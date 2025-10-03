01.10.2025, 10:43 42286
Контроль за перевозкой радиоактивных материалов усилили в СНГ
Фото: Depositphotos
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках Содружества Независимых Государств. Документ подписан 6 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе мажилиса.
Соглашение направлено на обеспечение безопасности и контроля трансграничных перевозок радиоактивных материалов, исключение необоснованных задержек, а также координацию совместных действий стран СНГ по стабильному функционированию перевозок.
Согласно документу, перевозки будут осуществляться на основании договора (контракта) на трансграничную перевозку радиоактивных материалов или иного документа, соответствующего международным нормам и национальному законодательству государств-участников. При этом грузоотправители обязаны получать необходимые разрешительные документы в странах экспорта, транзита и назначения.
Отдельное внимание уделяется физической защите радиоактивных материалов: требования по ней не могут быть ниже норм, предусмотренных Конвенцией о физической защите ядерного материала и ядерных установок от 26 октября 1979 года.
02.10.2025, 17:12
Торгово-экономическое партнерство и международная повестка: о чем говорили президенты Казахстана и Венгрии
Фото: Акорда
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Венгрии Тамаш Шуйок в ходе встречи обсудили вопросы расширения торгово-экономического партнерства и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, сотрудничеству в рамках многосторонних структур, сообщает Акорда.
Также была подчеркнута важность укрепления культурных и образовательных связей Казахстана и Венгрии.
Ваш первый официальный визит - это очень важное событие с точки зрения укрепления нашего сотрудничества. Венгрия была одним из первых европейских государств, признавших наш суверенитет. А Будапешт стал первым европейским городом, принявшим нашу официальную дипломатическую миссию. Поэтому мы поддерживаем очень тесные контакты с вашей страной во многих областях. Уверен, что эта тенденция получит свое продолжение, так как она отвечает интересам обеих стран. Поэтому мы будем делать все возможное для дальнейшего укрепления нашего взаимодействия как в политической, так и в экономической сферах", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Тамаш Шуйок поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и отметил, что две страны поддерживают активный диалог, основанный на доверии, взаимном уважении и исторических связях.
Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни. Считаю, что и сегодня наши политические отношения достигли высокого уровня, у нас также очень хорошее экономическое взаимодействие. И, как было отмечено на утренней конференции по искусственному интеллекту Digital Bridge 2025, будущие отношения между двумя государствами также открывают большие перспективы. Мы планируем осуществить множество совместных проектов и инициатив", - подчеркнул президент Венгрии.
Напомним, президент Венгрии Тамаш Шуйок прибыл в Казахстан с официальным визитом.
02.10.2025, 10:34
Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали соглашения о поездках граждан и порядке их пребывания, а также о сотрудничестве в области миграции между Казахстаном и Арменией, сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
По его словам, первый документ упрощает взаимные визиты: для граждан Казахстана теперь достаточно удостоверения личности, срок пребывания без регистрации увеличен до 90 дней в течение полугода. Это будет способствовать развитию туризма, деловых контактов и укреплению гуманитарных связей.
Второе соглашение регулирует сотрудничество в сфере миграции. Оно предусматривает обмен данными и правовой информацией, совместные меры против незаконной миграции и двойного гражданства, а также координацию действий соответствующих органов.
Напомним, 3 сентября мажилис парламента ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Армении о поездках и порядке пребывания граждан.
30.09.2025, 16:35
ИИ, АПК и углубление экономических процессов: о чем говорили на заседании Евразийского межправсовета в Минске
Фото: primeminister.kz
Минск. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Минске состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах, в ходе которого был обсужден ряд важных вопросов, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
В частности, в расширенном составе участники обменялись мнениями по вопросам развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, транспортной инфраструктуры и др.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем выступлении акцентировал внимание на углублении экономических процессов. Значительный потенциал отмечен в кооперации, транзитно-транспортной и цифровой сферах.
Важным условием для укрепления позиций ЕАЭС в глобальной экономике является международное сотрудничество и создание условий для выхода на новые рынки. Отдельное внимание уделено агропромышленному комплексу как стратегической основе продовольственной обеспеченности и устойчивого развития. Проработан вопрос распространения на аграрную сферу механизмов финансового содействия за счет бюджета ЕАЭС, уже применяемого в области совместных промышленных проектов. Данный подход ускорит внедрение передовых технологий, укрепит устойчивые цепочки поставок и повысит конкурентоспособность продукции стран ЕАЭС на внешних рынках", - заявили в пресс-службе.
Также отмечается, что цифровизация в области разработки технических регламентов обеспечит актуализацию, ускорение и повышение прозрачности единых требований безопасности. Новый импульс интеграции придаст реализация совместного проекта "Цифровое техническое регулирование".
Правительство Казахстана сейчас активно работает над цифровизацией, внедрением технологий искусственного интеллекта. Мы в скором будущем откроем Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, который будет драйвером продвижения цифровой экономики, креативной индустрии и создания экосистемы искусственного интеллекта. Работаем над увеличением экспорта казахстанских IT решений. Приглашаю всех коллег к активной реализации проектов в сфере ИИ. Это должно занять серьезное место в разрабатываемой нами дорожной карте", - отметил Олжас Бектенов.
По итогам заседания ЕМПС подписан ряд документов.
Принятые решения направлены на развитие промышленной и агропромышленной кооперации, цифровых инструментов взаимодействия, расширение рынков сбыта и укрепление устойчивости экономик государств-членов союза. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в декабре текущего года в городе Москве", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в августе по итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписано 10 документов.
