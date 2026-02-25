Казахстан и Оренбургская область увеличили товарооборот на 11,2%, до $627 млн

В Астане состоится первый казахстанско-сербский деловой совет и казахстанско-сербский бизнес-форум

Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Сербии Александр Вучич в ближайшие дни совершит визит в Казахстан, сообщает издание " - Президент Сербии Александр Вучич в ближайшие дни совершит визит в Казахстан, сообщает издание " Sputnik Казахстан" со ссылкой на сербские СМИ.





Как сообщает издание, 26 февраля в Астане состоятся первый казахстанско-сербский деловой совет и казахстанско-сербский бизнес-форум. Мероприятие объединит представителей госорганов, институтов развития и деловых кругов двух стран, сообщила Внешнеторговая палата Казахстана.





В рамках программы запланированы церемония открытия с участием официальных лиц, отраслевые бизнес-диалоги, церемония подписания двусторонних документов, а также B2B-встречи между компаниями двух стран.