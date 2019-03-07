Для больных сахарным диабетом детей в 2019 году Минздрав РК закупит инсулиновые помпы на сумму более 180 млн тенге

Астана. 15 ноября. Kazakhstan Today - В 2019 году пациенты с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 1 до 18 лет будут обеспечены инсулиновыми помпами бесплатно на сумму более 180 миллионов тенге, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.





По данным Минздрава, в 2019 году планируется поставка 352 помп для маленьких пациентов нашей страны с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 1 до 18 лет бесплатно на сумму более 180 миллионов тенге.





В 2012 году Министерство здравоохранения РК, впервые на постсоветском пространстве, обеспечило доступ пациентов от 1 года до 18 лет с сахарным диабетом 1-го типа к инновационному методу лечения заболевания - помповой инсулинотерапии. За период с 2012 по 2016 год доступ помповой инсулинотерапии в Казахстан получили более 1400 маленьких пациентов нашей страны бесплатно в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Поставщиком инсулиновых помп и расходных материалов к ним на протяжении 6 лет является компания Медтроник", - сообщили в пресс-службе ведомства.





За прошедшее время Министерством здравоохранения РК и компанией было проведено множество образовательных мероприятий для специалистов здравоохранения, было обучено более 400 врачей эндокринологов, педиатров и терапевтов. Были открыты кабинеты помповой инсулинотерапии во всех региональных центрах Казахстана.





Все пациенты, использующие инсулиновые помпы, сегодня имеют круглосуточный бесплатный доступ к технической службе компании. Помимо этого, компания обеспечивает пациентов гарантийным обслуживанием в течение 4 лет с момента установки медицинского изделия.





В период с 2012 по 2017 год поставка помп производилась по цене более 500 тысяч тенге за каждую помпу, плюс годовой набор расходных материалов, который обходится государству по цене более 500 тысяч тенге ежегодно.





С сентября 2018 года Минздравом РК и ТОО "Медтроник Казахстан" пришли к соглашению о поставке помп для детей с сахарным диабетом 1 типа на безвозмездной основе. На сегодняшний день компания уже поставила в адрес ТОО "СК-Фармация" более 180 помп инсулиновых, что позволило сэкономить государству более 90 миллионов тенге только в 2018 году. Кроме того, компанией взято обязательство по замене помп, вышедших из гарантии или вышедших из строя. Замена таких помп будет производиться также на бесплатной основе", - уточнили в ведомстве.





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