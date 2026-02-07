哈萨克斯坦与巴基斯坦计划将双边贸易额提升至10亿美元
Фото: Akorda
哈萨克斯坦共和国总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫在与巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫会谈后，共同会见了记者。阿科尔达新闻处发布了相关消息。
国家元首表示："巴基斯坦是哈萨克斯坦在南亚及更广区域内可靠且重要的伙伴。我们两国人民之间有着可追溯至伟大丝绸之路遗产的千年联系，以及深厚的文化和精神亲近感。共同的价值观、传统和对未来的共同追求将我们紧密相连。建设性的政治对话和稳定的经济联系，得到了两国政府及商界定期互动的有力支撑。今天，我与尊敬的总理阁下共同签署了一份历史性文件--《哈萨克斯坦与巴基斯坦建立战略伙伴关系的联合宣言》。此举将推动我们的关系迈上崭新台阶，并为双边及多边议程各领域的合作开辟广阔前景。我特别感谢夏巴兹·谢里夫总理为深化我们两国友好关系与互利合作所做出的巨大个人贡献。"
哈萨克斯坦总统指出，巴基斯坦去年当选联合国安理会非常任理事国。他强调，巴基斯坦经济潜力巨大，工业基础发达，过境运输能力显著，其农业部门、轻工业和医疗工业产品在国际市场上占有重要地位。
托卡耶夫总统说："我们通过了一系列以取得具体成果为导向的重要政府间文件，内容涵盖双边合作的各个领域。我们就贸易、交通运输与物流、工业、能源、信息技术以及文化和人文合作等问题进行了详细讨论。我们的经贸互动正展现出快速增长态势。去年双边贸易额较前一年翻了一番。《2025-2027年双边经贸合作路线图》正在有效落实。我们一致同意采取具体措施进一步扩大双边贸易额，并设定了在近期内将贸易额提升至10亿美元的宏伟目标。双方强调了为活跃两国商业联系创造有利环境的重要性。交通物流项目将受到特别关注，这些项目旨在扩大贸易流量。"
双方还讨论了巴基斯坦卡拉奇港和瓜达尔港的潜力。作为优先议题之一，各方探讨了跨里海运输走廊及途经阿富汗的过境路线的建设。在此背景下，双方讨论了建设"哈萨克斯坦-土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦"铁路项目的前景。
托卡耶夫进一步表示，他们将共同出席哈巴商业论坛，该论坛将汇集两国超过250家企业的负责人，并成为签署商业协议的平台。
这一重要活动将有助于释放尚未开发的经贸与投资合作潜力。我们也讨论了发展文化和人文合作。我们注意到巴基斯坦青年对哈萨克斯坦高等教育机构的兴趣显著增长。目前，有超过一千名巴基斯坦学生在我国各高等院校学习不同专业。我们同意继续深化科技与教育领域的合作。今天在伊斯兰堡各大学揭幕的阿里-法拉比、萨特帕耶夫和亚萨维中心，将有助于加强两国间的学术与教育联系。"国家元首表示。
夏巴兹·谢里夫强调，巴基斯坦将哈萨克斯坦视为中亚地区最重要的合作伙伴之一。
我相信，成果丰硕且前景可期的会谈以及已签署的文件，将为我们的双边关系发展注入新的动力。在我们两国日益加强伙伴关系的今天，我们热切期待在贸易、文化、教育等众多领域开辟新的合作前景。总统阁下，我谨感谢您对进一步发展巴哈关系的支持。"巴基斯坦总理说。
在卡西姆-若马尔特·托卡耶夫对伊斯兰堡进行国事访问期间，还隆重举行了阿里-法拉比、卡内什·萨特帕耶夫和霍贾·艾哈迈德·亚萨维文化与教育中心，以及"友谊"体育中心的揭牌仪式。