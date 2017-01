Ученые обнаружили скрытое распространение неуязвимых бактерий

Москва. 17 января. Kazakhstan Today - Устойчивые к антибиотикам и смертельно опасные бактерии оказались более распространенными, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы общественного здоровья Т.Х. Чана в Бостоне и Института Брода при Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В США от "кошмарных" бактерий, прозванных так за их устойчивость к сильным антибиотикам, ежегодно гибнут около 600 человек. Эти инфекции чаще всего возникают в больницах и госпиталях, где содержатся люди с ослабленной иммунной системой. В борьбе с ними применяют карбапенемы - сильные антибиотики с серьезными побочными эффектами, которые считаются крайней мерой в борьбе с невосприимчивыми к другим лекарствам микробами. Однако Enterobacteriaceae все чаще оказываются невосприимчивыми и к ним, передает Kazakhstan Today.

Сообщается, что специалисты изучили 250 образцов устойчивых к карбапенемам энтеробактерий, которые вызвали вспышки трудноизлечимых инфекций в четырех больницах США. Ученые выявили большое разнообразие микробов, которые отличались друг от друга генами, способствующими невосприимчивости к лекарствам. Эти черты, как выяснилось, легко передаются между различными видами микроорганизмов, пишет Lenta.ru

Полученные данные свидетельствуют, что резистентные к антибиотикам бактерии могут передаваться от человека к человеку, не вызывая никаких симптомов. Тем самым увеличивается область их распространения, что не фиксируется специалистами. Ученые считают, что необходимы подробные геномные исследования, которые позволяют отслеживать изменения в ДНК патогенных микроорганизмов.

Отметим, что проблема опасных вирусов в последнее время стала особенно беспокоить жителей Алматы. Это связано с открытием в городе профинансированной США центральной референс-лабораторией на базе бывшего Противочумного НИИ, где будут храниться и исследоваться неназванные биоматериалы.

Ранее сообщалось, что в лаборатории ученые смогут диагностировать инфекционные заболевания людей и животных, проводить исследования, а также хранить штаммы особо опасных вирусов и искать вакцины от них. Изучением инфекций и разработкой препаратов займутся и ученые со всего мира.

Строительство здания профинансировало правительство США. Объект обошелся американцам в $130 млн.

Отметим, ранее высказывались опасения, что американская биолаборатория особо опасных инфекций в Алматы может быть предназначена для производства элементов биологического оружия. В частности, Россия выразила озабоченность созданием военным ведомством США на территории Казахстана, Грузии и Украины биолабораторий повышенной степени защиты, которые могут быть предназначены для производства элементов биологического оружия, сообщало ранее РИА Новости.

"Россия не может не реагировать на то, что военное ведомство США по существу на нашей границе строит биолаборатории высокой степени защиты, которые в том числе могут быть предназначены и для производства элементов биологического оружия", - сообщал еще в августе 2015 года российский источник на встрече экспертов государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Как отмечает РИА Новости, "подобные биолаборатории военного ведомства США размещаются в Грузии, на Украине и в Казахстане. При этом сами эти государства не обладают должным уровнем экспертизы в области биотехнологий, чтобы хоть как-то проконтролировать, что на их территории или с их территории "американские военные лаборанты не будут проводить операции, противоречащие КБТО".

"Такие лаборатории строятся годами, они требуют значительных капитальных вложений и высочайшего уровня технологий. Государства, способные построить такие лаборатории, можно пересчитать на пальцах, и мы, естественно, ведем очень плотный диалог, в том числе с нашими казахстанскими партнерами, относительно того, что в реальности происходит в этом контексте в их взаимоотношениях с военным ведомством США", - добавил собеседник.

Источник отметил, что Россия напрямую высказывает свои озабоченности американским партнерам, но ответов не получает и поэтому вполне оправдано с международно-правовой точки зрения требует обсуждения данных вопросов в рамках Конвенции по запрещению биологического оружия.

"У нас есть подозрения, что действия США могут в конечном итоге идти в нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении", - подчеркнул он.

Также ранее сообщалось, что новая лаборатория дополнит систему подобных объектов, которые размещены Пентагоном по периметру границ Российской Федерации, сообщили в информационном отделе центра торгово-промышленных палат.

С 2010 года строительство на базе бывшего советского Противочумного научно-исследовательского института в Алматы проводится при финансовой поддержке Министерства обороны США. Официально референс-лаборатория создается для исследования неизвестных патогенов, одним словом, здесь будет содержаться самая большая коллекция особо опасных инфекций и вирусов. Работать в данной лаборатории будут ученые и сотрудники министерств здравоохранения, сельского хозяйства и образования. Также в нескольких вузах страны уже началась подготовка молодых специалистов. Но, в свою очередь, появление дорогостоящего закрытого объекта на территории Казахстана уже вызывает множество вопросов. По мнению российских специалистов, ряд обстоятельств указывает на то, что в действительности данная лаборатория может использоваться для военных биологических разработок, ведущихся США, сообщали СМИ.

Как сообщал теперь уже бывший аким Алматы Ахметжан Есимов, было достигнуто соглашение между Министерством энергетики Казахстана и Министерством обороны США и принято еще в 2004 году решение о строительстве Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) при Казахском научном центре карантинных и зоонозных инфекций (КНЦКЗИ), при этом, по его словам, сам он не поддерживает идею строительства в городе биолаборатории Пентагона.

"Честно говоря, этот проект мне не нравится, если открытым текстом сказать. Строится он на территории Центра зоонозных заболеваний Министерства здравоохранения, курирует его Министерство здравоохранения. На его территории строится. Разрешение на строительство выдало Агентство по строительству, то есть город оказался ни при чем", - сообщил Есимов, отметив, что тем не менее этот вопрос тоже думает поднимать, "хотя, когда соглашение с такой стороной, как Америка, его пересматривать сложно".

"Мне непонятно, почему именно в городе Алматы. Когда это можно было построить, например, в том же Отаре, (там) есть примерно такой же объект, где хранятся патогенные материалы. Принадлежит Министерству сельского хозяйства. Кстати, Министерство сельского хозяйства, нынешний министр выступал за то, чтобы этот объект был именно там. То, что он в городе, мне, как акиму, как человеку и как алматинцу, не нравится", - отметил ранее экс-глава города.

Строительство здания лаборатории было начато 30 марта 2010 года. О создании данного объекта сообщил теперь уже бывший посол США в Казахстане Ричард Хоугланд в своей прощальной речи на приеме по случаю завершения дипмиссии в республике.

"Сегодня мы тесно работаем с Казахстаном над строительством объекта мирового уровня в Алматы для хранения опасных биологических патогенов", - заявлял дипломат.

Стоит отметить, что решение о строительстве подобного недвусмысленного объекта в самом населенном городе Казахстана, с учетом специфики топографии города принималось без информирования граждан страны и их мнения по этому вопросу.

Между тем, согласно данным опроса, проведенного агентством Kazakhstan Today, на вопрос: "Согласны ли Вы с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций?", 725 человек (92%) ответили "нет".

56 человек (7%) согласны с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций. 1% респондентов (9 человек) ответили: "Мне все равно".

Также об открытии американских биолабораторий вблизи границ России в начале сентября высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы знаем, что американцы имеют целый ряд программ, в том числе с нашими соседями, которые посвящены исследованиям в сфере биологии. И их отказ создать механизм контроля за выполнением требований Конвенции по биологическому и токсинному оружию наводит на мысль о том, что эти исследования не совсем мирные", - заявил Лавров во время выступления в МГИМО. По словам министра, США блокируют призыв России к созданию механизма верификации того, как выполняется Конвенция по запрету биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), пишет "Взгляд".

Еще в мае 2016 года заместитель Лаврова Сергей Рябков говорил, что США работают над ослаблением международного режима по запрету биологического оружия, одновременно наращивая собственную военную биологическую инфраструктуру, в том числе по периметру границ с Россией. По его словам, своими действиями США подрывают КБТО.

В мае российский МИД уже выступал с подобными упреками в адрес США. "Пентагон построил микробиологическую лабораторию высокого уровня защиты в пригороде Тбилиси, в поселке Алексеевка, разместил там свое военно-медицинское исследовательское подразделение. Завершается строительство аналогичного объекта в Алматы", - уточнил тогда Рябков.

Комментируя заявление Лаврова, бывший главный санитарный врач, помощник главы правительства России Геннадий Онищенко предположил, что США создают вокруг России полноценные наступательные биологические базы.

"Штаты действительно давно не соблюдают Конвенцию по запрету биологического и токсинного оружия, подписанную более 40 лет назад. Первый пример тому - сентябрь 2001 года, когда оказалось, что боевая сибиреязвенная рецептура, которая была обнаружена в конвертах и разослана по ряду адресатов в США, была изготовлена в военных лабораториях Штатов главным специалистом по биологическому оружию США Брюсом Айвенсом", - рассказал Онищенко газете ВЗГЛЯД.

По его словам, США уже построили военные бактериологические лаборатории не только в Грузии, но и в Азербайджане, в сентябре будет сдан аналогичный объект в Казахстане, на данный момент строятся подобные объекты также на Украине. "Отмечу, что в этих лабораториях работают непосредственно американские военные микробиологи, что лишний раз подтверждает именно военный характер этих учреждений - борьбой с эпидемиями занимаются гражданские специалисты. Это современные высокооснащенные микробиологические лаборатории с самым высоким уровнем защиты, что говорит о том, что работать там могут с самыми опасными вирусами. Площадь их до нескольких тысяч метров, есть помещения для хранения больших объемов биомассы. Все это говорит о том, что эти объекты являются военными лабораториями, где разрабатывается оружие наступательного характера", - полагает он.

Просмотров: 3802