12.03.2024, 12:26 2306
Генсек ОДКБ: Надеемся на политическую трезвость руководства Армении
Фото: Depositphotos
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Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов рассказал о нынешних взаимоотношениях организации с руководством Армении, миротворческой работе ОДКБ и оценил ситуацию с безопасностью в Евразии, сообщает ТАСС.
Имангали Нургалиевич, Вы недавно вернулись из Казахстана, где у Вас был ряд рабочих встреч, посвященных взаимодействию с ОДКБ. Как Вы в целом оцениваете свой визит?
- Я оцениваю состоявшийся визит в Астану положительно. Прошли встречи с министром иностранных дел, секретарем Совета безопасности и министром обороны Республики Казахстан, председателем мажилиса парламента. Политическое руководство Казахстана, председательствующего в текущем году в ОДКБ, одобрило подготовленный секретариатом план мероприятий организации на 2024 год. План в свою очередь базируется на приоритетах председательства Республики Казахстан, представленных на саммите Совета коллективной безопасности в Минске в ноябре прошлого года. В плане сделан акцент на уставных задачах, коллективной военной составляющей, совместном противодействии вызовам и угрозам, расширении взаимодействия по линии парламентской ассамблеи организации. Из ближайших мероприятий, реализация которых обсуждалась в Астане, стала подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в июне текущего года.
Нам следует ожидать масштабных мероприятий в рамках реализации военной и военно-технической составляющих работы организации?
- Все мероприятия по этому направлению будут проходить в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на текущий год. Этот план был утвержден соответствующими уставными органами организации - Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности. Запланирована стратегическая командно-штабная тренировка объединенного штаба, секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ, командно-штабные учения "Взаимодействие-2024", "Нерушимое братство - 2024", специальные учения "Поиск-2024", "Эшелон-2024", "Скала-2024", "Кобальт-2024", совместные учения "Рубеж-2024" на территории Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Это уже апробированные форматы учений в рамках реализации ключевых направлений работы организации.
Как Вы оцениваете перспективы принятия целевой межгосударственной программы?
- Работа по принятию целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы идет достаточно активно. В нее включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ. В конце февраля - начале марта состоялось заседание представителей заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ и членов рабочей группы по доработке проекта ЦМП. Проект программы был одобрен постоянным советом ОДКБ и направлен на внутриведомственное согласование в государства-члены. Здесь важно отметить политическую волю руководства двух членов организации - Кыргызстана и Таджикистана, осознающего масштабы угроз, исходящих из Афганистана. Мы очень надеемся, что в первом полугодии секретариат сможет представить результаты этой работы.
В последнее время в информационном поле много спекуляций на тему дальнейшего участия Армении в работе ОДКБ. Официальные лица в Армении делают достаточно резкие заявления. Как Вы видите дальнейшее взаимодействие организации и Республики Армения?
- Ереван, действительно, в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации.
Однако ожидает ли секретариат и Вы, как главное административное лицо организации, такого заявления от Армении?
- И я, и секретариат работаем в строгом соответствии с принятыми в организации регламентами и процедурами. Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с организацией. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость политического руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе.
Что в настоящее время происходит с миротворческим треком в деятельности организации?
- Организацией миротворческому треку традиционно уделяется особое внимание. Напомню, что миротворческие силы ОДКБ успешно проявили себя в январе 2022 года. Однако ОДКБ нацелена на расширение участия в миротворческих инициативах и за пределами зоны ответственности организации. Здесь не обойтись без тесного взаимодействия с авторитетными международными организациями. В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира. Республика Казахстан участвует в миротворческих операциях ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, Ливане. И мы планируем расширять форматы взаимодействия. Важным шагом на этом пути стало введение института "координирующего государства", уполномоченного выступать от имени государств - членов ОДКБ в контактах с секретариатом ООН по миротворчеству. В сентябре прошлого года в Москве представители государств ОДКБ провели совещание по вопросам повестки дня 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где обсуждались перспективы подключения потенциала организации к миротворческой деятельности ООН и была отмечена важность эффективного участия ОДКБ в глобальных усилиях по поддержанию мира.
Имангали Нургалиевич, каковы Ваши ожидания от текущих глобальных изменений в системе международных отношений в плане обеспечения региональной безопасности в Евразии?
- Эти изменения носят поистине глобальный характер, и мир, очевидно, уже не будет прежним. Мы видим, что в наибольшей степени страдает глобальная система управления международными процессами, многие кризисы становятся неуправляемыми, и это самым негативным образом сказывается на региональной безопасности, растут риски, связанные с транснациональными угрозами. В этой ситуации на региональные системы безопасности ложится основная нагрузка, что побуждает их изыскивать дополнительные ресурсы, в том числе дипломатические и политические, разрабатывать новый инструментарий, создавать принципиально новые форматы взаимодействия. Это в полной мере относится и к ОДКБ. Число угроз и вызовов в Евразии растет, их качество меняется и требует дополнительного внимания региональных структур. В целом, на мой взгляд, в обозримой перспективе по мере становления полицентричной системы международных отношений мы столкнемся с необходимостью повышения уровня ответственности региональных систем безопасности, а также, возможно, расширения их функционала.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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10.03.2024, 15:02 7641
Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества - Токаев
Фото: Акорда
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью азербайджанскому информационному агентству АПА рассказал о перспективах развития казахстанско-азербайджанских отношений.
- В августе 2022 года Вы совершили официальный визит в Азербайджан, что, безусловно, стало историческим моментом во взаимоотношениях двух государств, придавшим импульс динамике их развития. Как бы Вы охарактеризовали нынешнее состояние двусторонних отношений?
- Фундаментом для успешного развития наших связей служат, прежде всего, вековые братские узы между казахским и азербайджанским народами, многолетнее плодотворное сотрудничество наших государств, взаимная поддержка на международной арене.
Ну и, конечно, немаловажным аспектом являются личные доверительные и дружеские отношения, которые сложились у нас с Президентом Азербайджана Ильхамом Гейдар оглу Алиевым. Это способствует укреплению взаимопонимания по всему спектру вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы еще раз поздравить уважаемого Ильхама Гейдар оглу с убедительной победой на недавних президентских выборах. Итоги голосования подтвердили всенародную поддержку лидера Азербайджана и признание его заслуг в деле обеспечения национального единства, территориальной целостности и динамичного развития государства.
Мой официальный визит в Азербайджан в 2022 году стал в определенном смысле прорывным для партнерства Баку и Астаны.
Во-первых, это был мой первый визит в Азербайджан в качестве Главы государства. Во-вторых, он состоялся в канун 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. И в-третьих, принятие по итогам визита совместной Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия стало отправной точкой для нового этапа нашего сотрудничества.
Современные казахско-азербайджанские отношения находятся на подъеме. Идет планомерная работа по наращиванию контактов в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах.
В дополнение к традиционным механизмам взаимодействия образованы и работают Деловой и Экспертный советы. В ходе моего визита в Баку мы запустим работу Высшего межгосударственного совета и проведем его первое заседание.
Поступательно расширяется нормативно-правовая база, только за последние полтора года подписано порядка 40 важных двусторонних документов. К подписанию в ходе предстоящего визита готовится еще один солидный пакет документов. Естественным образом это придаст новый темп нашему взаимодействию.
С 2020 года товарооборот между нашими странами увеличился почти в 5 раз (с 109 до 529 млн долл.). Это впечатляющая динамика, и мы планируем продолжить наращивание объемов.
В нашем "портфеле" имеется ряд проектов, имеющих важное значение как для наших стран, так и для региона в целом. Это расширение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и энергетического кабеля по дну Каспийского моря, экспорт нефти и урана через Азербайджан, поставки пшеницы из Казахстана на азербайджанский рынок. Ряд совместных инициатив нацелен на укрепление культурных связей и увеличение туристических потоков между двумя странами.
Наша общая цель - создать поистине прочные отношения между Казахстаном и Азербайджаном как в стратегическом, так и в союзническом смысле. Уверен, совместными усилиями мы достигнем этой цели.
- В ходе Вашей встречи с Президентом Ильхамом Алиевым было принято важное решение о внесении казахским народом вклада в восстановление Карабаха. Казахская сторона в качестве дара народу Азербайджана предложила построить в городе Физули Центр детского творчества, который будет носить имя выдающегося казахского композитора Курмангазы. Какие еще проекты братский Казахстан планирует реализовать в нашей стране в будущем?
- Мы уже сегодня видим, как динамично возрождается Карабах. В этом регионе проводится большая созидательная работа. Активно развивается транспортная, социальная и туристическая инфраструктура, строятся аэропорты, гостиницы, жилые дома и школы.
Конечно же, мы не могли остаться в стороне от этого благородного дела. В ходе визита в Баку в августе 2022 г. я объявил о строительстве Центра детского творчества им. Курмангазы в Физули в качестве дара казахского народа Азербайджану.
Программой моего текущего визита предусматривается официальное открытие этого Центра. Несомненно, данное учреждение станет еще одним символом дружбы, братства и взаимной поддержки наших стран и народов.
Хотел бы вновь подтвердить заинтересованность наших компаний участвовать в возрождении Карабаха. Выражаю признательность руководству Азербайджана за предоставление казахской компании проекта по строительству Центральной районной больницы в г. Физули. Ожидаем, что аналогичных проектов с участием компаний из Республики Казахстан в ближайшей перспективе будет больше.
Уверен, благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками, станет примером созидательной политики Азербайджана. Восстановление инфраструктуры региона будет способствовать развитию не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.
Кроме того, хотел бы отметить, что Казахстан заинтересован в скорейшем заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Казахстан как инициатор и сторонник международных миротворческих инициатив готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие всего Евразийского региона.
- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе своей инаугурации назвал приоритетной работу в рамках Организации тюркских государств: "Наша семья - тюркский мир. Мы прекрасно чувствуем себя". Господин Президент также отметил, что у Азербайджана братские отношения со всеми государствами - членами ОТГ, и политика страны нацелена на усиление организации: "Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе". Как Вы оцениваете будущее ОТГ и сотрудничество Азербайджана и Казахстана в рамках этой структуры?
- Начну с того, что Казахстан и Азербайджан - основатели Организации тюркских государств. Инициативу по созданию структуры выдвинул Казахстан, а само соглашение было подписано на древней азербайджанской земле. С того момента прошло уже почти пятнадцать лет, и с тех пор наша общая организация прошла большой путь институционализации. Более того, она превращается в известного и авторитетного игрока на международной арене.
Трудно не согласиться с лидером Азербайджана в оценке исторической миссии Организации тюркских государств. Действительно, роль данного интеграционного объединения трудно переоценить. За относительно короткий в историческом разрезе период сотрудничество наших государств продемонстрировало свою жизнеспособность и определило контуры Тюркского мира как новой геополитической реальности. Наша задача, образно говоря, придать этому ростку с сильными генами устойчивое развитие.
