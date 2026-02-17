Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активизирует международное сотрудничество по ключевым направлениям, укрепляя стратегические партнерства, развивая гуманитарные и образовательные инициативы, а также усиливая участие в многосторонних форматах, сообщили в пресс-службе МИД РК.





В частности, генконсул Казахстана в городе Пусане Аслан Аскар принял участие в официальном форуме "Сеть городской дипломатии Пусана", организованном мэрией города Пусана и Пусанским фондом глобального города (BGCF).





Генконсул проинформировал участников форума о проводимых в Казахстане масштабных реформах, инициированных главой государства Касым-Жомартом Токаевым, в том числе в рамках послания народу Казахстана и решений Национального курултая. Было отмечено, что в условиях глобальной трансформации Казахстан уделяет приоритетное внимание модернизации системы высшего образования и науки.





Стороны отметили важность укрепления побратимских связей между городами Алматы и Пусан. Корейская сторона подчеркнула ключевую роль Казахстана в Центральной Азии и выразила заинтересованность в реализации совместных проектов. В частности, на август 2026 года запланирован визит делегации "Евразийского городского дипломатического корпуса" в город Алматы для проведения бизнес-консультаций и расширения межуниверситетских контактов.





По итогам встреч на полях форума достигнута договоренность о запуске программы "Пусанская глобальная стажировка" (Busan Youth in Action), в рамках которой молодежь Пусана получит возможность практического участия в деятельности дипломатических миссий для укрепления гуманитарных связей.





Кроме того, представитель постоянного представительства Казахстана при ОБСЕ Кайрат Малаев принял участие в конференции по противодействию антисемитизму и нетерпимости, организованной швейцарским председательством ОБСЕ в Санкт-Галлене.





Казахстанская делегация в своем выступлении подтвердила приверженность страны принципам толерантности, взаимного уважения и межконфессионального согласия, акцентировав особую значимость VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в сентябре 2025 года в Астане, как уникальной международной платформы для укрепления межконфессионального диалога.





Посольство Казахстана в Пакистане совместно с институтом стратегических исследований Исламабада (ISSI) провели конференцию на тему "Партнерство Казахстана и Пакистана: итоги визита президента и перспективные направления стратегического сотрудничества".





Посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин поделился ключевыми итогами государственного визита президента Казахстана в Пакистан 3-4 февраля т.г., отметив подписание декларации о стратегическом партнерстве, а также более 70 соглашений и меморандумов, включая коммерческие контракты. Посол также проинформировал об открытии центров аль-Фараби в университете Кайд-и-Азам, К. Сатпаева в Национальном университете науки и технологий, Ходжи Ахмеда Яссауи в Международном исламском университете Исламабада, а также спортивного центра "Достык" и успешном проведении казахстанско-пакистанского бизнес-форума.





Также на конференции выступили председатель глава ISSI Халид Махмуд, директор ISSI Талат Шаббир, глава крупной бизнес-группы КСМ Kant в Центральной Азии Танвир Афтаб и другие.





С казахской стороны в онлайн-формате приняли участие эксперты Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Мухит Асанбаев и института внешнеполитических исследований при МИД РК Сергей Савельев.





В рамках панельных сессий участники обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-пакистанских отношений, развитие региональной взаимосвязанности, транзитного потенциала и транспортно-логистического сотрудничества на евразийском пространстве, взаимодействие в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также расширение торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей.





Также, по данным МИД, Казахстан укрепляет сотрудничество с Израилем в сфере специального и инклюзивного образования. По приглашению израильской стороны группа специалистов из Казахстана прошла обучение по программе "Инновационные подходы в специальном образовании".





Программа была реализована в сотрудничестве с Министерством образования Израиля и Министерством регионального сотрудничества Израиля на основании положений меморандума о взаимопонимании в области обучения детей с особыми образовательными потребностями, подписанного между Министерством просвещения Казахстана и Министерствами регионального сотрудничества, образования, иностранных дел и Агентством по развитию международного сотрудничества Израиля в ноябре 2025 года в Астане.





В рамках рабочего визита в Восточную провинцию Королевства посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел ряд переговоров с такими компаниями, как "Zamil Investments", "Rawabi Holding", "AHQ Group", "Norstar Group" и "Gulf Enterprises". Были обсуждены перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в сферах энергетики, нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства, строительства и девелопмента.





Кроме того, посол принял участие в церемонии открытии филиала казахстанской нефтесервисной компании "Forte Oil Field Services", которая будет оказывать сервисные услуги и осуществлять поставки оборудования для нефтяной, нефтехимической и строительной отраслей на территории Королевства.





В Мексике состоялся брифинг посольства Казахстана для представителей Мексиканской ассоциации факультетов международных отношений (Asociación Mexicana de Estudios Internacionales - AMEI), в ходе которого были даны разъяснения касательно основных положений конституционной и политической реформы в нашей стране. AMEI является крупнейшей подобной ассоциацией в Латинской Америке и Карибском бассейне. Посол Казахстана в Мексике Алмурат Турганбеков провел презентацию проекта новой Конституции Казахстана, проинформировав.





В Сеуле состоялась встреча посла Казахстана в Корее Нургали Арыстанова с исполнительным директором Азиатской организации по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO) Пак Чонхо. В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества в сфере устойчивого лесопользования, лесовосстановления и трансфера технологий, а также взаимодействия в рамках многосторонних форумов.





В Париже в посольстве Казахстана состоялся круглый стол, посвященный презентации проекта новой Конституции и обсуждению ключевых направлений конституционной реформы. Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова проинформировала участников мероприятия о контексте и этапах подготовки проекта новой редакции Конституции, ориентированной на современные общественные запросы и задачи долгосрочного развития государства. Казахский дипломат подчеркнула, что Конституция, закрепляя миролюбивый и прагматичный характер внешней политики, приверженность страны Уставу ООН и нормам международного права, формирует прочную основу для расширения взаимовыгодного сотрудничества с европейскими партнерами.





В посольстве Казахстана в России состоялась встреча посла Даурена Абаева с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополитом Волоколамским Антонием, в ходе которой обсуждены вопросы деятельности Русской православной церкви в Казахстане и развитие межрелигиозного диалога. Посол отметил вклад церкви в укрепление мира и согласия, поблагодарил за поддержку Съезда лидеров мировых и традиционных религий и вручил митрополиту знак и удостоверение посла доброй воли съезда. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству в укреплении межрелигиозного согласия и дружественных связей между Казахстаном и Россией.





Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров в ходе визита в область Абай принял участие в заседании Регионального инвестиционного штаба, встретился с акимом Бериком Уали и обсудил ключевые направления инвестиционного развития региона, формирование портфеля проектов и меры по повышению инвестиционной привлекательности. На заседании рассмотрены вопросы реализации проектов, развития инфраструктуры, предоставления господдержки и устранения административных барьеров. В рамках поездки также состоялось открытие завода ТОО "Agro Leader KAZ" по переработке бобовых и масличных культур, а также посещение предприятий ТОО "Казполиграф" и ТОО "Эйкос". По итогам встреч подтверждена готовность обеспечить инвесторам всестороннюю поддержку и определить дальнейшие шаги по развитию промышленного и аграрного потенциала региона.



