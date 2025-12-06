05.12.2025, 16:39 30631

Для корейских туристов представили путеводитель Travel Kazakhstan

За первые девять месяцев 2025 года Казахстан посетили 41 400 туристов из Кореи
Сеул. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Сеуле состоялась презентация туристического путеводителя Travel Kazakhstan, подготовленного известным южнокорейским писателем и путешественником Со Бён Ё, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.  

В презентации приняли участие более 70 человек, включая представителей государственных учреждений, экспертных кругов, туристической индустрии, СМИ, а также друзей Казахстана.

Выступая с приветственным словом, посол Казахстана в Южной Корее Нургали Арыстанов подчеркнул, что выход книги станет еще одним значимым вкладом в продвижение туристического потенциала Казахстана среди корейской аудитории, способствуя росту взаимных поездок и укреплению культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Казахский дипломат также привел актуальную статистику туристических обменов. По его словам, за первые девять месяцев 2025 года Казахстан посетили 41 400 туристов из Кореи, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь 46 500 граждан Казахстана посетили Корею, что демонстрирует рост на 12%.

С поздравительным словом также выступила депутат Сеульского городского совета Айсулуу Аширалиева, подчеркнувшая, что интерес корейского общества к Казахстану и странам Центральной Азии последовательно растет. Она выразила уверенность, что новое издание станет важным инструментом для дальнейшего сближения наших народов и стимулирования взаимных поездок.

Автор книги Со Бён Ё представил основные материалы издания, поделился личными впечатлениями о Казахстане, его богатой истории, культуре и природных достопримечательностях. По его словам, книга призвана помочь корейским путешественникам открыть для себя Казахстан как современное, гостеприимное и интересное туристическое направление.  

В ходе мероприятия прошла сессия вопросов и ответов, после чего автор провел автограф-сессию для гостей.

Культурную программу украсило выступление молодой казахстанской домбристки Миланы Базаровой, которая исполнила два известных кюя - "Тепеңкөк" и "Балбырауын".

В целом гости мероприятия выразили большой интерес к Казахстану и выразили уверенность, что путеводитель Travel Kazakhstan будет и далее способствовать развитию туризма между народами двух стран.
 
06.12.2025

Президенты Казахстана и Кыргызстана провели телефонный разговор

Президенты Казахстана и Кыргызстана провели телефонный разговор
Фото: Акорда
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана, сообщила пресс-служба Акорды.

Лидеры отметили традиционно высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 21-22 августа текущего года. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского кыргызского народа", - проинформировали в пресс-службе.


Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад президента Кыргызстана в расширение многопланового сотрудничества двух стран в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
 
06.12.2025

Токаев поздравил президента Финляндии

Токаев поздравил президента Финляндии
Фото: Акорда
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю Дня независимости Финляндии, сообщили в пресс-службе Акорды.

В телеграмме отмечено, что Суоми неизменно демонстрирует эффективное сочетание экономического прогресса, социальной справедливости и экологической устойчивости.

Глава государства подчеркнул, что недавний визит президента Финляндии в Астану придал новый импульс двусторонним отношениям и позволил достичь конкретных результатов в укреплении сотрудничества между нашими странами.

Президент Казахстана пожелал Александру Стуббу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному финскому народу - благополучия и процветания.
 
05.12.2025

Ермек Кошербаев провел встречу с президентом национального совета парламента Австрии

Казахстан и Австрия договорились активизировать межпарламентское взаимодействие
Ермек Кошербаев провел встречу с президентом национального совета парламента Австрии
Фото: МИД РК
Вена. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в рамках визита в Вену провел встречу с президентом национального совета парламента Австрии Вальтером Розенкранцем, сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-австрийских отношений, вопросы углубления партнерства с Европейским союзом и взаимодействия в рамках ОБСЕ.

Министр, отметив стабильное развитие двустороннего сотрудничества, подчеркнул важность дальнейшего расширения связей в различных сферах.

Австрийская сторона высоко оценила активизацию политического диалога между Казахстаном и ЕС и конструктивную позицию Астаны по актуальным вопросам международной повестки.

Стороны договорились активизировать двустороннее межпарламентское сотрудничество и поддерживать регулярные встречи.
 
05.12.2025

Эксперты США назвали Казахстан ведущей экономикой Центральной Азии

Позитивную оценку получило и решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям
Эксперты США назвали Казахстан ведущей экономикой Центральной Азии
Фото: МИД РК
Нью-Йорк. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита посла Казахстана в США Магжана Ильясова в Нью-Йорк состоялась серия мероприятий, направленных на дальнейшее углубление казахско-американского сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РК.

Ключевым событием стал круглый стол Bridging Continents: Kazakhstan’s Strategic Role in West-East Trade, объединивший более 40 представителей экспертного, делового и финансового сообществ США.

Участники обсудили развитие торгово-инвестиционного взаимодействия, возможности транзитных коридоров, поставки критически важных минералов и укрепление связности по линии Восток - Запад. Посол сообщил о результатах визита главы государства в Вашингтон и Саммита "C5+1", подчеркнув, что двусторонний диалог вышел на новый уровень - это подтверждается заключением коммерческих соглашений на сумму свыше 17 млрд долларов.

Американские эксперты охарактеризовали Казахстан как ведущую и динамично развивающуюся экономику Центральной Азии, отметив значимый вклад страны в развитие Среднего коридора и создание устойчивых логистических цепочек. Позитивную оценку получило и решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям, что открывает перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, водных технологиях, логистике и цифровых сервисах, усиливая при этом дипломатические позиции страны.