Потенциал ОТГ колоссален. Вот только некоторые цифры: общая территория около 4,5 млн квадратных километров, совокупный ВВП - свыше 1,5 трлн долларов, население - больше 160 млн человек. Товарооборот внутри ОТГ достиг 42,3 млрд долларов, а общий товарооборот тюркских стран с миром - порядка 1,3 трлн долларов. Все страны Организации уверенно инкорпорированы в мирохозяйственные процессы, представлены и активно работают в ключевых международных организациях. Полагаю, что для дальнейшего успешного продвижения интеграционных процессов в рамках ОТГ этого более чем достаточно.
Вселяет уверенность настрой тюркских стран развивать сотрудничество по широкому спектру вопросов начиная с транзитно-транспортных связей, экономики, экологии, науки, образования, искусства, туризма, спорта и заканчивая исследованиями доселе неизвестных страниц нашей общей истории.
В связи с этим не могу не отметить работу других организаций, входящих в семью ОТГ, таких как ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия. Они не только выполняют гуманитарно-просветительскую миссию, но и вносят огромный духовный заряд в жизнь наших народов.
Парламентская ассамблея тюркcких государств (ТюркПА) - авторитетный международный орган, в котором происходит обмен опытом и аккумулируются передовые идеи по законотворчеству и развитию парламентской дипломатии.
Относительно недавно учрежденный Тюркский инвестиционный фонд призван создать высокоэффективную платформу по привлечению финансовых средств на оказание помощи в развитии внутрирегиональной торговли, малых и средних предприятий, а также на реализацию совместных проектов с международными финансовыми институтами.
Говоря о сотрудничестве Казахстана и Азербайджана в рамках ОТГ, хотел обратить внимание на созвучие наших подходов к институциональному развитию Организации.
Наши страны являются участниками всех шести международных организаций тюркской направленности, и это самое яркое подтверждение того, что Астана и Баку видят вектор развития интеграции ОТГ в одном ключе.
В целях сближения наших братских народов приглашаем спортсменов из Азербайджана принять участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 14 сентября т.г.
- Сейчас, как мы все видим, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) приобретает все большое значение и для нашего региона, и для всего мира. Каким Вам видится его потенциал и дальнейшая роль для экономик двух стран?
- В новых геополитических реалиях роль наших стран в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии и Южного Кавказа.
Поэтому Казахстан, как и Азербайджан, проводит активную политику по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Не буду скрывать, это для нас стратегическая задача.
До 2030 года мы намерены отремонтировать 11 тыс. км и построить более 5 тыс. км новых железных дорог. Это значительно повысит транспортные возможности страны.
Сегодня роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого Среднего коридора, в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возросла. Об этом свидетельствует и объем грузоперевозок по данному маршруту, который в 2022 году увеличился в 2 раза, а в 2023 году - еще на 65% до 2,7 млн тонн грузов (2022 г. - 1,7 млн. тонн).
В перспективе мы ожидаем, что этот уровень достигнет
10 млн тонн. Для этого есть как спрос, так и технологические возможности. Поэтому Астана и Баку предпринимают комплексные шаги в этой сфере. Наглядным свидетельством этого может служить принятая в конце 2022 года Дорожная карта по синхронному устранению т.н. "узких мест" и развитию Срединного коридора по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции на 2022-2027 годы (подписана в ноябре 2022 г. в Актау).
Особое внимание будет уделено масштабной модернизации наших морских портов на Каспийском побережье.
Кроме того, для увеличения объемов перевозок грузов железнодорожными организациями Казахстана, Азербайджана и Грузии создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd., которое позволит оказывать услуги в формате "единого окна".
По маршруту будут применяться самые последние цифровые технологии. Для этого мы привлекли транснациональную сингапурскую компанию PSA, разработавшую бесшовный цифровой коридор.
Мы активно сотрудничаем с такими мировыми игроками как Huawei, Wabtec, Alstom по внедрению инновационных решений в сфере железнодорожного транспорта. Они сделают отрасль более конкурентоспособной и эффективной.
Перспективным также видится дальнейшее развитие маршрута и его сопряжение с другими транспортными коридорами, что обеспечит дополнительные условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа и Турции с Казахстаном, странами Центральной Азии, ЕАЭС и Китаем.
В целом, ТМТМ имеет большой потенциал, и, конечно, роль Казахстана и Азербайджана в осуществлении этого важного проекта весьма значительна. Развитие данной артерии будет способствовать не только расширению торговой динамики, но и усилит позиции наших стран в качестве связующего моста между Востоком и Западом.
- Каспийское море объединяет Азербайджан, Казахстан и другие прибрежные страны. Президент Ильхам Алиев и Вы всегда подчеркиваете его особую роль и огромные перспективы для наших государств и всего мирового сообщества. На Ваш взгляд, помимо транспортно-транзитных возможностей, что еще может предложить Каспий? Не будет ли активное использование его ресурсов иметь последствия для региональной и мировой экологии?
- Каспийское море является важным географическим фактором, объединяющим государства, находящиеся на его побережье. Подписанная 12 августа 2018 года в Актау Конвенция о правовом статусе Каспийского моря заложила основополагающие принципы гармоничного сотрудничества прибрежных стран и рационального использования ресурсов моря.
В текущих сложных геополитических условиях для Казахстана важно расширять взаимовыгодное и прагматичное взаимодействие со всеми своими соседями по Каспию. В данном контексте всестороннее раскрытие его экономического потенциала имеет первостепенное значение для всего региона. Как я уже говорил, Казахстан и Азербайджан успешно реализуют совместные региональные проекты, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну моря.
Наряду с экономической составляющей важно отметить, что Каспий также является и мостом для укрепления культурных связей. Наш регион был колыбелью древних цивилизаций, здесь жили различные народы и этнические группы, создавались и сменяли друг друга государственные образования, проходили караванные пути. Диалог культур, языков, традиций, обычаев и в настоящее время играет важную роль в интеграционных процессах.
Хочу подчеркнуть, что мы несем большую ответственность перед нынешним и будущими поколениями за сохранение этого уникального природного объекта. В этой связи экологическая повестка с каждым годом приобретает все большую актуальность. Мы не должны забывать о бережном отношении к Каспию.
По моему поручению в текущем году был создан научно-исследовательский институт, который будет заниматься экологическими проблемами Каспийского моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах.
В связи с этим перспективным видится объединение усилий наших ученых в проведении исследований в таких областях, как снижение уровня моря, сохранение популяции каспийского тюленя и ихтиофауны, а также оздоровление акватории и побережья Каспия.
- Азербайджан, как и Казахстан, уделяет большое внимание развитию энергетического сектора, в том числе "зеленой" экономики и возобновляемых источников энергии. Насколько известно, наши страны реализуют ряд перспективных проектов в этой сфере. Вы могли бы подробнее рассказать о них?
- Сегодня весь цивилизованный мир движется к цели декарбонизации экономики, и Казахстан не является исключением.
Мы поставили перед собой достаточно амбициозную задачу достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это довольно непростая задача, учитывая, что 70% производства электроэнергии страны обеспечивается за счет угольной генерации.
Тем не менее, потенциал "зеленой" энергии в нашей стране колоссален: речь идет об 1 млрд ГВт/ч в год. В этой связи крупнейшие мировые компании сегодня проявляют большой интерес к инвестированию.
Одним из самых перспективных и масштабных является проект по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области. Здесь создается уникальное предприятие стоимостью 50 млрд евро совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy Group.
В ближайшей перспективе будет простроена ветроэлектростанция мощностью 1 ГВт на юге Казахстана. Также стратегическую роль играет реализация проектов с ведущими мировыми компаниями, такими как ACWA Power из Саудовской Аравии, Masdar из ОАЭ и др.
Знаю, что и Азербайджан добился серьезных успехов в активном продвижении "зеленой" повестки. Сегодня Ваша страна является успешным поставщиком электроэнергии на внешние рынки и участвует в инициативе под названием Black Sea Energy, которая является частью европейской инициативы Global Gateway.
Учитывая огромный потенциал возобновляемых источников энергии Казахстана, мы приветствуем инициативу Азербайджана по координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосистем.
В ноябре прошлого года в Баку министры экономики и энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы экспорта электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Европу через территорию Азербайджана.
Также состоялся обмен мнениями по вопросу развития проектов в области "зеленой" энергетики. По итогам встречи наши страны достигли соглашения по созданию совместного предприятия для экспорта электроэнергии в Европу и подготовке экономического обоснования проекта. Таким образом, в скором времени проекты, реализуемые в Черном и Каспийском морях, соединятся, что усилит позиции наших стран в качестве поставщиков электроэнергии.
- В этом году Баку примет Конференцию сторон Рамочной конвенции об изменении климата СОР29. Казахстан в ближайшие годы проведет два крупных климатических саммита под эгидой ООН. Мы расцениваем это как оказание доверия со стороны мирового сообщества. Какими идеями, опытом и знаниями в этом направлении мог бы поделиться Казахстан?
- Из всех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, возможно, самым насущным является изменение климата.
Центральная Азия находится на передовой линии противостояния данному вызову. Даже если мы успешно ограничим рост глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию к 2050 году, что выглядит все менее вероятным, мы столкнемся с ростом температуры от 2 до 2,5 градусов по Цельсию здесь, в Центральной Азии.
Мы обеспокоены процессом истощения водных ресурсов. Засухи и наводнения в Центральной Азии нанесут большой ущерб, а урожайность сельскохозяйственных культур снизится на 30%, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних климатических мигрантов к 2050 году. Эти факторы прямо или косвенно представляют серьезную угрозу устойчивому развитию наших государств.
Как Вы правильно отметили, в целях укрепления регионального процесса и активизации совместных усилий Казахстан уже выступил с инициативой о проведении в 2026 году Регионального климатического саммита Центральной Азии, на котором мы будем рады видеть Азербайджан в качестве одного из основных гостей.
Полагаю, что данная инициатива будет способствовать продвижению эффективной климатической политики и содействовать инвестициям, ускоряющим переход к устойчивой энергетике в странах Центральной Азии. Саммит позволит принять совместные стратегии сокращения выбросов углерода в регионе.
Наша страна одна из первых на площадке СНГ запустила Систему торговли выбросами парниковых газов (СТВ), в которую включены крупные энергетические, нефтегазовые, индустриальные, химические и добывающие предприятия.
Мы приветствуем то, что Азербайджан первым из тюркских государств СНГ удостоен права провести такое масштабное мероприятие, как СОР29. В этом смысле нам представляется отличная возможность изучить опыт Азербайджана в проведении крупных экологических ивентов глобального масштаба, и мы готовы оказать необходимое содействие.
