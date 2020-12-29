Интервью с главой НАО "Государственный центр поддержки национального кино" Есетжаном Косубаевым

Интервью с председателем правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино" Есетжаном Косубаевым.

- Есетжан Муратович, в первую очередь хотелось бы понять Ваше видение предстоящей работы в этих, как мы видим, неординарных условиях.

- Что я могу сказать? Будем работать, вопросов много, они возникают каждый день и порой не всегда прогнозируются. Я думаю, что последовательные усилия позволят нам решить возникшие проблемы. Самый болезненный вопрос, который сегодня волнует всех, - как мы сбалансируем интересы большого киносообщества с тем условием, чтобы не разводить наших коллег по разным берегам? Хочу сказать, что сегодня от нас ждут внятного ответа - возникшие проблемы: это конфликт поколений или нет? Сразу скажу, что это надуманная вещь, нужно просто уважительно относиться к своим коллегам, к той сфере, в которой служишь, и тогда все получится. Хотим мы или нет, киносообщество состоит из нескольких поколений - это наши аксакалы, среднее поколение и, конечно, молодежь. Так было всегда, и раньше по разным поводам тоже кипели споры и скандалы. Мы видели такие революционные движения, которые ни к чему хорошему не приводили. Но нам не революция нужна, нам нужна эволюция. И Киноцентр должен стать консолидирующей силой. Нам надо двигать локомотив Киноцентра, который должен стать провайдером и основным распасовщиком новых идей. Мы призваны профессионально создавать и поддерживать прозрачные и понятные правила работы наших кинематографистов с государством. Вот и все. Мы все тут служим его Величеству Кино.

- Но какие главные акценты можете обозначить? Что-то будете менять?

- Конечно все хорошее, что уже сделано, мы сохраним. Но нам необходимо подробно проанализировать все принципы и механизмы нашей работы. В частности, как показал себя закон "О кинематографии" за два прошедших года, ведь как любой механизм он требует усовершенствования. Другой актуальный момент - формирование кинокомиссий. Нужно также активно работать с новыми механизмами финансовой поддержки, в процессы кинопроизводства должны привлекаться внебюджетные средства. В отношении отбора кинопроектов необходимо усилить акцент на персональной ответственности каждого члена Экспертного совета. Кроме того, должна быть практически видна роль Совета директоров как главного управляющего органа Киноцентра. Одним словом, сегодня мы активно проходим период выстраивания новых принципов поддержки отечественной киноотрасли. И как они будут работать, зависит от нашей работы.

- Чего Вы сами ждете от команды Киноцентра?

- Главный вопрос, который я ставлю перед коллегами - финансовая дисциплина - это абсолютный, непременный, непреложный фактор нашей работы. И второе, чтобы у нас работали люди, действительно понимающие, что такое кино. Чтобы мы максимально эффективно служили нашему киносообществу и смогли стать генераторами идей. А когда придет новая команда, нам сказали - спасибо, ребята, вы оставили после себя грамотно налаженные процессы, создали хорошие проекты и смогли в непростое время поддержать наших кинематографистов.

- Сейчас мы наблюдаем особенно тяжелый период в работе наших киносетей. Но мы помним, как все с успехом начиналось двадцать лет назад. Вы, кстати, открывали первый кинотеатр в торговом центре "Рамстор" в Алматы. Затем кинозалы стали уже массово запускать в других торгово-развлекательных центрах. И что теперь?

- Сегодня жизнь выдвигает новые парадигмы, которые нужно улавливать. Нельзя надеяться только на проверенные схемы работы, надо понимать, как вариативно подойти к актуальным проблемам кинопроката. Если завтра пандемия продлится, мы не должны останавливаться, у нас должно быть резервное решение, нужно заботиться о том, чтобы продукт дошел до зрителя. Посмотрите на российский холдинг ВГТРК, который недавно запустил новую медиа-платформу "Смотрим". Они поняли, что кинотеатры сегодня не в состоянии полностью обеспечивать запросы населения. И они создали еще один мощный стриминг, включающий онлайн-кинотеатр, цифровой приемник и информационный портал.

А в отношении классического кинопроката я уже в течение нескольких лет обсуждаю с заинтересованными структурами вопросы по созданию проекта 100 народных кинотеатров. Я убежден, что мы должны идти в районы и моногорода, где нас сегодня нет. Но, поверьте, национальное кино будет востребовано там, где люди говорят на своем родном языке. Посмотрите на Кыргызстан и Якутию, которые открывают у себя маленькие трехзальные кинотеатры или передвижные кинотеатры.

И если речь зашла о регионах, хочу подчеркнуть, что именно в регионах заложен большой творческий ресурс, кладезь талантов. Задача Киноцентра - создать систему грантов для талантливой молодежи. Их поддержкой мы должны заниматься, надо внимательно относиться к молодому поколению, это очень важно.

- К сожалению, в этом году еще одна важная область киноиндустрии исчезла из привычного офлайн-формата - это фестивали. Вам эта тема должна быть особенно близка, ведь крупнейший в Казахстане кинофестиваль "Евразия" - Ваше детище. В 1998 году Вы стали генеральным директором первой "Евразии". И вновь тот же вопрос: что же теперь?

- Вы знаете, мы были первыми на постсоветском пространстве, кто на высшем уровне провел этот международный кинофорум. К сожалению, за все последующие годы фестиваль постепенно терял свой дух и идеологию, которые мы в него закладывали вместе с Рустамом Ибрагимбековым, Никитой Михалковым, Дюсеном Касеиновым, покойным ныне Оразом Рымжановым. Сегодня "Евразию" надо возвращать на тот уровень, с которого он начинался. Но сделать это можно, только если будет сформирована постоянная дирекция кинофестиваля, работающая круглый год. Подготовка такого проекта - это огромная работа, включающая поиск фильмов, работу отборочной комиссии, формирование жюри, административно-финансовые и целый ряд других вопросов. А с учетом режима пандемии придется видимо искать и новые формы проведения самого проекта.

- Есетжан Муратович, на пороге новый год, Ваши пожелания…

- Всех поздравляю с наступающим новым годом! В уходящем году пандемия разлучила нас с нашими зрителями, но мы все равно старались использовать новые возможности для коммуникаций с вами и, конечно, постараемся не прерывать нашу связь в будущем. Уверен, что 2021 год принесет нам долгожданные встречи.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства