашу обязанность. Конечно, вы должны быть уверены, что не проиграете в суде, если до этого дойдет.

Как бывший министр информации, скажу вам, что одна из главных функций работников СМИ - это не просто задавать вопросы, а самим активно просвещать массы и настойчиво искать истину. Ровно 35 лет назад состоялся Апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором М.С.Горбачев впервые произнес такие слова - перестройка и гласность! А вы в 2020 году витиевато задаете вопросы, сами не проводите журналистских расследований, не называете вещи своими именами. Так что я в заключение вам так скажу: пора, друзья, перестраиваться, все-таки уже 35 лет прошло. Будьте активнее, смелее, оперативнее. Именно этого ждет от вас сегодня общество. Именно такая четвертая власть нужна сегодня нашему государству и народу.

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