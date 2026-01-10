09.01.2026, 15:53 11376
Казахстанские дипломаты провели рабочие встречи в Риге и Любляне
Фото: МИД РК
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Латвии и Словении состоялись рабочие встречи с участием послов Республики Казахстан, в ходе которых были обсуждены вопросы расширения парламентского, межмуниципального и регионального сотрудничества.
В сейме Латвийской Республики состоялась встреча посла Республики Казахстан в Латвии Даурена Карипова с депутатом, руководителем группы сейма по сотрудничеству с парламентом РК Линдой Лиепиней. Посол информировал о состоянии и перспективах дальнейшего развития казахско-латвийского сотрудничества, графике предстоящих совместных мероприятий на текущий год. Особое внимание уделил вопросам активизации взаимодействия между законодательными органами двух государств.
Посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с руководством мэрии города Любляны обсудил вопросы двустороннего сотрудничества на межмуниципальном и региональном уровнях, предложив установить побратимские отношения между столицами - Астаной и Любляной. Эти связи рассматриваются как важная платформа для обмена опытом в управлении городским хозяйством, реализации совместных проектов и укрепления взаимопонимания между народами двух стран. Отдельное внимание сторонами было уделено обмену опытом по градостроительству, муниципальному развитию и решению задач городской коммуникации, охраны окружающей среды, безопасности горожан, роли ИИ в развитии городской инфраструктуры, столичных трафиков и привлечению иностранных туристов и инвестиций.
09.01.2026, 12:33 16221
Токаев принял верительные грамоты послов США и Болгарии
Фото: Акорда
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву послом Соединенных Штатов Америки Джули Стаффт и послом Болгарии Георги Воденски, сообщила пресс-служба главы государства.
Обращаясь к послу Болгарии, глава государства передал слова приветствия президенту Румену Радеву, отметив, что его визит в Казахстан в прошлом году придал значительный импульс развитию двусторонних отношений.
Мы заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с Вашей замечательной страной. Мы будем делать все возможное, чтобы расширить масштабы нашего сотрудничества как в политической сфере, так и в экономике", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Говоря о казахско-американских отношениях, президент Казахстана напомнил Джули Стаффт о значимости и успешности своего визита в США в ноябре прошлого года.
У нас состоялась дружественная и в то же время содержательная беседа с президентом Дональдом Трампом. Недавно мы провели продуктивный телефонный разговор по многим вопросам, касающимся нашего двустороннего сотрудничества. Я благодарен за приглашение принять участие в саммите G20, который состоится в конце этого года в Соединенных Штатах. Мы будем делать все возможное для поддержания и укрепления нашего стратегического партнерства во многих областях", - заявил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.
08.01.2026, 17:04 36286
Казахстанские дипломаты обсудили реформы и приоритеты международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты в ходе встреч обсудили реформы в Казахстане, перспективы двустороннего сотрудничества и вопросы взаимодействия с гражданами РК за рубежом.
Посол Казахстана в Португалии Жан Галиев провел встречу с председателем комиссии по иностранным делам и португальским сообществам за рубежом в Ассамблее Республики Жозе Сезариу. Дипломат ознакомил собеседника с процессом модернизационных реформ, реализуемых по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В конструктивном ключе были обсуждены наиболее перспективные направления сотрудничества между Казахстаном и Португалией, а именно в сферах сельского хозяйства и агроиндустрии, туризма и спорта, транспорта и логистики, цифровых технологий и искусственного интеллекта, водных ресурсов, образования и др.
Генеральный консул Республики Казахстан в городе Шанхае Нурлан Аккошкаров провел встречу с казахстанскими студентами, обучающимися в образовательных учреждениях консульского округа генерального консульства Республики Казахстан в Шанхае. В ходе встречи генеральный консул проинформировал студентов об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан, текущих социально-экономических реформах, реализуемых по инициативе главы государства, а также о приоритетах двустороннего казахско-китайского сотрудничества на современном этапе. Отдельное внимание было уделено вопросам защиты прав и законных интересов граждан РК за рубежом, консульского учета, соблюдения миграционного законодательства и правил пребывания иностранных студентов в Китайской Народной Республике.
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял копии верительных грамот от вновь назначенного Посла Соединенных Штатов Америки Джули Стаффт.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США. По итогам встречи собеседники подтвердили готовность к конструктивной совместной работе и договорились поддерживать регулярный диалог.
06.01.2026, 20:54 89016
Европейские дипломатические представительства в Казахстане выступили против закона о запрете пропаганды ЛГБТ
Фото: Depositphotos
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аккредитованные в Казахстане европейские и австралийские дипломатические представительства выступили с совместным заявлением по поводу недавно принятых изменений в казахстанском законодательстве "о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", сообщили в пресс-службе представительства Европейского союза в РК.
Мы, нижеподписавшиеся дипломатические представительства, с глубоким беспокойством принимаем к сведению недавние изменения в законодательстве, направленные на "запрещение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". На наш взгляд, эти изменения не соответствуют международным обязательствам Казахстана в области прав человека и создают возможность для произвольной трактовки, что может затронуть основные свободы, в частности, свободу от дискриминации. Кроме того, мы категорически не согласны с аналогией, проведенной в этих изменениях между сексуальной ориентацией и педофилией, последнее из которых во всем мире рассматривается как серьезное уголовное преступление", - говорится в заявлении.
Дипломаты отметили, что эти изменения могут негативно повлиять на международную репутацию республики и подтвердили готовность вступить в конструктивный диалог с властями Казахстана по этому вопросу.
Совместное заявление подписали аккредитованные в Казахстане дипломатические представительства Австралии, Австрийской Республики, Королевства Бельгии, Чешской Республики, Королевства Дании, Эстонской Республики, Финляндской Республики, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Ирландии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегия, Португальской Республики, Королевства Испания, Королевства Швеция, Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейского Союза.