- Касым-Жомарт Кемелевич, благодарю Вас за интересное и содержательное интервью. В преддверии Вашего государственного визита в Баку и весеннего праздника Наурыз, что бы Вы хотели пожелать моим соотечественникам?
- Казахский и азербайджанский народы прошли через много испытаний. У нас общие корни, родственные языки, схожие культуры. Сегодня мы вместе строим наше общее будущее.
Этот светлый праздник, история которого уходит вглубь веков, является олицетворением единства, мира, согласия и неразрывной связи времен и поколений.
Праздник Наурыз, являясь нашим общим достоянием, играет важное значение в укреплении духовной близости народов Казахстана и Азербайджана.
Наурыз значит новый день, обновление. Символично, что сегодня и между Казахстаном и Азербайджаном, и во всем тюркском мире идут процессы обновления и возрождения, мы вошли в новую эру нашего сотрудничества.
В эти праздничные дни желаю братскому азербайджанскому народу счастья и дальнейшего процветания. Наурыз құтты болсын!
22.02.2024, 15:28 31531
Глава "Росатома" в КР: АЭС - это зеленая энергетика, и это признают даже в ЕС
Фото: kabar.kg
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В Бишкеке состоялась представительная международная дискуссия по теме "Зеленая энергетика. Оптимизация энергобаланса". В рамках этого мероприятия генеральный директор "Росатом Кыргызстан" Дмитрий Константинов ответил на вопросы КНИА "Кабар". Так как тема использования мирного атома в республике очень чувствительна, были обсуждены вопросы, не только связанные с перспективами развития энергетики, но и затронули ряд важных экологических аспектов.
В Кыргызстане в разное время поднимался вопрос о возможном развитии атомной энергетики. Сейчас мы испытываем дефицит мощности, кроме того, ввиду изменений климата в нашем регионе, а прогнозируются продолжительные засухи и маловодье, также может быть ограничена выработка на ГЭС. Способны ли атомные станции удержать водно-энергетический баланс и дать достаточный объем энергии, чтобы в регионе хватало воды на нужды сельского хозяйства?
- Атомная электростанция (АЭС) - это устойчивый источник выработки энергии, который не зависит от погоды, ветра, солнца или стока рек. То есть независимо от внешних факторов станция постоянно будет выдавать ту мощность, которая заложена в проект.
То есть если нужно экономно расходовать воду на крупных ГЭС или же сократить объемы сжигания угля на ТЭЦ, то эти цели достижимы. Все зависит от задачи, которая сформулирована и поставлена государством. Наши специалисты смогут найти технические решение, имея исходные данные.
Какие атомные станции приемлемы для нашего региона? Кыргызстан находится в сейсмически активной зоне, поэтому вопросы безопасности для нас на первом месте. Какая схема или установка нам более всего подходит?
- В Турции "Росатом" строит большую АЭС "Аккую". Недавно в том регионе было землетрясение, и ни одного сообщение о каких-то проблемах или угрозах на крупной атомной станции. То есть безопасность - это главный приоритет в деятельности "Росатома". Это пример, на который и нужно обратить внимание.
С Кыргызстаном мы подписали меморандум о строительстве атомной станции малой мощности (АСММ) из шести блоков по 55 мВт. В основу систем безопасности атомных станций малой мощности с реакторами серии РИТМ заложен многолетний опыт "Росатома" безаварийной эксплуатации реакторов большой мощности для наземных АЭС с реакторами типа ВВЭР и малых реакторов для ледокольного флота.
Стоит отметить, что высокая степень безопасности АЭС обеспечена множеством факторов. Основные из них - это принцип самозащищенности реакторной установки, наличие нескольких барьеров безопасности. Важно также применение на современных российских атомных энергоблоках активных (то есть требующих вмешательства человека и наличия источника энергоснабжения) и пассивных (не требующих вмешательства оператора и источника энергии) систем безопасности. Кроме того, на всех станциях действует культура безопасности на всех этапах жизненного цикла: от выбора площадки до вывода из эксплуатации.
АЭС устойчивы к разнообразным внешним воздействиям, например к экстремальным температурам, торнадо, ветровым нагрузкам, землетрясениям.
Реакторы серии РИТМ спроектированы таким образом, чтобы стабильно работать при больших ударных нагрузках, которыми сопровождается работа ледокола. Эти ударные нагрузки во много раз превышают те, которые возможны даже при очень сильных землетрясениях - 8 баллов и выше. При проектировании и строительстве АСММ, безусловно, учитывается сейсмическая обстановка площадки размещения и другие ее особенности, что позволяет безопасно и эффективно эксплуатировать станцию на протяжении как минимум 60 лет.
Что Вы можете сказать об экологичности таких реакторов, сроках их службы и утилизации отработанного ядерного топлива? Безопасен ли весь этот цикл? Для Кыргызстана это очень важный вопрос ввиду того, что экологический аспект поднимается не только так называемыми активистами, но и затрагивается в дискуссиях на политическом уровне. Эту тему обсуждают наши депутаты, выступают зарубежные эксперты, а что скажете Вы?
- Современные технологии позволяют обеспечить безопасность атомной энергетики для окружающей среды и людей, живущих в непосредственной близости от атомной станции. АЭС не будет угрожать безопасности сельскохозяйственных культур и водной среде. При нормальной работе выбросы не превышают естественный фон и не влияют на окружающую среду вблизи станции. Кроме того, экологическая обстановка вокруг атомной станции гораздо лучше, чем в других регионах, так как за этим постоянно следят специалисты различных организаций.
Как я уже говорил, срок службы малых реакторов составляет 60 лет, перезагрузка топлива требуется в среднем один раз в шесть лет. И этот процесс так же отработан, абсолютно безопасен и не причиняет никакого вреда окружающей среде. Наш подход основывается на принципах сбалансированного ядерного топливного цикла, который предполагает переработку отработавшего топлива. Таким образом, нет необходимости строительства пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов. На сегодняшний день это уникальное предложение.
Еще одно неоспоримое преимущество атомной энергетики - отсутствие выбросов углекислого газа и вклад в декарбонизации экономики, что становится важным ввиду стремления многих стран исполнять взятые обязательства по сокращению выбросов. Так, АСММ с реакторами РИТМ-200 позволит сократить выбросы на 240 тыс. тонн углекислого газа в год, если такой же объем электроэнергии вырабатывался ТЭС на угле или газе.
АЭС - это зеленая энергетика, и это признают даже в ЕС.
В какие сроки малая АЭС может быть запущена с момента подписания соглашения?
- На все этапы, от проектирования и подготовки до пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию, требуется 5-6 лет.
Чем еще занимается "Росатом" в Кыргызстане. Мы знаем, что есть проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии и ядерной медициной.
- Совместно с Минэнерго Кыргызстана мы ведем активную работу по реализации проектов в области ветроэнергетики. "Росатом" уже приступил к работам по сооружению ветропарка мощностью 100 Мвт в Иссык-Кульской области, также планируем построить большой ветропарк для населения Кыргызстана в Баткенской области.
По гидроэнергетическому направлению масштаб работ еще серьезнее. "Росатом" участвует в реализации многих проектов малых ГЭС в Кыргызстане. Летом 2024 года мы планируем завершить возведение малой ГЭС "Лейлек" в Баткенской области, в активной фазе работа по разработке проектно-сметной документации для проекта ГЭС "Джеруй" в Таласской области, еще для ряда проектов, которые будут введены в эксплуатацию уже в этом году, "Росатом" разрабатывал ТЭО и проектную документацию.
8 июня 2023 года состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова, в ходе которой был подписан меморандум о совместном развитии в Кыргызстане направления ядерной медицины. Уже в сентябре 2023 года "Росатом" совместно с Национальным центром онкологии и гематологии открыл в стране первое ОФЭКТ-отделение, которое позволит обеспечить диагностику 200-300 тыс. населения. И это только начало! Совместно с Министерством здравоохранения Кыргызстана мы ведем работу по созданию на базе Национального центра онкологии и гематологии медицинского центра, где будут лечить от рака с помощью передовых технологий.
Беседовал Кирилл Степанюк, КНИА "Кабар".
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
06.02.2024, 19:15 130796
Что ждать от нового правительства - депутаты мажилиса
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты разных партий поделились мнениями о новых назначениях в правительстве.
Сегодня мажилис поддержал кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Выбрать Бектенова новым главой правительства предложил спикер мажилиса парламента Ерлан Кошанов.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ о назначении.
Большинство экономических и социальных реформ прописаны и понятны. Сейчас нужно динамичное выполнение тех реформ, которые намечены. Довести до окончательного оформления Налоговый и Бюджетный кодексы, которые дадут стимуляцию притоку инвестиций, и выполнять задачи, поставленные президентом. Фракция партии "Аманат" сочла необходимым именно представителя силовых структур, мощного организатора предложить в качестве главы кабмина", - рассказал заместитель председателя мажилиса парламента, член партии "Аманат" Павел Казанцев.
В свою очередь руководитель фракции демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев отметил, что решение соответствует парламентским традициям, когда решение о выдвижении кандидатуры премьера принимает именно парламентское меньшинство.
Второй аргумент - господин Бектенов хорошо знает экономику. Я знаю его достаточно давно. Еще в период его работы в Агентстве по противодействию коррупции я видел, как он внимательно относится к нашим инициативам. Проблему вывода активов из страны мы с ним обсуждали еще до того, как он стал руководителем администрации президента. Тогда уже мы встречались с его позицией, пониманием и взаимодействием. Третий очень важный момент, задача, с которой не справилось прежнее правительство, - перестройка экономической модели", - прокомментировал Азат Перуашев.
Заместитель председателя Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов сообщил, что новому премьер-министру напомнили о том, что не стоит идти по тому же пути.
Не надо новые формы наполнять старым содержанием. У прежнего правительства не было твердых, смелых, решительных действий. Не было инициативности и ответственности. Они по течению плыли, и все. Я нисколько не сомневаюсь в профессионализме Олжаса Бектенова, но это возможность, чтобы задуматься и учесть мнения других парламентских партий", - объяснил позицию Магеррам Магеррамов.
По словам исполнительного секретаря, члена партии "Аманат" Елнура Бейсенбаева, президент сегодня акцентировал внимание на главные слова: он требует от правительства оперативности, инициативности и креативности.
