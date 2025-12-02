Казахско-китайское сотрудничество обсудили в Пекине

Стороны договорились продолжать регулярные контакты и координировать усилия по актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки

Пекин. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев в ходе встречи с заведующим отделом международных связей центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Хайсином обсудили вопросы казахско-китайского сотрудничества, - Посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев в ходе встречи с заведующим отделом международных связей центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Хайсином обсудили вопросы казахско-китайского сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.





В частности, было обсуждено развитие межпартийных связей, укрепление политического диалога, а также расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.





Также отдельное внимание было уделено вопросам многостороннего взаимодействия в рамках ООН, ШОС, СВМДА и формата "Центральная Азия - Китай", а также взаимной поддержки международных инициатив друг друга.





Кроме того, казахский дипломат поздравил Лю Хайсина с назначением на высокую партийную должность и отметил, что межпартийные связи играют важную роль в укреплении политического диалога между Казахстаном и Китаем. Он акцентировал внимание на высокой динамике контактов на высшем и высоком уровнях в текущем году, включая визиты парламентских и партийных делегаций, которые способствовали дальнейшему углублению вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.





Лю Хайсин в свою очередь отметил, что предстоящая 15-я пятилетка является важным этапом социально-экономического развития Китая и открывает новые возможности для расширения практического сотрудничества с Казахстаном.





По итогам встречи стороны договорились продолжать регулярные контакты и координировать усилия по актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки", - добавили в МИД.



