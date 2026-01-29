27.01.2026, 17:35 5516

哈萨克斯坦总统托卡耶夫与以色列外长萨阿探讨人工智能、亚伯拉罕协议及投资合作

哈萨克斯坦总统托卡耶夫与以色列外长萨阿探讨人工智能、亚伯拉罕协议及投资合作
Фото: Akorda
哈萨克斯坦总统府新闻局通报，哈总统托卡耶夫日前会见以色列外交部长吉迪恩·萨阿。

托卡耶夫总统指出，以色列外长此次访问充分表明以方对深化哈以全方位合作的坚定承诺。

总统府消息称，双方会谈重点聚焦深化经贸与科技合作，推动人工智能、农业、水资源管理等领域的联合项目落地。

托卡耶夫对萨阿访哈期间举办哈以商业论坛表示欢迎，期待论坛成果为扩大双边投资伙伴关系注入实质动力。

以色列外长萨阿强调，以方愿全力推动两国关系实现质变式发展。

萨阿特别感谢托卡耶夫总统关于哈萨克斯坦加入《亚伯拉罕协议》的远见卓识，认为此举将进一步巩固地区稳定、促进和平与国际对话。

以外长高度评价哈萨克斯坦正在推进的大规模政治与社会经济改革，相信改革将取得显著成效。

据总统府透露，双方还就当前国际热点议题交换了意见。
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

27.01.2026, 20:37 4996

互免签证与外交人才培养：哈萨克斯坦与以色列致力推动双边合作迈上新台阶

互免签证与外交人才培养：哈萨克斯坦与以色列致力推动双边合作迈上新台阶
Фото: gov.kz
哈萨克斯坦外交部发布消息称，哈外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫与到访阿斯塔纳进行正式访问的以色列外交部长吉迪恩·萨阿举行会谈。

外交部消息称："会谈期间，双方讨论了政治对话、贸易经济和投资联系的现状与发展前景、旅游领域的合作，以及在科学、教育和医疗保健领域的经验交流。特别关注了技术转让以及扩大两国主管部门和商界间务实合作的问题。"

此外，访问期间还举行了两国外交部门的第十二轮政治磋商，讨论了国际和地区议程问题，包括旨在促进中东和平解决和建立信任的倡议。在此背景下，双方就哈萨克斯坦参与加沙和平委员会活动以及在《亚伯拉罕协议》框架下的合作交换了意见。

科舍尔巴耶夫在与以色列同事会晤时强调："自1992年4月建交以来，我们在相互尊重和信任的基础上建立了全方位的互动，在政治、经济和文化合作方面取得了显著进展。您此次对阿斯塔纳的访问，证实了我们共同致力于将伙伴关系提升到新水平的意愿。"

哈外交部长还指出，两国元首在激活双边对话方面发挥着重要作用，这是当前双边合作阶段的典型特征。

此外，他指出，扩大贸易、投资和技术合作潜力巨大，双方对实施高附加值的联合项目感兴趣，涉及领域包括：农业技术和食品工业；医疗保健、制药和医疗技术；基础设施和物流；能源效率和可再生能源。

哈外交部长表示，根据联合国在线服务指数和世界银行GovTech成熟度指数，哈萨克斯坦是全球数字技术领域的领先者之一，并邀请以色列公司积极开展联合互动。

以色列外长则确认了准备在双方共同感兴趣的所有领域扩大合作，并强调了加强双边经济和文化人文联系的重要性。

外交部补充道："第十二轮政治磋商结束后，双方签署了外交人才培养和公共外交领域的合作备忘录，以及关于有意签署哈以两国政府间互免持普通护照人员签证协议以发展旅游交流的谅解备忘录。"

访问期间还举办了两国商界代表参加的商业论坛，期间举行了B2B和B2G形式的会议。双方讨论了在高科技农业、水资源管理和数字技术等优先领域实施联合项目的前景。
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

27.01.2026, 11:33 5771

哈萨克斯坦将扩大社会性蔬菜和玉米种植面积

哈萨克斯坦将扩大社会性蔬菜和玉米种植面积
Фото: Depositphotos
哈萨克斯坦农业部副部长阿扎特·苏丹诺夫在春耕工作会议上指出，2026年各州需扩大社会重要性蔬菜种植面积，特别是土豆和胡萝卜。

他表示，去年已系统性扩大土豆种植规模，组织化农业生产单位的种植面积增加1.25万公顷。

产量规模直接影响市场价格稳定。为此，各州在确定最终种植结构时，必须将扩大胡萝卜种植面积的任务纳入考量。"副部长强调。


根据种植结构规划，荞麦种植面积也将逐步增加。2026年计划扩大1万公顷至10.1万公顷（2025年为9.1万公顷）。各州需确保完成既定指标。

会议特别关注玉米种植的扩大。为保障江布尔州Fufeng集团玉米深加工垂直一体化产业园及突厥斯坦州"Kazkrahmal"淀粉糖浆工厂的原料供应，亟需显著增加玉米种植面积。

会议指出，仅靠南部地区无法满足新增产能需求。为此要求北部三个粮食主产州各平均扩大1.5万公顷玉米种植面积。

农业部拟联合国家农业科教中心与国家品种试验委员会，为各州提供方法论与技术扶持，包括推广适应性种植技术及筛选适宜北方地区条件的作物品种。

此外，农业部已与中方企业举行会谈，该公司表示愿提供实质性支持。中方愿意分享中国北方类似土壤气候条件下的玉米种植经验，并提供适配相关条件的技术与品种。建议各州积极借鉴国际经验，加快推进玉米扩种工作。

会议通报各州已开始发运矿物肥料。农业部与"Kazfosfat"公司签署备忘录，确定2026年磷酸铵固定价格为25.4万坚戈/吨（不含增值税），较去年上涨15%。目前正与农业生产者签订合同并协调供货时间表。

2025年春耕及收割作业期间，超7000家农业生产者获贷5015亿坚戈，覆盖超700万公顷耕地。目前通过农业信贷公司已为126家农场批准170亿坚戈播种贷款，另有235家生产者的760亿坚戈贷款申请正在审议中。
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.01.2026, 19:11 17011

哈萨克斯坦外交部长与德国大使讨论双边关系

哈萨克斯坦外交部长与德国大使讨论双边关系
Фото: gov.kz
据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫与德意志联邦共和国大使莫妮卡·伊韦尔森举行会谈，双方讨论了双边关系现状及发展前景。

部长强调了落实联合投资项目和深化两国商业对话的重要性。

德国大使则确认柏林方面愿在双边及国际组织框架下，进一步深化与阿斯塔纳的合作。

此外，双方还就当前区域及国际议程议题交换了意见。
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.01.2026, 17:09 17486

哈萨克斯坦总统呼吁从根本上调整打击网络犯罪的方法

哈萨克斯坦总统呼吁从根本上调整打击网络犯罪的方法
Фото: Akorda
据阿科尔达（总统府）消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫在总检察院会议上呼吁，必须从根本上调整打击网络犯罪的方法。

总统指出："全球网络犯罪规模持续扩大，每年有数千名哈萨克斯坦公民成为受害者。目前，仅约五分之一的网络诈骗案件得以侦破，这一比例极低。我们需要彻底改革打击网络犯罪的手段。为应对数字领域的挑战，执法机构必须具备前瞻性思维，积极创新，任何滞后都是不可接受的。"

托卡耶夫同时强调了保护公民个人数据的紧迫性："信息空间中公民个人数据泄露事件日益频繁。必须系统化推进个人信息保护工作，实现最大程度的防护。"

总统认为，移民监管领域的全面数字化是一项至关重要的任务："必须实现移民管理系统的全面数字化。这确实是我们长期讨论但进展有限的紧迫议题。当前全球局势复杂，移民潮在世界范围内加剧。在此背景下，哈萨克斯坦成为便利的过境枢纽和吸引外国移民长期居留的国家。因此，当务之急是升级临时登记和外国公民流动监测系统，以加强移民管控。我责成政府与国家安全委员会加快相关工作。"

总统表示，应持续向公民阐明传播破坏性内容的法律责任："技术飞速发展伴随着信息空间的深刻变革。有人蓄意散布破坏性内容，煽动社会对立，挑动公民矛盾，引发无益甚至危险的讨论，助长仇恨言论。在这些行为者手中，人工智能沦为信息武器，非法内容被批量生产。此类行为不可容忍，必须依法追究其责任。"

托卡耶夫指出，执法机构的数字化进程缺乏协调性："各部门自行开发数字工具，且工作缺乏系统性。部分机构成功引入创新，另一些则持续不合理消耗预算却未找到可行方案。简而言之，这无异于挪用公款。不应盲目投入资金重复开发。责成政府对所有已实施的数字解决方案进行效率评估与审查，并为强力部门构建结构清晰、技术标准统一的数字化生态系统。"
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.01.2026, 15:08 17946

田吉兹油田恢复原油开采

田吉兹油田恢复原油开采
Фото: Depositphotos
据田吉兹雪佛龙公司新闻处消息，在燃气轮机电站多台变压器发生火灾后，田吉兹油田已恢复原油开采。

该公司声明称："田吉兹雪佛龙确认电力分配系统已安全启动，并开始初步恢复原油开采。公司将根据实际情况逐步提升产量。"

新闻处同时强调，企业仍致力于保障安全可靠的生产运营。
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.01.2026, 13:06 18431

库鲁尔泰议员拟获权影响部长去留

在宪法改革委员会第二次会议上，议会参议院议员努尔兰·别克纳扎罗夫提议，赋予库鲁尔泰（议会）议员影响部长去留的权力。

他指出，政府及最高审计委员会关于预算执行情况的报告审议与批准权，拟纳入库鲁尔泰职权范围。

若库鲁尔泰未通过该报告，则意味着对政府的不信任表决。"他补充道。


此外，若获得至少三分之一库鲁尔泰议员联名提议，可要求听取政府成员就其履职情况的汇报。

若审议报告后发现政府成员存在违反共和国法律的行为，库鲁尔泰有权向哈萨克斯坦总统提交声明，建议解除其职务。此类情况下，总统应作出解除该政府成员职务的决定。"该议员进一步说明。


与此同时，别克纳扎罗夫提议禁止腐败分子参与选举。

经法定程序判定犯有腐败罪行或违法行为者，应被剥夺被选举权。"他强调。


据其观点，经司法认定为无行为能力者及正在服刑的囚犯，亦不应享有选举与公投权。

司法部长埃尔兰·萨尔森巴耶夫就哈萨克斯坦总统职权提前终止时的选举程序作出说明。

总统职权提前终止的情况，客观上是政治体系中最敏感的环节之一。为库鲁尔泰设定明确的决策时限，可确保国家行动的效率与可预见性。七日内宣布选举的期限，发挥着国家宪法保障功能，防止流程拖延或利用权力真空期谋取政治利益。"部长表示。


他指出，此举彰显了人民意志作为总统权力合法性来源的优先地位。

萨尔森巴耶夫同时透露了当选总统就职程序的可能调整方案。

建议规定宣誓仪式在选举结果正式公布后一个月内举行。这意味着取消具体日历日期的限制，宣誓日将与选举结果公布时间直接挂钩。"他解释道。


部长还提议在宪法中明确最高法院院长的法律地位。

具体而言，为保障法律确定性，计划在宪法第82条中规定：最高法院院长在任期内同时担任最高法院法官职务。
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.01.2026, 10:04 18971

哈萨克斯坦设立资产追回局

哈萨克斯坦设立资产追回局
Фото: gov.kz
根据哈萨克斯坦共和国总检察长2026年1月6日签署的命令，《哈萨克斯坦共和国总检察院资产追回局条例》正式获批。

据哈总检察院官网消息，资产追回局系哈萨克斯坦共和国总检察院下属结构单位。

该机构主要职责包括：

1）依据《哈萨克斯坦共和国非法所得资产国家追回法》规定权限，查明并追回非法获取的国有资产；

2）采取专项措施追回包括转移至境外的非法所得资产；

3）发展资产追回领域的国际法律合作；

4）履行哈萨克斯坦共和国法律法规及总统法令规定的其他职责。
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.01.2026, 17:32 28281

哈萨克斯坦央行维持基准利率18%不变

哈萨克斯坦央行维持基准利率18%不变
Фото: nationalbank.kz
哈萨克斯坦国家银行货币政策委员会决定将基准利率维持在每年18%，浮动区间为+/-1个百分点。该行新闻处发布了这一消息。

通报称："2025年全年通胀率为12.3%，符合国家银行预期。食品价格（13.5%）仍是通胀的主要推手，其中肉类和油脂价格因生产成本上升及出口供应增加而大幅上涨。受近几个月汇率走强影响，非食品通胀略有放缓（11.1%），而受管制公用事业服务费行政性下调影响，有偿服务价格增速放缓至12.0%。2025年12月月度通胀小幅加速至0.9%。核心通胀仍处于0.8%的高位。"

通报指出，通胀形势仍然表现为国内需求持续超过供给能力。公用事业费改革和成品油市场自由化带来的次生效应继续传导至预期和价格。

居民未来一年通胀预期上升至14.7%，且保持波动状态。市场专业机构对2026年通胀预期亦小幅上升至10.8%。

据央行数据，尽管近几个月有所回落，全球食品价格仍处于高位，谷物和糖价持续上涨。俄罗斯通胀在紧缩货币政策下逐步放缓，欧盟通胀保持稳定低位。美联储继续渐进降息，同时指出贸易政策带来的通胀风险上升。地缘政治紧张加剧，进一步推升不确定性并可能形成更高通胀背景。

2025年哈萨克斯坦经济同比增长6.5%，交通、建筑、贸易及采矿业、制造业均保持高速增长。

央行解释道："通胀上行风险主要来自国内因素：需求增速快于供给、管制价格及成品油调价带来的持续次生效应。此外，大规模准财政刺激计划的规模和形式可能削弱国家预算整合的通胀抑制作用，这增加了不确定性。税收改革实践同样构成风险，包括增值税率上调、纳税人范围扩大以及企业未来数季度的适应过程。"

金融监管机构表示，以下因素有助于抑制通胀：适度从紧的货币政策、无抵押消费贷款增速放缓（2025年前11个月发放量同比增长7.3%）、通过提高存款准备金率吸收过剩流动性、黄金购买对冲操作以及坚戈汇率走强。

央行强调，通胀进程动态与风险平衡状况符合预期评估。

通报指出："外部挑战、税收制度改革影响程度的不确定性，以及今年第二季度公用事业费和成品油价格重启上涨的幅度等因素，决定了当前需对基准利率设定采取审慎权衡的态度。因此，基准利率极有可能在当前水平维持至2026年上半年结束。"
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?

      Архив опросов