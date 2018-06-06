Минздрав представил данные об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции

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Минздрав представил данные об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции06.06.2018
  • Фото: vsezavisimosti.ru
Медицина  11:37

Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения представило данные об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции по состоянию на 09.00 сегодняшнего дня, передает Kazakhstan Today.

В Республике Казахстан с начала 2018 года зарегистрировано 59 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 13 случаев с летальным исходом: в Алматы - 6 случаев, в Алматинской области - 4 случая, в Южно-Казахстанской - 2 случая и в Кызылординской - 1 случай, говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК.

"Следует помнить, что менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями - от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса (заражение крови). Источником инфекции являются больные люди и "здоровые носители", то есть люди у которых отсутствуют какие-либо клинические проявления, но они являются носителями менингококка. Заболеваемость менингококковой инфекцией характеризуется сезонностью - в зимний и весенние периоды", - напомнили в ведомстве.
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