Напомним, что в начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей. В ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ.
В конце 2025 года Токаев подписал поправки о запрете пропаганды ЛГБТ.
06.01.2026, 18:42 90556
Глава МИД Казахстана принял посла Хорватии
Фото: МИД РК
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял Посла Республики Хорватия Рефика Шабановича, сообщили в пресс-службе министерства.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества, а также развитие культурных и образовательных взаимодействий", - говорится в сообщении.
В МИД рассказали, что особое внимание было уделено продвижению экономических и инвестиционных проектов, а также расширению сотрудничества в транспортно-логистической сфере, что рассматривается как важный фактор повышения взаимной торговли и деловых связей.
Выражена готовность продолжать тесное взаимодействие в различных сферах, представляющих взаимный интерес, а также обсужден график двусторонних мероприятий на 2026 год, включая вопросы подготовки визитов на высшем и высоком уровнях. В частности, отмечена важность организации визита премьер-министра Хорватии в Астану, который придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений", - проинформировали в ведомстве.
По итогам встречи дипломаты подтвердили настрой на продолжение предметного диалога и углубление всестороннего взаимодействия между Астаной и Загребом.
06.01.2026, 12:50 95611
Дипломаты Казахстана провели ряд встреч за рубежом
Фото: МИД РК, посол Казахстана в Саудовской Аравии на встрече с министром промышленности Королевства Бандаром Аль-Хорайефом
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Представители МИД и дипломатических миссий Казахстана в ряде стран провели серию рабочих встреч и переговоров, в ходе которых были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, международной повестки и расширения взаимодействия в различных сферах, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел встречу с министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Бандаром Аль-Хорайефом. В ходе переговоров ключевое внимание было уделено вопросам развития взаимодействия в сфере промышленности и горно-металлургического комплекса, а также обмена опытом и реализации совместных проектов.
В Министерстве финансов Израиля прошла встреча посла Казахстана в Израиле Даулета Ембердиева с сопредседателем Казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром Зеэвом Элькиным. Особое внимание было уделено тематике предстоящего заседания Межправительственной комиссии, запланированного в текущем году в Израиле, а также вопросам расширения нормативно-правовой базы между двумя странами.
Посол Республики Казахстан в Алжире Ануарбек Ахметов встретился с министром по коммуникациям Алжирской Народной Демократической Республики Зохейром Буамамой, курирующим вопросы государственной информационной политики, деятельность средств массовой информации и продвижение идеологического вектора страны.
Стороны подробно обсудили перспективные направления сотрудничества и возможный обмен опытом по продвижению позитивного имиджа стран на мировой арене по линии внешнеполитических ведомств, а также между Министерством культуры и информации РК и Министерством коммуникаций АНДР.
Кроме того, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянное представительство Республики Казахстан при ООН провело торжественную церемонию установки флагов новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН, избранных на 2026-2027 годы.
Свои национальные флаги перед залом заседаний Совета Безопасности установили постоянные представители Бахрейна, Колумбии, Демократической Республики Конго, Латвии и Либерии, что ознаменовало официальное вступление этих государств в состав Совета.
Также посольство Казахстана в Султанате Оман организовало круглый стол на тему "Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане как модель устойчивого межрелигиозного диалога".
06.01.2026, 11:00 97716
Токаев провел совещание по парламентской реформе
Фото: Акорда
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание по парламентской реформе с участием государственного советника Ерлана Карина и помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, сообщила пресс-служба Акорды.
Ерлан Карин проинформировал главу государства о промежуточных результатах деятельности рабочей группы по парламентской реформе.
Со дня запуска специального раздела "Парламентская реформа" на государственной платформе e-Otinish и сервисе Egov получено порядка 500 предложений. Работа по обобщению и анализу предложений и инициатив, поступающих от граждан, экспертов и общественных организаций, продолжается.
На прошедших заседаниях рабочей группы по парламентской реформе были обсуждены вопросы формирования будущего однопалатного парламента и реализации его законодательных функций.
На 9 января 2026 года запланировано проведение очередного заседания рабочей группы, на котором будут детально рассмотрены предложения по остальным направлениям.
Госсоветник также доложил президенту об итогах состоявшихся в декабре заседаний рабочих секций Национального курултая и о ходе подготовки к предстоящему пятому заседанию Курултая.
Отметив особую роль реформирования парламента в процессе трансформации политической системы и масштабность предстоящих изменений, Касым-Жомарт Токаев поручил всесторонне рассмотреть все поступившие инициативы и на их основе выработать базовые подходы к конституционной реформе.
Напомним, президент Казахстана, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, высказал предложение о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента. В ходе парламентской реформы изменения затронут около 40 статей Основного закона.
02.01.2026, 09:05 157481
Токаев выразил соболезнования президенту Швейцарии
При пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана погибли около 40 человек
Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелану в связи с трагическими последствиями пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана, который привел к многочисленным человеческим жертвам, сообщили в пресс-службе Акорды.
Глава государства передал слова поддержки семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом Швейцарии в этот тяжелый момент", - говорится в сообщении.
Напомним, десятки человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. По словам представителя местной пожарной службы, причиной возгорания стала опрокинутая свеча. Посетители бара оказались заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека.
01.01.2026, 16:01 167251
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кубы
Фото: Акорда
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кубы, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и его соотечественников с национальным праздником Республики Куба - Днем победы революции. В телеграмме президент выразил уверенность в том, что отношения между Казахстаном и Кубой, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться на благо двух народов", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а кубинскому народу - благополучия и процветания.
