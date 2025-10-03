Контроль за перевозкой радиоактивных материалов усилили в СНГ

Фото: Depositphotos

Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках Содружества Независимых Государств. Документ подписан 6 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе мажилиса.





Соглашение направлено на обеспечение безопасности и контроля трансграничных перевозок радиоактивных материалов, исключение необоснованных задержек, а также координацию совместных действий стран СНГ по стабильному функционированию перевозок.





Согласно документу, перевозки будут осуществляться на основании договора (контракта) на трансграничную перевозку радиоактивных материалов или иного документа, соответствующего международным нормам и национальному законодательству государств-участников. При этом грузоотправители обязаны получать необходимые разрешительные документы в странах экспорта, транзита и назначения.





Отдельное внимание уделяется физической защите радиоактивных материалов: требования по ней не могут быть ниже норм, предусмотренных Конвенцией о физической защите ядерного материала и ядерных установок от 26 октября 1979 года.