Кажется, предыдущему правительству этого не хватало. С нашей стороны были сотни депутатских запросов. Мы говорили, что есть проблемы. Потому что глава государства поставил большую задачу - до 2029 года увеличить ВВП в два раза, это 450 млрд долларов. Для этого наше правительство ежегодно должно показывать минимум 7-8 процентов развития. Сейчас этого нет. По итогам 2023 года у нас экономика возросла всего лишь на 5 процентов. С такими темпами мы те задачи, которые поставил президент, не достигнем. Кроме этого, нами был принят законопроект о возврате незаконно выведенного капитала. Законопроект был принят, но до сих пор конкретной работы со стороны правительства мы не увидели. Мы знаем, что порядка 150 млрд долларов были вывезены из Казахстана. Их нужно возвращать, это будет весомым вкладом в бюджет страны", - сообщил Елнур Бейсенбаев.
Член фракции партии "Аманат" Сергей Пономарев отметил, что ставки делали разные люди. Господина Бектенова в первой шестерке претендентов на кресло премьера точно не было.
Может быть, где-то в десятке. То есть это непубличная личность, ему сейчас придется работать над собой, придется выступать перед прессой. Я знаю его как великолепного стратега, вместе с тем как исполнителя и очень хорошего юриста. Он знает, что желать, и знает, как добиться результата. Исполнительной дисциплины не хватает сейчас нашему правительству от уровня рядового исполнителя до вице-министра. Бектенова предложил спикер мажилиса, но нельзя сказать, что это его человек", - ответил журналистам Сергей Пономарев.
17.01.2024, 17:46 99061
Взаимные инвестиции внутри Евразии становятся главным двигателем развития
Фото: kabar.kg
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В Евразийском регионе значительно увеличивается портфель прямых инвестиций между дружественными государствами. Об этом говорится в специальном докладе аналитической группы Евразийского банка развития (ЕАБР). Данные мониторинга, проведенного экспертами ЕАБР, указывают на то, что в 12 странах нашего континента повышается экономическая активность между соседями и интерес к проектам, которые страны могут реализовать в кооперации между собой, сообщает "Кабар".
Речь не только о ЕАЭС, где экономики стран демонстрируют устойчивый рост, но и о постоянно растущем числе партнеров. От Китая, где инициатива "Один пояс, один путь" в сопряжении с интересами Евразийского союза рассматривается как возрождение Великого шелкового пути, до Ирана, который, несмотря на многолетние санкции, достиг достаточно высокого уровня технологического развития, имеет очень крепкую и емкую экономику и выход к оживленным морским путям.
То есть в Евразийском регионе достаточно внутренних резервов и ресурсов для осуществления крупных инфраструктурных проектов. Как отмечают эксперты, это снижает зависимость государств от глобальных финансовых структур, где далеко не каждая инициатива находит поддержку, деньги не всегда выделяются в необходимом объеме, и, конечно, впрочем, как и везде, существует бюрократия.
Например, нам в условиях маловодья срочно нужны финансы на строительство "Камбар-Ата-1". За два десятилетия международные доноры нам выделили несколько миллионов только на подготовку ТЭО. Такими темпами мы еще через 20 лет ничего не построим. Поэтому очень правильно, что Кыргызстан создал консорциум с Узбекистаном и Казахстаном для возведения большой и крупной гидростанции. Так дело пойдет быстрее, будет проще изыскать резервы и в сотрудничестве с ближайшими соседями управлять этим стратегическим водно-энергетическим объектом.
То же самое по проекту строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Эта транспортная артерия становится важной составляющей на возрождаемом Шелковом пути. Это часть транспортного каркаса Евразии, поэтому и строить ее мы должны только в связке с ближайшими партнерами и соседями. Это главная гарантия осуществления этого глобального для Кыргызстана проекта", - отмечает системный аналитик Бактыбек Саипбаев.
Как подсчитали аналитики Евразийского банка развития, общий объем накопленных взаимных прямых инвестиций в Евразийском регионе за полтора года увеличился почти на 10%, достигнув 48,8 млрд долларов США.
Как отмечает руководитель направления дирекции по аналитической работе ЕАБР Антон Малахов, рост прямых взаимных инвестиций в 12 государствах евразийского пространства обусловлен тремя ключевыми факторами.
Во-первых, "эффект соседства". Доля стран ЕАЭС во взаимных инвестициях региона продолжает увеличиваться. Она составила 57,6% к концу I полугодия 2023 года против 54,8% на начало 2022 года.
Во-вторых, динамичный рост в обрабатывающей промышленности. Ее доля в общем объеме взаимных инвестиций выросла с 2016 года с 6% до 18%.
В-третьих, повышение привлекательности для инвестиций транспортно-логистического сектора, роль которого усиливается вследствие роста объемов торговли и переориентации товарных потоков в Евразии, подытожил Антон Малахов.
Бактыбек Саипбаев считает, что эти процессы имеют эволюционное свойство и они заметно ускоряются ввиду глобальных изменений архитектуры и мировой экономики и глобальной логистики.
Евразия выстраивает новый транспортный каркас. Экономически этот регион более чем самодостаточен: у нас есть все для того, чтобы наши страны и народы были обеспечены всем необходимым - от продуктов сельского хозяйства и животноводства до полезных ископаемых, от нефти до редкоземельных металлов. Естественно, что в сотрудничестве с ближайшими соседями мы можем уверенно развиваться, и такая кооперация повысит благосостояние наших народов. Для этого и встраивается новой транспортный каркас Евразии. Поэтому проекты строительства железных и автомобильных дорог, логистических центров, грузовых терминалов, объектов энергетической инфраструктуры и привлекают внимание инвесторов. На мой взгляд, в этом направлении все будет идти по нарастающей. Удобная и понятная модель экономической интеграции, такая как в ЕАЭС, способствует региональному развитию и сближению", - заключил Бактыбек Саипбаев.
И еще эксперты обращают внимание на тот факт, что страны Евразийского экономического союза спокойно преодолели международный логистический кризис и даже не заметили кризисные явления и спад экономик, случившихся в ряде западных стран. Это указывает на то, что Евразийский регион уверенно адаптируется к новым реалиям, вызванными глобальными трансформациями.
Источник: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
30.12.2023, 18:35 136406
Армия стала еще сильнее и современнее - итоги года подвели в Вооруженных силах РК
Фото: пресс-служба Минобороны
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По итогам 2023 года армия Казахстана стала еще сильнее и современнее. Информацией по итогам года в Вооруженных силах страны поделился советник министра обороны РК Алишер Сулейменов, сообщает liter.kz.
Алишер Аскарович, какова сегодня роль Вооруженных сил в обеспечении безопасности и сохранении мирного неба над головой наших граждан?
- Мы должны быть готовы к различным сценариям в любое время. Армия один из базовых элементов государства. Она щит независимости, территориальной целостности и суверенитета.
Армия всегда действует как фактор стратегического сдерживания. Чтобы ни у кого не возникло даже мысли предпринять какие-то агрессивные действия в отношении нашей страны.
О достижениях боевой подготовки Вооруженных сил мы в курсе. Расскажите о боевой подготовке войск в международном формате, обмене передовым практическим опытом с другими странами. Какие международные учения можно отметить в этом году?
- Министерство обороны осуществляет подготовку и переподготовку военных кадров в военных учебных заведениях, организациях образования Республики Казахстан, а также в иностранных организациях образования на основе международных договоров.
Ежегодно в Национальном университете обороны предусмотрено более 20 курсов повышения квалификации. Учебный процесс в военных учебных заведениях тесно взаимосвязан с планом боевой подготовки Вооруженных сил, слушатели и курсанты совместно с войсками принимают участие во всех учениях.
Обучение военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан за рубежом производится в соответствии с потребностью ВС РК, в основном по специальностям, которые не преподают в военных и гражданских учебных заведениях Республики Казахстан.
Курсы повышения квалификации казахстанских военнослужащих в военных учебных заведениях зарубежных государств - важная составляющая в комплексе мер по пополнению Вооруженных сил высококвалифицированными кадрами и изучению современного опыта подготовки военных кадров.
Министерство обороны Республики Казахстан реализует подготовку казахстанских военнослужащих в вузах и учебных центрах Турции, Индии, Пакистана, России, Беларуси, Литвы, Китая, США и Великобритании и др.
Большинство из них обучаются по специальностям радиоэлектронной и радиотехнической разведки, геоинформационных систем, инженерной службы, систем управления летательными аппаратами и по военно-морским специальностям.
В этом году военнослужащие казахстанской армии приняли участие в следующих международных учениях: "Кыш-2023", "Нерушимое братство - 2023", "Анракай-2023", "Достарым-2023", "Взаимодействие-2023", "Боевое содружество - 2023" и др.
Сегодня казахстанские миротворцы принимают участие в миссиях ООН в нескольких странах, внося свою лепту в обеспечение мира и безопасности. Расскажите о подготовке и социальном обеспечении миротворцев, принимающих участие в миссиях.
- По состоянию на декабрь 2023 года в миссиях привлечены 19 военнослужащих на территории Западной Сахары, Центральноафриканской Республики, Мали и Ливана. Всего начиная с 2014 года в миссиях участвовало 598 военнослужащих, из них 5 женщин-военнослужащих.
Теоретическая и практическая подготовка военнослужащих проходит в Центре миротворческих операции в Алматы. Кроме того, 1 августа 2022 года ООН сертифицировала курс "Обезвреживание взрывоопасных предметов", проводимый на базе Центра разминирования ВС РК. 1 января 2023 года ООН ратифицировала курсы "Штабные офицеры ООН" и "Защита гражданского населения", проводимые на базе Центр миротворческих операций МО РК.
Национальный контингент в период участия в миротворческой операции обеспечивается трехкратным денежным содержанием (заработной платой). Они приравниваются к участникам боевых действий, по возвращении из миротворческой операции направляются на санаторно-курортное лечение за счет средств государственных органов (организаций) на срок не менее семи календарных дней, но не более двадцати одних суток.
Военнослужащим, участвующим (принимавшим участие) в миротворческих операциях, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью две недели (14 суток), который добавляется к ежегодному отпуску. В период участия в миротворческих операциях военнослужащему засчитывается на льготных условиях один месяц за полтора месяца.
Кроме того, каждому миротворцу в период участия в миротворческой операции предусмотрены выплаты от ООН в размере 1428 долларов США за каждый календарный месяц (в дополнение к трехкратному денежному содержанию от МО РК).
Как известно, сегодня ведется активное внедрение цифровых технологий в Вооруженные силы. Каких сфер деятельности армии коснулась цифровизация за последнее время? И какие задачи стоят в этом направлении на ближайшие годы?
- Вооруженные силы активно ведут работу по внедрению современных технологий. Поручения по части цифровизации на постоянном контроле министра обороны. Эти задачи включают в себя обновление систем связи, интеграцию систем управления, модернизации вооружения и техники и кибербезопасности.
Цифровизация не только повышает эффективность и точность военных операций, но и обеспечивает безопасность военнослужащих, помогая им успешно выполнять задачи в различных условиях и сценариях.
Анализ войн и вооруженных конфликтов последних лет свидетельствует, что сегодня содержание парадигмы вооруженного противоборства подверглось самым кардинальным изменениям. Причиной этому явилось бурное развитие электроники, появление принципиально новых информационных систем, функционально объединяющих в себе все имеющиеся в распоряжении командующих и командиров силы и средства разведки, управления, поражения и обеспечения. Основу данного объединения составляет широкомасштабная реализация современных системотехнических решений, сетевых технологий и принципов сетецентрического управления.
В современных военных конфликтах управление войсками становится неэффективным без использования автоматизированных пунктов управления в сочетании с системами космической разведки, радионавигации, разветвленной системой передачи данных, а также без автоматизации всех основных функций управления.
Внедрение автоматизированных систем управления в современной армии значительно повысили надежность, живучесть, гибкость и скрытность управления войсками на различных ее уровнях.
Современные автоматизированные системы управления войсками в мирное время имеют возможность использовать в качестве тренировочной площадки войск и подразделений, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Такие возможности по тренировке войск и подразделений значительно экономят реальные ресурсы вооружения и военной техники, но и также экономят другие ресурсы.
В этом году мы приняли информационную систему для Сил воздушной обороны, что увеличило способность обработки массива информации в автоматическом режиме об использовании воздушного пространства над нашей страной. Это позволило в разы сократить время на принятие решения по защите наших воздушных рубежей.
К слову, большое внимание уделяется вопросу взаимодействия с населением. Скажу о некоторых изменениях.
Теперь гражданам, допустим, больше не нужно бегать в военкоматы или в ЦОНы при смене места постоянного проживания. Мы сами меняем воинский учет граждан автоматически при смене адреса. На сегодня подобная услуга предоставляется более 100 тысячам гражданам в год.
Лицам, не проходившим воинскую службу, в том числе и достигшим 27 лет, больше не нужно обращаться за получением военных билетов. Им военные билеты выдаваться не будут. Вместо этого статус военнообязанного, его воинский учет будут отображаться в личном кабинете Egov.
При трудоустройстве больше не нужно ходить в военкомат за справкой об отношении к воинской службе. Ваш работодатель может самостоятельно посмотреть эту информацию в Egov.
Также при выезде за рубеж на постоянное место жительства больше не нужно открепляться от военкоматов. Мы сами передаем необходимую информацию в миграционную службу.
Перед выходом на пенсию больше не нужно обращаться в военкоматы за справкой о подтверждении прохождения воинской службы. Необходимая информация передается уполномоченному органу по начислению пенсионных выплат.
Кроме того, мы расширяем набор на срочную службу по определенным специальностям, в том числе IT-специалистов. Программа подготовки таких солдат формируется исходя из их специализации, а также с учетом практической пользы для Вооруженных cил РК.
У нас в стране проводится комплекс мер, направленных на повышение уровня киберзащиты. В данную работу вовлечено множество государственных органов. Одним из примеров принимаемых мер является Концепция "Киберщит Казахстана", в рамках которой была реализована комплексная защита гражданской и военной инфраструктуры. Вооруженные силы РК проводят большую работу по развитию средств защиты от кибератак. В государственных органах были созданы специализированные подразделения по реагированию на инциденты кибербезопасности.
Инициатив по цифровизации очень много. Чтобы все систематизировать и поставить на цифровые рельсы, в январе этого года мы приняли стратегию по цифровизации под названием "Дорожная карта цифровой трансформации". Собраны все аспекты деятельности видов и родов войск, учли потребности всех подразделений и руководства министерства.
Государство уделяет особое внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих: предоставляются жилье, заработная плата и другие льготы. Какая ведется работа в этом направлении? Планируются ли в ближайшее время изменения в вопросах социального обеспечения военнослужащих?
- Социальная защищенность и повышение денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил находятся в центре внимания руководства оборонного ведомства.
С 2021 года началось поэтапное ежегодное повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил, запланированное на 2021-2023 годы. В 2023 году повышены должностные оклады летного состава, денежные довольствия военных медицинских работников доведены до уровня заработных плат медицинских работников в гражданских медицинских учреждениях, а преподавателей высших военных учебных заведений до уровня в гражданских вузах, кроме того повышены выплаты в размере 3-кратного денежного содержания военнослужащим Вооруженных сил при ликвидации ЧС.
Вместе с тем прорабатываются следующие вопросы: повышение с 1 января 2024 года тарифных категорий должностей рядового и сержантского составов ВС и окладов по воинскому званию военнослужащим на 30%; некоторые вопросы пенсионного обеспечения, а также предоставление права на использование получателями пенсионных выплат остатка пенсионных накоплений без каких-либо ограничений.
Напомним, денежное довольствие военнослужащих складывается из оклада по воинской должности в зависимости от выслуги лет, оклада по воинскому званию и надбавок. Действующая тарифная система представляет собой основу, на которой держится организация оплаты и стимулирования воинского труда. Кроме того, каждый военнослужащий получает надбавку за классную квалификацию, которая повышается в процессе всей воинской службы.
Недавно министр обороны Руслан Жаксылыков представил депутатам мажилиса законопроект "О службе в резерве". Расскажите об особенностях прохождения и плюсах данного вида службы?
- Служба в резерве позволит обеспечить гарантированное комплектование войск людскими ресурсами и создать боеготовые резервные силы.
Принятие закона даст определенный положительный социальный эффект:
- увеличатся доходы граждан, поступивших на воинскую службу в резерве, снизится их зависимость от помощи государства;
- повысится доверие населения к Вооруженным силам;
- военные резервисты будут воспитываться в духе казахстанского патриотизма.
Введение воинской службы в резерве позволит, не увеличивая Вооруженные силы в мирное время, подготовить определенное количество граждан, готовых к выполнению поставленных задач.
Набор граждан планируется проводить по всей территории Республики. Комплектование воинских частей резервистами будет осуществляться по территориальному принципу. На начальном этапе планируется набрать около 2000 человек.
Распределение резервистов по областям и районам будет зависеть от дислокации воинских частей, в которых запланирована служба в резерве.
Законопроектом вносятся соответствующие поправки в трудовое законодательство, гарантирующее сохранение рабочего места (должности) резервиста.
Ежемесячно, резервистам планируется выплачивать минимальную заработную плату по Республике Казахстан, а в период проведения сборов гражданам, имеющим основную работу, планируются выплаты в размере их средней месячной заработной платы.
К вопросу о повышении престижа воинской службы. Как в целом Вы оцениваете интерес молодого поколения к службе в армии и профессии военного в целом? Можно ли сказать, что этот интерес растет?
- Интерес однозначно растет. В целях повышения привлекательности и престижа срочной воинской службы в рядах Вооруженных сил Министерством обороны выработан ряд конкретных предложений. В частности, предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство и предусмотреть:
- предоставление дополнительных льгот членам семей военнослужащих срочной службы (на период прохождения срочной воинской службы) при оплате коммунальных услуг;
- предоставление отсрочки по кредитам (кредитных каникул) на период прохождения срочной воинской службы, а также других дополнительных льгот, в том числе в образовательном секторе.
Кроме того, в Вооруженных силах Казахстана реализуется поручение президента по получению солдатами срочной службы рабочих специальностей, востребованных в реальном секторе экономики, озвученное в послании народу Казахстана 1 сентября 2021 года.
В целях повышения привлекательности и престижа срочной воинской службы прорабатывается ряд предложений. В частности, с 2023 года банками второго уровня были предоставлены "кредитные каникулы" на период прохождения срочной воинской службы.
Также молодые ребята в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы смогут:
- при достижении высоких результатов в государственно-правовой, боевой подготовках, образцовой службе и воинской дисциплине бесплатно получить высшее образование за счет вуза, в рамках нашей программы по грантам, а также поступить в военные учебные заведения Министерства обороны Казахстана без учета ЕНТ;
- поступить в любой казахстанский ВУЗ на платной основе без учета ЕНТ по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями учебного заведения.
Граждане, отслужившие срочную воинскую службу, смогут обучаться на военной кафедре без вступительных экзаменов на бесплатной основе в случае обучения в высшем учебном заведении.
Дети военнослужащих, прошедших срочную воинскую службу, будут иметь преимущественное право поступления в военные учебные заведения без экзаменов.
Ведется работа по получению солдатами срочной службы рабочих специальностей, востребованных в реальном секторе экономики.
Действует программа льготного образования. В этом году было вручено 3000 льготных образовательных грантов от более 70 вузов страны. Отсрочку по проекту "кредитные каникулы" получили более 5 тысяч военнослужащих срочной службы на сумму 1 млрд 875 млн тенге.
В настоящее время проводится работа по закреплению данных норм законодательно.
Алишер Аскарович, вопросы идеологической и информационной работы играют одну из ключевых ролей в современном обществе. Как обстоят дела в этом направлении. Через какую призму Министерство обороны прививает чувство патриотизма защитникам Родины и как строится информационная политика ведомства?
- Патриотизм начинается с понимания, что только мы сами сможем сделать нашу Родину процветающей, защитить ее интересы, обеспечить дальнейшее развитие. В сильной стране ответственность за ее будущее должен нести и ощущать каждый.
Любовь к Родине - это не громкие лозунги и бравурные марши на больших собраниях. Патриотизм - это чувство, идущее глубоко из сердца.
Сегодняшняя молодежь - это завтрашние защитники Отечества. Если мы хотим, чтобы наша страна была безопасной, мы должны воспитывать настоящее патриотическое, трудолюбивое, разносторонне развитое поколение.
Вопросам военно-патриотического воспитания Министерство обороны уделяет особое внимание. Например, в июне текущего года в учебном центре "Спасск" Вооруженных сил проведен ежегодный международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", в котором приняли участие команды Республики Казахстан, Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан.
От Республики Казахстан в сборе приняли участие воспитанники республиканских школ "Жас улан", военного колледжа Астаны, военных школ-интернатов, военно-патриотических клубов созданных при воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и победители областных отборочных этапов.
Всего в сборе приняли участие 642 воспитанника в возрасте от 14 до 17 лет (из них 460 юношей и 182 девушки) представляющие 43 команды.
Цели Военно-патриотического сбора это - формирование у подрастающего поколения высоких патриотических чувств и нравственных качеств гражданина страны, готового к защите своего Отечества.
Государственный военно-исторический музей организовал выездные выставки, на которых были представлены артефакты, личные вещи, военная экипировка, другие документы и материалы, связанные с героями Великой Отечественной войны 1941-1945 годы и воинами-афганцами. Воинские части Вооруженных сил и Национальной гвардии развернули выставки вооружения и стрелкового оружия.
