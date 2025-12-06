Для корейских туристов представили путеводитель Travel Kazakhstan

За первые девять месяцев 2025 года Казахстан посетили 41 400 туристов из Кореи

Рассказать друзьям

Сеул. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Сеуле состоялась презентация туристического путеводителя Travel Kazakhstan, подготовленного известным южнокорейским писателем и путешественником Со Бён Ё, - В Сеуле состоялась презентация туристического путеводителя Travel Kazakhstan, подготовленного известным южнокорейским писателем и путешественником Со Бён Ё, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.





В презентации приняли участие более 70 человек, включая представителей государственных учреждений, экспертных кругов, туристической индустрии, СМИ, а также друзей Казахстана.





Выступая с приветственным словом, посол Казахстана в Южной Корее Нургали Арыстанов подчеркнул, что выход книги станет еще одним значимым вкладом в продвижение туристического потенциала Казахстана среди корейской аудитории, способствуя росту взаимных поездок и укреплению культурно-гуманитарных связей между двумя странами.





Казахский дипломат также привел актуальную статистику туристических обменов. По его словам, за первые девять месяцев 2025 года Казахстан посетили 41 400 туристов из Кореи, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь 46 500 граждан Казахстана посетили Корею, что демонстрирует рост на 12%.





С поздравительным словом также выступила депутат Сеульского городского совета Айсулуу Аширалиева, подчеркнувшая, что интерес корейского общества к Казахстану и странам Центральной Азии последовательно растет. Она выразила уверенность, что новое издание станет важным инструментом для дальнейшего сближения наших народов и стимулирования взаимных поездок.





Автор книги Со Бён Ё представил основные материалы издания, поделился личными впечатлениями о Казахстане, его богатой истории, культуре и природных достопримечательностях. По его словам, книга призвана помочь корейским путешественникам открыть для себя Казахстан как современное, гостеприимное и интересное туристическое направление.





В ходе мероприятия прошла сессия вопросов и ответов, после чего автор провел автограф-сессию для гостей.





Культурную программу украсило выступление молодой казахстанской домбристки Миланы Базаровой, которая исполнила два известных кюя - "Тепеңкөк" и "Балбырауын".





В целом гости мероприятия выразили большой интерес к Казахстану и выразили уверенность, что путеводитель Travel Kazakhstan будет и далее способствовать развитию туризма между народами двух стран.