Казахстан и Австрия обсуждают новые индустриальные проекты

Рассказать друзьям

Вена. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева в Австрию председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов провел ряд двусторонних встреч с австрийскими промышленными и технологическими компаниями для обсуждения возможностей реализации инвестиционных проектов в Казахстане, - В рамках официального визита министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева в Австрию председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов провел ряд двусторонних встреч с австрийскими промышленными и технологическими компаниями для обсуждения возможностей реализации инвестиционных проектов в Казахстане, сообщили в ведомстве.





В ходе встреч состоялись переговоры с Primetals Technologies Austria GmbH - крупнейшим подразделением международной компании Primetals Technologies, специализирующимся на экологичных технологиях производства стали, цифровизации и автоматизации металлургических процессов. Компания является одним из ведущих машиностроительных предприятий Австрии с оборотом свыше 750 млн евро в год и обладает передовыми компетенциями в области инжиниринга, прокатных технологий и интеллектуальных промышленных систем. Ранее компания заключила соглашение с ERG по реализации крупного металлургического проекта, и в продолжение этой работы стороны обсудили дополнительные возможности участия Primetals Technologies в индустриальных инициативах Казахстана, включая потенциальное сотрудничество с казахстанскими компаниям, в частности с Qarmet, по новым объектам в Казахстане.





Также Габидулла Оспанкулов провел встречу с руководством Magnatech GmbH, компании с более чем 30-летним опытом реализации проектов для металлургии и горнодобывающей промышленности. Компания специализируется на технологиях регенерации кислот, энергоэффективных решениях, поставках промышленного оборудования и инжиниринге полного цикла. Компания реализовала проекты в США, Германии, Бразилии, Австрии, Индии, Турции и ряде стран СНГ, включая строительство заводов и внедрение технологий зеленой энергетики. В ходе встречи стороны обсудили перспективы локализации технологических решений в Казахстане, внедрения экологичных и ресурсосберегающих технологий в металлургии, возможности создания совместных проектов в сфере модернизации производств и сервисного сопровождения.





Также в рамках визита были проведены дополнительные встречи с рядом австрийских компаний, заинтересованных в выходе на рынок Казахстана, расширении производственной кооперации и развитии логистических возможностей Среднего коридора.





Председатель комитета отметил, что Казахстан заинтересован в расширении присутствия австрийских компаний и технологических партнеров в ключевых отраслевых проектах.





Австрийские компании обладают мощными инженерными компетенциями и многолетним опытом реализации индустриальных проектов. Казахстан открывает значительные возможности для партнерства - от металлургии и машиностроения до экологичных технологий и модернизации промышленных предприятий. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку инвесторам и сопровождать совместные инициативы на всех этапах", - подчеркнул он.





Стороны обозначили конкретные направления дальнейшей работы и договорились перейти к практическим шагам по подготовке совместных проектов. В ближайшее время запланированы дополнительные консультации с компаниями и отраслевыми ведомствами для ускорения проработки инициатив в промышленности и металлургии.