Республиканское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз", в настоящее время открыло региональные филиалы во всех 20 областях и городах Казахстана. Созданы координационные советы по совершенствованию военно-патриотического воспитания молодежи во главе с акимами регионов.
В стране уже действуют более 8000 военно-патриотических клубов, классов "Жас сарбаз" и кружков Smart Sarbaz, в которых задействовано более 260 000 человек. По нашим подсчетам, это 7,2% от общего количества учащихся в общеобразовательных учреждениях страны.
Буквально недавно в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил прошел республиканский фестиваль военно-патриотической песни "Жас cарбаз" В нем приняли участие более 150 талантливых детей из всех регионов страны.
Что касается работы непосредственно со СМИ, в этом году мы возобновили проведение республиканского фестиваля военной журналистики "Әскер медиа". Был также организован семинар экстремальной журналистики "Военный дискурс", в котором представители СМИ прошли курсы выживания в зоне военного конфликта. Всего в течение 2023 года проведено около 20 пресс-туров для представителей СМИ и блог сообщества.
С местными исполнительными органами в регионах Казахстана достигнута договоренность по брендированию общественных транспортных средств информационно-агитационными материалами о Вооруженных силах.
По инициативе Министерства обороны готовятся и транслируются военно-патриотические телепередачи "Қызмет етемін" на телеканале "Хабар 24", "Ақсауыт" - на телеканале "Қазақстан", "Сарбаз" - на телеканале "Хабар". Впервые запущены военно-патриотические программы на телеканалах "Жетісу" - программа "Бес қару", "Отырар" - программа "Жас сардар". В работе открытие новой военно-патриотической программы "Жауынгер" на телеканале "Ел арна".
В республиканских газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан" под рубрикой "Служу Отечеству" регулярно освещаются материалы о жизнедеятельности казахстанской армии.
С радиокомплексом "Казақ радиолары" ведется работа по трансляции музыкальных военно-патриотических произведений Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.
Отдельно хочу отметить, что в конце ноября оборонное ведомство подписало комплексный медиаплан информационного сопровождения мероприятий в Вооруженных силах на 2024 год и меморандум о сотрудничестве с Министерством культуры и информации РК по широкому освещению жизнедеятельности нашей армии.
26.12.2023, 10:21 148121
Это уникальная возможность - директор гимназии города Алматы о возможностях современного образования
Фото: гимназия 18
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Выучить иностранный язык, получить диплом по музыке и освоить основную школьную программу - возможно ли это в одном учебном заведении? Да, если ребенок учится в алматинской школе-гимназии № 18. Школа нацелена на всестороннее и гармоничное развитие личности. Помимо упора на точные науки, здесь углубленно изучают немецкий язык. Также ученики могут посещать музыкальную школу. О том, как удается совмещать разные дисциплины в стенах одной школы, нам рассказала директор гимназии Гульджамиля Каратаевна Наурызбаева.
Расскажите, пожалуйста, в чем главная особенность вашей гимназии?
- Наша гимназия существует с 1978 года, а с 1983 года в здании находится детская музыкальная хоровая школа № 1, в которой обучаются 260 ребят. B этом году она отмечает свое 40-летие.
В основном школа ориентирована на хоровое пение, также наши воспитанники могут получить полноценное семилетнее образование по классу фортепиано. К сожалению, мы пока не имеем возможности выделить для музшколы более вместительное помещение, поэтому спектр музыкального образования неширокий. Но мы очень гордимся ею, это "фишка" нашей гимназии. Здесь можно получить не только хорошее среднее образование, но еще и свидетельство об окончании музыкальной школы. Родителям это очень нравится.
В декабре в концертном зале Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы прошел отчетный концерт, в котором участвовал старший хор "Көктем", основной состав которого - учащиеся гимназии. Отчетные концерты - многолетняя ежегодная традиция. Ребята выступают не только для родителей, они также принимают участие в концертах для Консульства Германии. Ведь наша школа специализируется на углубленном изучении немецкого языка.
Консульство Германии очень любит выступления наших детей. Им не столько важна торжественная часть встреч, сколько сам концерт. Выступления хора - изюминка любого нашего совместного мероприятия.
Мы давно сотрудничаем с Германией. В 1999-2000 годах гимназия была признана в качестве DSD-школы Конференцией министров культуры федеральных земель ФРГ.
(DSD-школа имеет право принимать экзамены на получение немецкого языкового диплома DSD II, который дает право его владельцу на обучение в вузах Германии без сдачи экзамена на знание языка. Таких школ в Казахстане всего 8. - Прим. Kazakhstan Today.)
Какие возможности это дает вашим ученикам?
- Наши дети становятся обладателями языковых дипломов международного уровня B1, B2 и C1 и получают возможность обучаться в колледжах и вузах Германии. Учителя тоже имеют возможность стажироваться в этой стране. Помимо дипломов казахстанских педагогических вузов, у них есть подтвержденные языковые сертификаты ФРГ. Они являются авторами учебников по немецкому языку. У нас есть тесное сотрудничество с двумя немецкими школами в городе Оберхофене, и в этом году мы заключили соглашение о сотрудничестве со школами Берлина. Наша гимназия проводит обмен школьников с Германией, плюс ребята могут посещать языковые лагеря. А это не только возможность практиковать язык, но и побывать в другой стране, получить представление о ее культуре. Германия - развитая европейская страна, и наши дети имеют возможность культурного обмена, могут увидеть мир в школьном возрасте, это серьезная мотивация для обучения.
Расскажите о ваших выпускниках.
- Ежегодно около 15-18 выпускников гимназии поступают сначала в колледжи, а затем в вузы Германии, где получают образование в основном по техническим дисциплинам: физике и математике. При этом сдача экзаменов по математике в Германии идет на немецком языке. Еще один нюанс: несмотря на то что 18-я гимназия с 2004 года имеет статус лингвистической, большой упор делается на точные науки. Таким образом, дети получают хорошее базовое образование.
Иногда мы слышим обвинения в свой адрес, что якобы готовим наших учащихся для Германии. Это неправда. Многие наши успешные выпускники, получив образование в Германии, возвращаются в Казахстан, чтобы реализовать себя здесь. Мы приглашаем их на уроки профориентации, и они рассказывают ребятам, как проходит обучение в другой стране, к чему нужно подготовиться, как пройти адаптационный период.
18-я гимназия имеет очень хорошую историю и репутацию. Родители поступающих порой приезжают в Алматы издалека с конкретной целью - чтобы их дети могли в совершенстве овладеть языком.
В 2021 году наша школа-гимназия вошла в список 50 лучших образовательных учреждений Алматы. Проект "Алматинские школы" запустило Управление образования города Алматы. Его цель - поддержать школы, которые являются брендом образования города, и изменить управленческую вертикаль в учебных заведениях.
У всех, кто находится в школе, от технички до директора, должна быть мотивация работать и учиться. Мы понимаем, что вызовы в современном мире очень серьезные. Цифровые технологии ушли далеко вперед, и учить детей в школе чему-то новому становится все сложнее. Недавно у нас проходила международная конференция, и все говорили, что в учебном процессе нужно применять искусственный интеллект. Поэтому, находясь в проекте "Лучшие алматинские школы", мы тоже проводим большую работу, чтобы весь педколлектив понимал: учащиеся сегодня абсолютно другие. Наши дети, помимо традиционной школьной программы, могут получить музыкальное образование. А у людей, обучающихся музыке, полушария мозга работают по-другому, они могут аккумулировать и перерабатывать большой объем информации. Мы нацелены на то, чтобы прорыв в образовании у нас получился максимальным. Ведь мы находимся в центре Алматы. Родители у нас очень требовательные, дети тоже информационно насыщенные. Поэтому мы стараемся применять креативное мышление во всех областях. Знаете, как говорят: если тебе стало скучно, иди работать в школу. Учительство - очень интересная профессия, педагог всегда рядом с детьми, учится чему-то новому и должен идти в ногу со временем.
(Еще один проект, в котором участвует гимназия, - "Солнечные школы и солнечные университеты в Центральной Азии и на Кавказе", который финансируется Федеральным Министерством иностранных дел Германии с 2019 года. 2 сентября 2022 года на крыше школы установили солнечную панель. Она используется не только для выработки энергии, но и применяется на уроках физики, чтобы продемонстрировать учащимся возможности и преимущества использования солнечной энергии и тем самым повысить осведомленность о ресурсосберегающем и безвредном для климата производстве энергии. - Прим. Kazakhstan Today.)
Сейчас очень популярно во всех областях использовать искусственный интеллект, но, мне кажется, музыка - предмет, который с трудом поддается искусственному разуму.
- Я об этом и говорю. Какое бы место ни занимал искусственный интеллект в нашей жизни, мы понимаем, что человек - это в первую очередь эмоции. Они дают нам дополнительное образование. Сейчас все понимают, что креативное мышление развивается на базе музыкального, художественного образования, которое мы называем дополнительным. Когда есть такая база, ребенку обучаться точным наукам намного легче.
Что бы вы пожелали вашим ученикам, родителям и педагогам в преддверии Нового года?
- Новый год - это всегда ожидание каких-то чудес в жизни, сказочного восприятия. Мы же все родом из детства. Хочется, чтобы наши учащиеся, педагоги, родители понимали самую главную вещь: только одним своим присутствием мы меняем мир. И мне очень хочется верить, что ученики, учителя и родители нашей школы только своим присутствием меняют этот мир к лучшему. Я желаю всем нашим детям, их родителям и учителям, чтобы были живы-здоровы, мирного неба над головой, полноценного ощущения жизни, и пусть их желания осуществятся, в том числе благодаря нашей гимназии!
12.12.2023, 18:10 173196
Засуха способна превратить ЦА в выжженное солнцем безжизненное пространство - эксперт Дополнено
Фото: Depositphotos
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Системный аналитик Бактыбек Саипбаев в интервью ИА "Кабар" рассказал об истощении ледников в Центральной Азии и угрозах, которые несет региону ускоряющееся изменение климата. Последствия усиливающихся волн жары и засух могут быть самыми печальными. Поэтому эксперт говорит о необходимости принятия экстренных мер, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, способную превратить ЦА в безжизненное пространство.
По оценкам экспертов, через 5-10 лет Центральная Азия войдет в состояние постоянного дефицита водных ресурсов. Это ставит под угрозу не только энергетическую, но и продовольственную безопасность региона. Исследования гляциологов показывают, что за последние 50 лет Кыргызстан и Таджикистан потеряли около трети площадей своих ледников. Кроме того, по данным ученых, темпы изменения климата заметно ускорились. Что нужно делать уже сейчас?
