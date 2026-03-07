Главы МИД Казахстана и Турции обсудили ситуацию в регионе

Спикер сената отметил, что Казахстан с горечью воспринял известие о трагедии с многочисленными жертвами, включая духовного лидера Ирана и мирных жителей

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева председатель сената парламента Маулен Ашимбаев посетил посольство Ирана в Казахстане, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





От имени президента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев выразил глубокие соболезнования народу Ирана, а также родным и близким погибших в результате трагических событий.





В ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Али Акбаром Джоукаром было отмечено, что Казахстан с особой горечью воспринял известие о трагедии, в результате которой погибли верховный духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи, представители руководства страны и мирные жители, в том числе дети.





Маулен Ашимбаев подчеркнул, что глава государства последовательно выступает за урегулирование международных конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами при строгом соблюдении норм международного права и Устава ООН.





Спикер сената отметил, что Иран является близким соседом и партнером Казахстана, и подтвердил готовность нашей страны содействовать мирному урегулированию конфликта.





Эскалация конфликта вокруг Ирана началась 28 февраля, когда США и Израиль объявили о начале совместной военной операции и нанесли серию ударов по территории страны. По данным СМИ, причиной операции стал кризис вокруг переговоров по ядерной программе Ирана. В ходе ударов погиб верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. По информации иранских СМИ, он был убит утром 28 февраля в своей резиденции в Тегеране. После его гибели власти страны объявили 40 дней национального траура.



