Казахстанские дипломаты провели встречи и приняли участие в культурных мероприятиях за рубежом
Фото: МИД РК
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Словении обсуждены перспективы развития муниципального и торгово-экономического партнерства, а в Финляндии при участии казахстанских дипломатов прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню тюркских языков, подчеркнувшие приоритетность продвижения общего культурного наследия.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с мэром Марибора Александром Арсеновичем обсудил актуальные вопросы развития муниципального сотрудничества, а также перспективы расширения взаимодействия в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Стороны отметили высокий потенциал углубления прямых связей между регионами двух стран и выразили взаимную заинтересованность в реализации конкретных совместных инициатив. В рамках регионального визита казахский дипломат также провел деловую встречу с руководством и представителями Штаерской торгово-промышленной палаты - представителями деловых кругов региона, обсуждены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и регионом Штаерска, вопросы переработки сельскохозяйственной продукции, торговли, экологии, привлечения инвестиций и иностранных туристов, возможности выхода словенских компаний на рынок Казахстана и стран Центральной Азии.
Посольство Казахстана в Финляндии совместно с посольствами Турции, Узбекистана, представительством Азербайджана, а также представителями кыргызской и татарской диаспор провели в Хельсинки торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню тюркских языков. В своем выступлении посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов отметил, что тюркские языки являются важнейшим элементом общей исторической памяти и духовной близости тюркских стран. Он подчеркнул, что для Казахстана продвижение тюркского культурного наследия и поддержание тесных связей с братскими странами остается одним из приоритетных направлений.
Посол Казахстана в Эфиопии и постоянный представитель Казахстана при Африканском союзе Жалгас Адилбаев провел ряд встреч на полях 48-й очередной сессии исполнительного совета Африканского союза (АС), в котором приняли участие главы внешнеполитических ведомств Африканского континента и международных институтов. Министерская встреча, собравшая глав внешнеполитических ведомств практически всех стран континента, является ключевым этапом подготовки к предстоящей 39-й сессии Ассамблеи глав государств и правительств АС. В центре дискуссий - стратегический курс Африки на 2026 год, вопросы экономической интеграции и укрепления региональной устойчивости.
В Мексике посол РК Алмурат Турганбеков встретился с председателем мексиканской группы дружбы, депутатом Марибель Мартинес Руис. В ходе переговоров обсужден текущий уровень казахско-мексиканского сотрудничества и согласован план совместных мероприятий на 2026 год. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей, развитию политического и культурного диалога, а также расширению межпарламентского взаимодействия.
Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев встретился с генеральным секретарем APSCO Цзян Хуэй, обсудив сотрудничество в космической сфере, включая мирное использование космоса, дистанционное зондирование Земли, спутниковую навигацию, подготовку кадров и обмен опытом. Стороны рассмотрели участие Казахстана в совместных проектах APSCO, направленных на развитие прикладных космических технологий и укрепление научно-технической кооперации.
Посол Казахстана в Норвегии Адиль Турсунов встретился с депутатами Стортинга — членами норвежской делегации в ПАСЕ Лизой Селнес, Мортеном Колбьёрнсеном и Йоном Бликрой, информируя их о реформам президента Токаева, предстоящем референдуме и перспективах казахско-норвежских отношений. Собеседники подчеркнули важность активизации парламентской дипломатии для укрепления сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.
Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев обсудил с Министром нефти Кувейта Тариком Аль-Руми расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере, включая участие Кувейта в проектах Казахстана и строительство четвертого НПЗ. Стороны подтвердили готовность развивать обмен опытом и инвестиционное взаимодействие в переработке углеводородов и нефтехимии. Министр Аль-Руми выразил заинтересованность в изучении перспективных проектов, а посол передал приглашение на 30-ю выставку KIOGE. Кувейт обладает большим опытом в нефтепереработке, включая крупнейший НПЗ «Аз-Зур» мощностью 615 тыс. баррелей в сутки.
Посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин встретился с федеральным министром по вопросам изменения климата Мусадиком Масудом Маликом, обсудив итоги визита президента РК в Исламабад и реализацию межведомственного меморандума о сотрудничестве в сфере экологии. Министр выразил заинтересованность в практических направлениях взаимодействия для решения экологических задач и подтвердил участие в региональном экологическом саммите в Астане. Стороны договорились в ближайшее время провести межведомственные переговоры для согласования совместных мер.