Сразу две международные выставки по здравоохранению откроются в Астане

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Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с 26 октября по 28 октября на территории МВЦ "EXPO" состоятся сразу две отраслевые выставки: 18-я Казахстанская международная выставка по здравоохранению Astana Zdorovie 2022 и 1-я Казахстанская международная выставка "Оборудование, сырье и технологии для фармацевтической промышленности" - PharmaTECH Kazakhstan 2022.

Объединенная экспозиция выступит площадкой для демонстрации новейшей медицинской техники и оборудования, расходных материалов, товаров медицинского назначения и медицинских услуг, лабораторной техники, фармацевтики и лекарственных препаратов", - сообщили в Минздраве.

В 2022 году экспонентами выступают более 60 компаний из Беларуси, Венгрии, Казахстана, России и Турции. Коллективным стендом будет представлена Омская область России. Среди экспонентов 2022 года заявлены производители и поставщики медицинского, лабораторного, диагностического оборудования и техники, расходных материалов, хирургических инструментов, иммунобиологических, биофармацевтических и лекарственных препаратов, биологически активных добавок, гигиенических средств, комплексных систем подготовки воды и очистки стоков для фармацевтической промышленности, эксперты в вопросах фармаконадзора и регистрации цен и другие.

50% от общего числа участников составляют крупные казахстанские компании.

В этом году в рамках выставки для участников и посетителей выставки организована насыщенная деловая программа, включающая форумы, семинары и конференции по самым актуальным вопросам здравоохранения. 26 октября пройдет II Международный фармацевтический форум Global Pharm", - сообщается в пресс-релизе.

Во второй день работы выставки, 27 октября, состоится II Международный форум по медицинской технике MedTech, в программе которого заявлены выступления отечественных и зарубежных докладчиков. Форумы организованы Министерством здравоохранения РК и ТОО "СК-Фармация".

В дни работы выставок также пройдут семинары и мастер-классы участников. Компания 103.kz выступит с темой: "Digital-инструменты для продвижения лекарственных препаратов и БАД", а спикеры MedStandard привлекут внимание аудитории к изменениям в сфере регулирования медицинских изделий в РК в 2022 году. Специалисты компании LONGEST REHAB SCHOOL проведут семинар по современному подходу к диагностике и лечению пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также мастер-класс по ударно-волновой терапии и лазеротерапии в лечении и реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата.