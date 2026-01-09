В Казахстане повысят зарплаты медикам и усилят защиту врачей

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году будет повышена заработная плата для ряда медицинских работников, а также усилена правовая защита врачей. Об этом заявил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, - В этом году будет повышена заработная плата для ряда медицинских работников, а также усилена правовая защита врачей. Об этом заявил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, сообщила пресс-служба правительства.





Он напомнил, что парламент одобрил поправки в законодательство о защите медицинских работников. Вводится отдельная уголовная ответственность за насилие в отношении медработников и водителей скорой помощи при исполнении служебных обязанностей, а также внедрено страхование профессиональной ответственности медиков.





С 2026 года предусмотрено повышение заработной платы работников инфекционных служб и скорой медицинской помощи, а ответственность за насилие в отношении медиков будет ужесточена. Принят закон по совершенствованию системы обязательного социального медицинского страхования, предусматривающий переход к страховой модели, расширение охвата населения и восстановление государственного контроля качества медицинских услуг", - сообщил Тимур Султангазиев.





По его словам, определены стратегические приоритеты развития отрасли: разработана концепция развития здравоохранения до 2029 года и комплексный план управления качеством медпомощи.





Как отметил первый вице-министр, принимаемые меры уже дают ощутимые результаты - прогнозируемая продолжительность жизни населения составит 75,8 года, снижаются показатели смертности. Общая смертность сократилась на 2,6%, младенческая - на 18%, а Казахстан поднялся на семь пунктов в индексе человеческого развития, улучшая свои позиции в международных рейтингах.





Благодаря мерам социальной поддержки дефицит врачей снижен на 19%, среднего медицинского персонала - на 7%, в сельской местности - на 16%.





Государственные расходы на здравоохранение за последние годы выросли почти в три раза и в 2025 году достигли 3 трлн тенге.





Завершается масштабный проект, реализуемый по поручению главы государства, по модернизации сельского здравоохранения. Уже свыше 650 медицинских объектов в сельской местности введены в эксплуатацию, которые существенно сократили разрыв между городом и селом", - отметил Тимур Султангазиев.





Впервые за длительный период пересмотрена тарифная политика: повышены тарифы на родовспоможение и педиатрию, сделан акцент на профилактику заболеваний, раннюю диагностику и повышение качества медуслуг. Существенный прогресс достигнут в клинических направлениях, укреплена система охраны здоровья матери и ребенка. Активно развивается онкологическая служба, внедряются высокоточные и щадящие методы лечения, ранее доступные преимущественно за рубежом.





В отрасли формируется экосистема eDensaulyq, внедряются решения на основе искусственного интеллекта как инструмент поддержки врача и повышения качества медицинской помощи", - сообщил первый вице-министр.