- Начнем с того, что система ледников Центральной Евразии (то есть бывших пяти республик советской Средней Азии) находится на вершинах гор Тенир-Тоо (Тянь-Шань) и Памиро-Алая и занимает площадь около 18 000 квадратных метров. Для сравнения: площадь системы ледников Альпийских гор Западной Европы составляет около 2000 квадратных метров.
Более 8000 ледников расположены на вершинах гор Кыргызстана. Это приблизительно 4% территории республики, то есть свыше 8000 квадратных метров. Еще около 9000 ледников находятся в горах Таджикистана и занимают примерно 6% республики, то есть свыше 9000 квадратных метров. Всего Кыргызстан и Таджикистан владеют примерно 75% водных ресурсов Центральной Азии.
Постоянные наблюдения за ледниками Центральной Евразии начали вестись с начала 50-х годов и продолжались до конца 90-х годов XX века. При этом подробно изучались только 6-7 ледников, в то время как, например, в Альпах наблюдения велись за 64 ледниками.
Действительно, площадь наших ледников сократилась примерно на 30%. Почему же это произошло? Дело в том, что в 60-е и 70-е годы ХХ века руководство СССР требовало с республик Средней Азии все большего количества хлопка, пшеницы и мяса. Естественно, чтобы получать все большие и большие урожаи хлопчатника, пшеницы и других сельскохозяйственных культур, а также увеличивать поголовье сельскохозяйственных животных, требовалось все больше воды, которая просто перестала доходить до Аральского моря.
Поэтому со второй половины 70-х и все 80-е годы Аральское море уменьшалось в размерах, а в конце 90-х годов произошла экологическая катастрофа планетарного масштаба. Впервые в истории Земли благодаря экологически непродуманной антропотехногенной деятельности людей высохло целое море! Сейчас от Аральского моря остались лишь два озера, а климат в Центральной Евразии стал более резко континентальным, усилились перепады суточных и сезонных температур.
Огромные площади бывшего морского дна Арала превратились в пустыню. Ветра поднимают со дна бывшего моря песчаные бури. Песок этих бурь вперемешку с сульфатами, хлоридами, токсичными солями тяжелых металлов, которые появились там из-за чрезмерной химизации сельского хозяйства, долетает до ледников Кыргызстана и Таджикистана и оседает на их поверхности. Из-за этого ледники начали усиленно таять. Вдобавок деградацию ледников усилило и изменение мирового климата. В результате площадь наших ледников сократилась примерно на треть.
Что же делать? Как остановить или хотя бы замедлить таяние ледников?
- В первую очередь, необходимо ежегодно планомерно и систематически, и на протяжении весьма длительного периода времени, высаживать на склонах гор, вокруг ледников саженцы деревьев. По принципу гидробиотического насоса деревья начнут своими корнями извлекать под землей воду, а через крону выделять влагу в атмосферу, которая затем будет конденсироваться и формировать облака. В свою очередь облака начнут над ледниками отдавать свою влагу в виде дождей. В конечном итоге дожди начнут помогать ледникам образовывать новый лед.
Естественно, ни Кыргызстан, ни Таджикистан не смогут своими собственными силами осуществлять столь масштабные посадки деревьев. В осуществлении этого глобального природоохранного проекта им должны помочь Узбекистан и Казахстан, поскольку только таким способом они смогут избежать надвигающегося дефицита воды.
Во-вторых, надо наконец завершить строительство каскада гидроэлектростанций на реке Нарын. Дело в том, что эти гидротехнические сооружения в первую очередь задумывались как водосборники, а не производители электроэнергии. Их главная задача состояла в бесперебойном обеспечении Узбекистана и Казахстана поливной водой в весенне-летний период.
Водохранилища этого каскада гидроэлектростанций также способствовали бы смягчению горного климата, сдерживанию мирового потепления, а испарения воды с поверхности этих водохранилищ также бы формировали облака, которые бы изливали свои дожди на ледники.
Таким образом, с помощью систематического высаживания саженцев деревьев на склонах гор вокруг зоны ледников, а также завершения строительства каскада ГЭС на реке Нарын и формирования на них водохранилищ мы смогли бы существенно смягчить климат в нашем регионе, снизить темпы его потепления, а также затормозить таяние ледников и остановить их деградацию.
Завершение строительства "Камбар-Ата-1" (а работа этой гидроэлектростанции предполагалась в совместном каскаде с Токтогульской ГЭС) могло бы решить в нашем регионе проблемы и с накоплением воды, и с производством электроэнергии на много лет вперед. Кыргызстан пытается реанимировать этот проект, создан консорциум с Узбекистаном и Казахстаном. Но каких-то активных действий в запуске строительства "Камбар-Ата-1" мы сейчас не видим. То есть нужно искать какие-то альтернативы.
- Я с Вами согласен. В настоящее время мы не видим реальной заинтересованности со стороны крупных компаний-доноров и международных организаций в реализации именно таких крупных проектов, как, например, "Камбар-Ата-1".
А ведь строительство Камбаратинской ГЭС-1 задумывалось еще во времена СССР, в 60-е годы ХХ века. В 80-е годы уже появился проект строительства этой гидроэлектростанции. С тех пор прошло более полувека, и, как говорится, "воз и поныне там". Лишь Всемирный банк дал нам сравнительно недавно несколько миллионов долларов на обновление технико-экономического обоснования строительства ГЭС "Камбар-Ата-1". Однако само строительство этой ГЭС до сих пор не запущено.
На мой взгляд, в этом факте как раз и проявляется абсолютная незаинтересованность крупных международных инвесторов. Поэтому считаю правильным, что президент Кыргызской Республики создал консорциум с нашими ближайшими соседями, чтобы активизировать эту работу. Ведь в первую очередь это нужно Узбекистану и Казахстану, потому что без воды могут остаться именно они. А финансирования от крупных международных банков мы можем так и не дождаться. Сейчас нужно исходить именно из этого пессимистического сценария. Думаю нам нужно исходить из того, что западные финансовые институты нам денег не дадут. К нашей экологии у них отношение постольку поскольку, и если Центральная Азия опустеет из-за засух и нехватки воды, то их это сильно не опечалит. Поэтому действовать нужно самим, в сотрудничестве с теми, кто не подводит и не стопорит проекты.
Да, международные банки и другие финансовые организации дают нам определенные деньги на строительство малых ГЭС и других альтернативных источников энергии (солнечные батареи, ветряки) в рамках глобального проекта развития без углеродной, "зеленой" энергетики. Они считают, что дефицит электроэнергии в нашей республике можно будет покрыть именно за счет развития этих альтернативных источников. Однако они совершенно не учитывают нарастающий с каждым годом глобальный экологический кризис во всем регионе Центральной Евразии. Это и деградация ледников, и маловодье, и нехватка поливной и питьевой воды, и нерациональное водопользование.
Это все понятно. Но ведь малые ГЭС не позволяют собирать и накапливать воду. А солнечные и ветряные электростанции не могут работать стабильно из-за меняющихся погодных условий, ведь не всегда светит солнце или дует ветер. Поэтому в пасмурную погоду или в штиль они ничего не вырабатывают. Можно ли полностью полагаться на "зеленую" энергетику?
- Я полагаю, что решить проблему дефицита электроэнергии в нашем регионе Центральной Евразии с помощью только этих видов "зеленой" энергетики вряд ли удастся.
Ведь потребности в электроэнергии, а также в поливной и питьевой воде непрерывно растут. Это связано как с развитием экономики государств этого региона, так и со стремительно растущим населением этих стран. Например, в Узбекистане скоро будет жить около 40 миллионов человек, а в Казахстане - более 20 миллионов. А значит, им будет нужно все больше питьевой воды, а также все больше сельскохозяйственной продукции, то есть и поливной воды.
Но следует отметить, что в рамках развития все той же "зеленой" энергетики существует еще несколько способов в преодолении как дефицита электроэнергии, так и дефицита воды.
Во-первых, это развитие атомной энергетики. Недаром "Росатом" готовится запустить строительство атомных АЭС и в Узбекистане и в Казахстане!
В нашей горной республике в условиях высокой сейсмичности целесообразно выбрать другой вариант. Вместо строительства традиционной большой стационарной АЭС нам нужны компактные атомные электростанции закрытого типа, наподобие тех, которые "Росатом" устанавливает на атомные ледоколы.
Как известно, Россия является мировым лидером в строительстве атомных ледоколов. Эти корабли работают с помощью именно таких компактных АЭС, которые абсолютно безопасны. Уже более полувека Россия строит такие ледоколы для освоения Арктики, и никаких аварий на таком типе АЭС зафиксировано не было. Дело в их конструкции. Их собирают и готовят прямо "в сборе" на заводе, а потом привозят и устанавливают на ледоколы. В них загружено фиксированное количество атомного сырья, рассчитанного на определенное количество лет работы. После этого такую АЭС просто снимают и отправляют обратно на завод-изготовитель, а вместо нее устанавливают новую энергетическую станцию, которая проработает новый срок, причем речь идет не о годах, а о десятилетиях.
Если "Росатом" установит одну такую компактную АЭС закрытого типа, например, в городе Кара-Балте, то она обеспечит электричеством всю Чуйскую область. Аналогично если вторую АЭС такого же типа установить, скажем, в городе Кызыл-Кие, то она закроет потребности в электроэнергии всей Ошской области.
В результате в зимний период нам не пришлось бы сливать воду для выработки электричества из Токтогульского водохранилища и из других водохранилищ Нарынского каскада ГЭС. Тогда мы смогли бы всю зиму накапливать воду для наших соседей, как в водохранилище Токтогульской ГЭС, так и в перспективе в водохранилище Камбаратинской ГЭС-1.
Кстати, общий потенциал всей гидроэнергетики Кыргызстана, включая и большие, и малые ГЭС, составляет около 150 миллиардов киловатт-часов. А освоено нами не более 15% этого потенциала!
Ежегодный сток воды в Кыргызстане составляет примерно 46-47 миллиардов кубических метров. При этом мы используем не более 20% этого стока. Остальные 80% воды уходит в низовья, к нашим соседям, и совершенно бесплатно! Поэтому, на мой взгляд, мы имеем полное моральное право попросить Узбекистан и Казахстан оказать братскую помощь в завершении строительства каскада ГЭС на реке Нарын, а также в реализации масштабного природоохранного проекта по высадке деревьев на склонах гор вокруг зоны ледников для спасения системы ледников Центральной Евразии. Ведь это в их же интересах!
А не думаете ли вы о том, что идея использования пусть даже мирного атома встретит активное сопротивление? Ведь существуют силы, не очень заинтересованные в том, чтобы Кыргызстан решил свои проблемы в водно-энергетической сфере. Мы ведь все видели, каким образом и в каких масштабах была поднята протестная волна в Казахстане, когда тамошние власти заявили о своих намерениях развивать атомную энергетику.
- Ну, во-первых, надо различать здоровую, конструктивную оппозицию от голосистых НПО, которые чаще всего финансируются не очень дружественными нам странами. Во-вторых, у нас много активистов гражданского общества, которые защищают вполне разумные природоохранные проекты. Но есть и так называемые "радикальные экологисты", наподобие пресловутой Греты Тунберг. Все должны осознать, что подобные экоактивисты-экстремисты - это просто зарубежное лобби. И это лобби ничего хорошего для народа Кыргызстана не хочет. Их мечта - ослабить наше государство, организовать и совершить очередную "цветную" революцию, привести к власти марионеток, послушно идущих в фарватере чужой политики, и, в конечном итоге, завладеть и управлять нашими природными ресурсы. Кстати, власти Казахстана решили обойти протесты против строительства АЭС очень интересным политическим маневром - через референдум! В результате протесты против развития атомной энергетики постепенно стихли.
Так что, я очень надеюсь, что в вопросах развития мирного атома наш президент и правительство, с одной стороны, и наше гражданское общество, с другой стороны, будут меньше всего ориентироваться на иностранных агентов и радикальных экологов. Ведь их принцип действий очень прост: "чем хуже нам, тем лучше им"! То есть, чем хуже будут идти дела в нашем регионе, чем больше противоречий будет между соседями, тем легче будет внешним силам завладеть и управлять нашими ресурсами. Я надеюсь, что о грандиозной афере с Кумтором никто не забыл, нельзя допустить чтобы то ж самое произошло с нашим главным богатством - водой.
Вы сказали, что существует еще несколько способов преодоления дефицита электроэнергии и воды. Атомную энергетику мы обсудили. Что вы еще имели в виду?
- Ну, в первую очередь, я бы обратил внимание на глобальный проект переброски части стока некоторых сибирских рек, (имеются в виду Иртыш, Обь, Тобол и Ишим), через Казахстан в Узбекистан, (в бассейн Аральского моря). Этот проект был задуман еще полвека назад, в советские времена, однако был приостановлен из-за процесса распада СССР. Правда, тогда предполагалось вырыть огромный судоходный канал протяженностью почти в 3 000 км. А стоимость проекта, еще в те времена, превышала 150 миллиардов долларов. Я думаю, что сейчас можно было бы ограничиться только строительством труб, для поставки воды.
Кстати, в те времена существовал еще один аналогичный проект: по переброске части стока северных рек в европейской части СССР в бассейн Волги и, соответственно, в Прикаспийский регион.
С тех пор, экологическая ситуация в Северной и Центральной Евразии коренным образом изменилась. Аральское море просто исчезло, а Волга и Каспийское море мелеют на наших глазах. При этом, одновременно, в Сибири каждый год наблюдаются обширные наводнения.
Поэтому, на мой взгляд, пришло время вернуться к этим глобальным проектам. Мы смогли бы, образно говоря, сразу убить "несколько зайцев". Во-первых, мы смогли бы, в каких-то размерах, восстановить Аральское море. Во-вторых, смогли бы, в какой-то степени, существенно снизить масштабы наводнений в Сибири. В-третьих, этот проект мог бы стать драйвером интеграции, то есть совместного развития экономик России, Казахстана и Узбекистана. Ведь сейчас из Сибири по газопроводам начал поступать газ в Казахстан и Узбекистан. Почему же нельзя аналогично построить трубопроводы и качать по ним воду из тех рек Сибири, где ежегодно возникают обширные наводнения?! Кстати, аналогичные рассуждения вполне применимы и в плане спасения Волги и Каспийского моря.
Ну, и в конце рассуждений о чистых видах энергии, есть, как говорится, "вишенка на торте", от которой мировая "зеленая энергетика", по моему мнению, просто не сможет отказаться. Речь идет о водороде. При каждой ГЭС Нарынского каскада можно было бы построить электролизные станции, которые требуют для своей работы энергии для расщепления воды на водород и кислород, а также пресной и ультрапресной воды, чтобы не тратить много времени и энергии на очистку воды от солей, как это происходит с морской водой. А как раз то электроэнергии и воды нужного качества при каждой ГЭС сколько угодно! Ну, а далее, произведенный водород можно было бы отправлять по трубам на экономические нужды нашей республики и наших соседей. Вот вам, пожалуйста, безукоризненно чистая и самая передовая "водородная энергетика"! Транспорт на водородных двигателях, предприятия, работающие на водороде, отопление домов с помощью водорода - это ведь экологическое будущее всего человечества!
А как обстоят дела с рациональным использованием воды, с ее сбережением?
- О, это самый больной вопрос! Это парадокс, но Кыргызстан, имея такие гидроресурсы, не может обеспечить себя поливной водой для орошения сельскохозяйственных растений! Произошла деградация не только ледников на 30%, но и высокогорных пастбищ - на 40%! А в почвах долин содержание гумуса, который накапливается веками, снизилось с 2,5-3% до 1-1,5%. И, соответственно, плодородие посевных земель упало более чем в два раза!
Кстати, это еще связано и с тем, что у нас в республике наблюдается острый дефицит минеральных удобрений (азот, фосфор, калий и др.) Нашему сельскому хозяйству ежегодно необходимо не менее 300-350 тысяч тонн удобрений. А реально мы завозим из России, Казахстана и Узбекистана около 70-75 тысяч тонн удобрений, то есть в 4-5 раз меньше, чем это нужно. И, естественно, удобрения нам поставляют не бесплатно, а вот вода идет к нашим соседям совершенно бесплатно. То есть, они могли бы помочь нам, не только участвуя в высадках деревьев на склонах гор вокруг ледников и в завершении гидротехнических сооружений нарынского каскада, но и, (хотя частичными), поставками минеральных удобрений, как взаимозачет поставок воды. Что же касается строительства собственного завода по производству минеральных удобрений для сельского хозяйства, то разговоры о нем идут уже более 30 лет, но, как говорится, "воз и поныне там".
Отдельная печальная песня - это ирригационные сооружения, вернее их отсутствие. Взять, к примеру, реку Нарын. Ведь мы используем не более 2% ее стока, так как нет надлежащей системы ирригации. За 30 лет независимости наши водоканалы и другие ирригационные сооружения, доставшиеся нам от СССР, пришли в полную непригодность. В результате, до 50% воды теряется впустую! Она не доходит до полей, а уходит под землю. Надо строить современные бетонированные каналы, акведуки, а также пластиковые трубопроводы для полноценной доставки воды до полей. Практикуемый у нас арычный полив безнадежно устарел.
А каким образом мы производим поливы полей?! Наши поливы просто смывают плодородный слой почвы. Где поливальные машины, которых было так много в советское время? Ведь их использование уменьшало расход воды в два раза. Где широко практиковавшийся шланговый полив, когда каждые 50-60 см в шлангах были отверстия для выхода воды с целью более планомерного орошения. Это был некий советский прототип капельного орошения. Не говоря уже о том, что, если бы мы внедрили современное капельное орошение, мы смогли бы использовать воду для сельского хозяйства в десятки раз меньше, чем расходуем сейчас, а урожая были бы больше. Кстати, это касается не только нас, но и наших соседей.
А где современная многоэтажная гидропоника, которая могла бы в десятки раз сократить площади, отводимые под сельскохозяйственные поля, повысив при этом урожайность и снизив эрозию почв? Ведь лучше всего сельскохозяйственные растения растут на минеральной вате, в которую добавляют необходимый компост, удобрения и другие добавки. Такую минеральную вату производят из нитей, которые тянут из расплавленного гранита. А гранитных пород в наших горах сколько угодно.
Таким образом, капельное орошение и гидропоника смогли бы резко повысить урожайность наших сельскохозяйственных культур. Давайте сравним одну лишь Чуйскую долину Кыргызстана и Израиль, который меньше ее по размерам. У нас в Чуйской долине в среднем выпадает 300-350 мл осадков в год. А в Израиле - в два раза меньше! У нас, в Чуйской долине, помимо осадков, с гор стекают реки, воды которых мы используем для сельского хозяйства. А в Израиле используют только воду, которую они получают из подземных источников. Но благодаря современным способам ведения сельского хозяйства - капельному орошению и гидропонике - израильтяне собирают фантастические урожаи! К примеру, в среднем они собирают по 65 центнеров пшеницы с гектара, что нам и не снилось! Кстати, по поводу интенсивного племенного животноводства, требующего выращивания современных кормовых культур. В Израиле ежегодно одна среднестатистическая корова дает, примерно, 11 000 литров молока в год. А наша - около 2 000 литров в год. Я уже не говорю о том, что Израиль не только полностью кормит свое население, но он еще и экспортирует свою сельскохозяйственную продукцию во многие страны мира. А Кыргызстан не может прокормить свое население и большую часть продукции импортирует.
Кстати, у наших соседей проблем в этом плане тоже хватает. К примеру, в Узбекистане в сельском хозяйстве занято около 30% населения. А в развитых странах в сельскохозяйственном производстве занято 3-5%, ну, максимум, 7% населения. То есть, в Узбекистане производительность труда в сельском хозяйстве тоже требует улучшения. Я уже не говорю о том, какие огромные территории отведены под выращивание сельскохозяйственных культур, в первую очередь, хлопчатника. Повсеместное внедрение современных методов ведения сельского хозяйства также помогли бы Узбекистану (да и, наверняка, Казахстану) повысить урожайность и, одновременно, сократить территории, отводимые под выращивание сельскохозяйственных культур, избежать засоления почв, не говоря уже о рациональном водопользовании и сбережению поливной и питьевой воды.
Есть ли реальная угроза того, что если мы будем бездействовать, не будем реализовывать совместные проекты по спасению ледников, рациональному водопользованию и сбережению воды, то через несколько десятков лет Центральная Азия останется без воды, электроэнергии и потеряет значительную часть посевных площадей? К чему это может привести?
- Да, такая угроза реально существует. По оценкам экспертов, если оставить все как есть, то лет через 20-25 наши ледники наполовину растают, а еще через лет 20-25 ледники сократятся на 80%. Конечно, это апокалиптический сценарий. Тогда людям придется просто уйти из нашего региона. В горах вода еще худо-бедно останется, правда в каких-то мизерных количествах, а вот низовья, то есть территории Узбекистана и Казахстана, превратятся в огромные пустыни.
Последствия вы сами можете себе представить. Если уже сейчас из-за распределения воды начинают происходить конфликты. Так что же тогда нас ждет тогда? Водные бунты?! Война всех против всех?! Кстати я не могу исключать того, что кое-кого такой сценарий даже устраивает.
Поэтому медлить нельзя. Срочные меры нужно принимать уже сейчас.
Источник: ИА "Кабар", беседовал Кирилл Степанюк
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01.12.2023, 20:14 200496
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Фото: bigasia.ru
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