В ходе визита посол провел переговоры с представителями американского бизнеса, обсудив возможности участия США в проектах по добыче и переработке критически важных минералов и преимущества инвестиционного климата Казахстана. Отдельная встреча с президентом The Explorers Club Ричардом Уизом была посвящена международным исследовательским инициативам и продвижению туристического потенциала страны.

Завершением визита стало вручение Ильясову премии Diwali Stamp - The Power of One, присуждаемой дипломатам за вклад в укрепление мира и международной стабильности.
 
05.12.2025

Казахстан и Оман усиливают межправительственное сотрудничество

Стороны рассмотрели широкий спектр направлений взаимодействия
Казахстан и Оман усиливают межправительственное сотрудничество
Фото: МИД РК
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Оман провели первое заседание межправительственной комиссии, в ходе которого стороны подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба МИД РК.

Заседание прошло под председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибека Куантырова и его оманского коллеги Халифа Аль-Хариси.

Перед началом стороны провели переговоры в узком составе, обсудив текущее состояние отношений и дальнейшие перспективы. В ходе заседания участники рассмотрели широкий спектр направлений взаимодействия - от инвестиций, транспорта и логистики до сельского хозяйства, туризма, фармацевтики, энергетики и цифровых технологий. Отмечена высокая перспективность сотрудничества и общий интерес к расширению совместных проектов.

По итогам встречи подписан совместный протокол, следующая сессия комиссии пройдет в Астане. В рамках визита Алибек Куантыров провел отдельные переговоры с руководством ключевых министерств Омана и Oman Investment Authority, где обсуждались новые возможности для экономического партнерства.
 
05.12.2025

Казахстан является одним из основных приоритетов Мадрида на азиатском направлении

Казахстан является одним из основных приоритетов Мадрида на азиатском направлении
Фото: МИД РК
Мадрид. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Хосе Мануэлем Альбаресом в рамках мероприятия с участием руководителей дипломатических представительств азиатских государств, аккредитованных в стране пребывания, сообщили в МИД РК.

В приветственном слове глава испанской дипломатии отметил приверженность страны укреплению связей с Азиатским континентом в преддверии презентации новой "Стратегии Испании по Азии", которая определит ключевые направления сотрудничества на ближайшую перспективу.

Выступая от имени группы послов стран Азии и Тихоокеанского региона (ASPAC) и в качестве ее председателя, Данат Мусаев приветствовал стремление Королевства к углублению партнерства со странами региона. Он особо подчеркнул актуальность укрепления межрегиональной взаимосвязанности.

Посол отдельно отметил высокий интерес в расширении экономических и культурно-гуманитарных связей. Значительное внимание было уделено важности проведения регулярных визитов на различных уровнях и поддержания предметного диалога на двусторонних и многосторонних площадках.

В этом контексте была подчеркнута поступательная динамика казахско-испанских отношений, носящих стратегический характер, а также обсуждены перспективы дальнейшего расширения всестороннего взаимодействия между двумя странами.

По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении подобных заседаний на регулярной основе.
 
05.12.2025

Токаев направил телеграмму поздравления королю Таиланда

Токаев направил телеграмму поздравления королю Таиланда
Фото: Акорда
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил Маху Вачиралонгкорна с Национальным праздником Королевства Таиланд, сообщили в пресс-службе Акорды

Глава нашего государства подчеркнул, что отношения между Астаной и Бангкоком, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал", - проинформировали в Акорде.


Президент также выразил уверенность в том, что многогранное межгосударственное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов.
 
05.12.2025

В Кишиневе обсудили развитие культурных связей между Казахстаном и Молдовой

В Кишиневе обсудили развитие культурных связей между Казахстаном и Молдовой
Фото: МИД РК
Кишинев. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол РК в Молдове Алмат Айдарбеков провел встречу с министром культуры РМ Кристианом Жарданом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.  

Посол поздравил министра с назначением на должность и пожелал успехов в ответственной деятельности, а также отметил приверженность всестороннему углублению дружественных отношений между Астаной и Кишиневом.

Казахстанский дипломат отметил положительный факт открытия посольства Молдовы в Астане 2025 году, который стал важным шагом в укреплении двусторонних отношений.

Алмат Айдарбеков рассказал о культурных мероприятиях, проводимых посольством. В 2023 году посольством в Кишинев была приглашена этнофольклорная группа Turan. Он также подчеркнул интерес молдавской публики к казахстанским творческим коллективам, которые регулярно приезжают с гастролями в Молдову - группы BN Team Orchestra, Tynda Music, Ne Prosto Orchestra и другие.  

18 ноября 2025 года посольство организовало в Кишиневе показ казахстанской исторической драмы "Рассвет Великой степи" - в главной роли Берик Айтжанов.

Посол представил основные направления государственной политики Казахстана в области культуры, а также проинформировал о реализуемых проектах, направленных на продвижение национального культурного наследия и укрепление межкультурного взаимодействия.

В свою очередь министр Кристиан Жардан отметил важность укрепления партнерства в культурно-гуманитарной сфере. Кроме того, он подтвердил готовность к расширению совместных инициатив, направленных на поддержку творческих обменов и организацию мероприятий.

Кристиан Жардан также отметил приоритеты работы ведомства, направленные на модернизацию инфраструктуры культуры, поддержку творческих коллективов, сохранение национального наследия, развитие международного обмена и обеспечение широкого доступа к культуре. Он указал на важность расширения партнерств, которые способствуют продвижению культурного потенциала страны.

Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества и поддержании конструктивного диалога.
 
