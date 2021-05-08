Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ об экономической ситуации в Китае в первом квартале 2021 года

Господин посол, не могли бы вы рассказать нам об экономической ситуации в Китае в первом квартале 2021 года?

- В первом квартале 2021 года, столкнувшись с испытаниями зимней и весенней эпидемий и неопределенности внешней среды, под сильным руководством Центрального комитета КПК, ядром которого является Си Цзиньпин, национальная экономика Китая целенаправленно растет, демонстрируя устойчивое и стабильное восстановление. В первом квартале ВВП Китая достиг 24,931 трлн юаней (примерно 3,84 трлн долларов США), увеличившись на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Развитие нового импульса экономики Китая стабильное. В первом квартале добавленная стоимость в промышленности оборудования и высокотехнологичной обрабатывающей промышленности увеличилась на 39,9% и 31,2% в годовом исчислении соответственно. Производство автомобилей на новой энергии увеличилось в 3,1 раза, производство промышленных роботов - в 1,1 раза. Инвестиции в высокотехнологичные отрасли увеличились на 37,3%, в производство медицинских оборудований и в производство инструментов, компьютерного и офисного оборудования увеличились на 50,0% и 49,5% соответственно. Энергопотребление на единицу ВВП снизилось на 3,1%.

Уровень жизни китайцев неуклонно повышается. В первом квартале располагаемый доход жителей на душу населения составил 9 730 юаней (примерно 1500 долларов США), что на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после вычета ценовых факторов. Общий объем розничных продаж потребительских товаров составил 10,5221 трлн юаней (1,62 трлн долларов США), что на 33,9% больше, чем годом ранее. Розничные онлайн-продажи достигли 2,8093 трлн юаней (433 млрд долларов США), что на 29,9% больше, чем годом ранее. Инвестиции в социальный сектор увеличились на 31,7%, из которых инвестиции в здравоохранение и образование увеличились на 50,9% и 27,0% соответственно. Уровень безработицы в марте составил 5,3%, что на 0,6 процентных пункта меньше, чем за тот же период прошлого года.

У Китая широкие перспективы для открытости. В первом квартале общая стоимость импорта и экспорта товаров составила 8,4687 трлн юаней (1,31 трлн долларов США), что на 29,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а положительное сальдо торгового баланса - 759,3 млрд юаней (117 млрд долларов США). Фактическое использование иностранного капитала увеличилось на 39,9%.

Каковы ключевые задачи Китая для достижения "успешного старта" экономики в первом квартале?

- Во-первых, продолжать укреплять политику приоритетов занятости. Надо приложить большие усилия для обеспечения занятости и стабилизации рабочих мест. Поощрять предпринимательство в целях стимулирования занятости, сократить количество профессиональных квалификаций для поступления, поддерживать новые типы занятости, защищать законные права сотрудников, продолжать содействовать занятости ключевых групп, таких как выпускники вузов, ветераны и рабочие мигранты из сельской местности. Задействовать роль трех рынков - рынок труда, талантов и временной работы для расширения каналов занятости.

Во-вторых, продолжать послабление запретов и снижение нагрузки для участников рынка. Необходимо использовать более справедливую и инклюзивную политику для увеличения поддержки участников рынка. Продвигать широкую предпринимательскую инициативу и массовую инновационную деятельность. Реализовывать политику снижения налогов и сборов для малых и микропредприятий, в особенности новые структурные меры по снижению налогов.

В-третьих, оптимизировать бизнес-климат и способствовать честной конкуренции. Необходимо продолжать реформу "упрощение администрирования и децентрализации, инновационный надзор, эффективные услуги". Китай продолжит сокращать шаги, документы, временные ограничения и расходы, связанные с утверждением предприятия, вводить новшества и усиливать надзор во время и после мероприятия. Кроме того, Китай намерен провести оценку бизнес-климата в некоторых регионах, разработать план действий по построению рыночной системы с высокими стандартами, и антимонопольные руководящие принципы в области платформенной экономики. Таким образом будет достигнут положительный прогресс в реформе рыночного размещения факторов.

В-четвертых, нужно способствовать открытию на высоком уровне. Мы будем осуществлять всевозможную политическую поддержку иностранным инвестициям, неуклонно продвигать строительство зон свободной торговли, укреплять строительство порта свободной торговли Хайнань и добиваться первоначальных результатов, а также сделаем первый шаг в реализации "Соглашения о всестороннем региональном экономическом партнерстве". Продолжится и совместное построение инициативы "Один пояс, один путь". Мы настроены на получение замечательных результатов в международном сотрудничестве экономики и торговли.

Кроме того, Китай также неуклонно продвигает урбанизацию нового типа, всесторонне реализуя основные региональные стратегии, чтобы в дальнейшем укрепить технологические инновационные возможности. Китай постоянно усиливает высококачественное развитие производства, оживление сельских районов и модернизацию сельского хозяйства. Активно осуществляется работа по преодолению пика выбросов углекислого газа и достижении углеродной нейтральности.

Вы упомянули инициативу "Один пояс, один путь". Какие действия Китаю и Казахстану необходимо предпринять, чтобы вести качественное совместное строительство ОПОП перед лицом эпидемии?

- "Один пояс один путь" - это красивая "визитная карточка" китайско-казахстанских отношений. Совместное строительство ОПОП между Китаем и Казахстаном в корне отвечает интересам двух народов. В первом квартале Китай и Казахстан достигли общего объема импорта и экспорта товаров в размере 5,55 млрд долларов США, что на 33,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в основном позволило преодолеть последствия эпидемии. Железный экспресс "Китай - Европа", известный как "Стальной караван", поддерживает высокую плотность движения во время эпидемии. В 2020 году через Казахстан прошло почти 10 тыс. поездов "Экспресс Китай - Европа". Как сказал Первый Президент Казахстана - Елбасы Н.А. Назарбаева на Боаоском форуме, для Казахстана эта инициатива стала окном новых возможностей для Казахстана, что позволило создать в стране конкурентоспособный транспортный хаб. Две страны также достигли ряда результатов сотрудничества в областях сельскохозяйственного сотрудничества, возобновляемых источников энергии и т.д. которые приносят пользу двум народам.

В этом году исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая и 30 лет независимости Казахстана. Недавно на церемонии открытия ежегодной встречи Боаоского азиатского форума 2021 года председатель Си Цзиньпин отметил, что в будущем Китай готов продолжать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути", претворять в жизнь принцип "совместного обсуждения, совместной реализации и совместного пользования" в духе "открытости, экологичности и неподкупности", прилагать неустанные усилия к выполнению задач, обеспечивая высокие стандарты, благосостояние и устойчивое развитие двух народов. Мы и дальше будем создавать тесное партнерство в области здравоохранения, взаимосвязанности, зеленого развития и партнерство, характеризующееся открытостью и инклюзивностью.

На мой взгляд, в постэпидемическую эпоху Китаю и Казахстану следует дальше укреплять сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" с новой экономической политикой Казахстана "Нурлы жол", консолидировать и расширять результаты сотрудничества и сосредоточиться на углублении сотрудничества в области цифровизации, инноваций и зеленых технологий для продвижения развития более высокого качества и совместно создавать "цифровой шелковый путь", "здоровый шелковый путь" и "зеленый шелковый путь" в постэпидемическую эпоху.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства