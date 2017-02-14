Коллегия ЕЭК упростила доступ к информации о месте сборки автомобилей

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Коллегия ЕЭК упростила доступ к информации о месте сборки автомобилей14.02.2017
Политика  13:08

Москва. 14 февраля. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) упростила доступ к информации о месте сборки автомобилей, информирует пресс-служба коллегии. Теперь любой автолюбитель или сотрудник контролирующего органа при наличии оформленного на транспортное средство электронного паспорта сможет оперативно получить в электронном виде информацию о том, на каком заводе собрана машина, передает Kazakhstan Today.

Соответствующие изменения внесены в Порядок функционирования систем электронных автопаспортов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В прежней редакции Порядка отсутствовала возможность идентификации конечного изготовителя транспортного средства в случае его изготовления на сборочном заводе.

"Принятые изменения предложил Казахстан, ссылаясь на то, что большинство крупных автопроизводителей Союза имеют, как правило, несколько сборочных заводов, которые нередко располагаются в разных союзных странах. А для потребителя совсем не безразлично, где собрана машина: в Казахстане, России, ином государстве-члене или, например, в Германии или Китае. Кроме того, принятые Комиссией изменения в названный Порядок и Порядок формирования и ведения единого реестра организаций-изготовителей позволят сборочным заводам напрямую оформлять электронные автопаспорта. Это упрощает и ускоряет процедуру, а значит, улучшает в странах ЕАЭС условия ведения бизнеса", - пояснили в ЕЭК.
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