30.09.2025, 16:27
Беларусь приветствует инициативу Казахстана создать формат "СНГ плюс"
Идет согласование обращения ШОС о статусе наблюдателя при Содружестве
Минск. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Минск поддерживает инициативу о создании формата "СНГ плюс", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.
Беларусь приветствует инициативу наших казахстанских коллег о создании формата "СНГ плюс" в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества государств - участников Содружества с международными партнерами", - цитирует президента Беларуси ТАСС.
Лукашенко отметил развитие в ЕАЭС института государства-наблюдателя. Такой же вектор развития принят в СНГ. Например, идет согласование обращения ШОС о статусе наблюдателя при содружестве, сообщает издание БЕЛТА.
Уверен, что мы сможем принять соответствующее решение уже на совете глав государств СНГ, запланированном на 10 октября этого года в Душанбе", - добавил Александр Лукашенко.
30.09.2025, 15:45
Вопросы сотрудничества в области обеспечения безопасности обсудил Токаев с министром по делам обороны ОАЭ
Президент обратил внимание на возможности обмена опытом в сфере передовых технологий и инноваций
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев и государственный министр по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Мубарак Фадел Аль-Мазруи обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области обеспечения безопасности и военного образования, проинформировали в Акорде.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил достижения ОАЭ в оборонной промышленности, а также обратил внимание на возможности обмена опытом в сфере передовых технологий и инноваций.
Президент также подчеркнул динамичное развитие отношений между Астаной и Абу-Даби по всем направлениям и выразил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства.
В свою очередь министр передал главе государства слова приветствия от президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и премьер-министра, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.
Он также выразил уверенность в том, что этот визит придаст новый импульс взаимодействию в военной сфере.
30.09.2025, 15:34
Казахстан приветствует план Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа - Акорда
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приветствует всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа, сообщили в Акорде.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе, рассказали в пресс-службе главы государства.
План президента США Дональда Трампа по прекращению войны между Израилем и сектором Газа включает 20 пунктов, сообщает РБК.
Газа станет дерадикализированной зоной, свободной от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей. Газа будет перестроена на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались", - приводит издание два первых пункта плана.
В следующих двух описаны первые шаги к перемирию: это отвод сил Израиля "на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников" с приостановлением "всех военных операций, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы" и заморозкой линии фронта "до выполнения условий для полного поэтапного вывода войск". В то же время на возвращение заложников, в том числе погибших, отводится 72 часа "с момента публичного принятия Израилем данного соглашения".
29.09.2025, 13:53
Второй казахстанско-российский медиафорум состоялся в Алматы
Фото: Акорда
Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 28 сентября в Алматы состоялся II Российско-Казахстанский медиафорум с участием представителей СМИ, госструктур и экспертных кругов двух стран, сообщает Акорда.
С приветственным словом к участникам форума обратились государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин и заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Карин обратил внимание, что президенты России и Казахстана постоянно подчеркивают образцовый характер сотрудничества двух стран.
Это очень высокая планка, сохранение которой требует методичной каждодневной работы по всем направлениям двустороннего взаимодействия", - отметил он.
Говоря о партнерстве СМИ, госсоветник подчеркнул, что в условиях кардинальных сдвигов в мире и постоянно меняющей информационной повестки "надо сохранять и развивать то, что объединяет нас и содействует общему прогрессу".
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ отметил, что в последние годы и Россия, и Казахстан развиваются темпами выше, чем у США, у стран Евросоюза.
При правильном регулировании, организации экономического процесса, при извлечении взаимной выгоды из нашего сотрудничества мы можем поддерживать такие темпы развития и в дальнейшем. Это даст нам возможность дальше идти вместе с взаимной выгодой, хранить нашу общую историю и извлекать дивиденды для народов наших двух стран. Потому что каждое из наших государств работает именно для этой цели", - цитирует Пескова пресс-служба посольства РФ в Казахстане.
Дмитрий Песков акцентировал внимание на стратегическом значении партнерства в контексте долгосрочных интересов двух стран.
Россия и Казахстан - это две разные страны, два отдельных государства. Но это одно прошлое. И, если мы хорошо поработаем, это одно блестящее будущее для двух стран", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Участники форума обсудили роль традиционных СМИ в эпоху цифровой трансформации, механизмы информационного партнерства, использование искусственного интеллекта в медиасфере.
29.09.2025, 13:13
Нас связывают прочные экономические контакты - Токаев на переговорах с президентом Италии Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, прибывшим с официальным визитом в Астану.
Токаев отметил, что визит Серджо Маттареллы в Казахстан придаст мощный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества между странами. По его словам, визит подтверждает особые узы дружбы и давнего партнерства между Казахстаном и Италией, сообщает Акорда.
Это ваш первый официальный визит в Казахстан, и он очень важен, поскольку, без сомнения, откроет новую главу в наших взаимоотношениях. Мы испытываем теплые чувства к вашей стране. Поступательно развивается взаимная торговля. Нас связывают прочные экономические контакты. В самых разных областях и сферах мы добиваемся высоких результатов в нашем сотрудничестве. Как президент я готов внести свой личный вклад в укрепление наших отношений", - отметил глава государства.
Серджо Маттарелла поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних связей.
Я рад быть здесь и общаться с вами после вашего визита в Рим в январе прошлого года. Как вы отметили, между нами сложились превосходные отношения, они постоянно укрепляются, становясь все более интенсивными и плодотворными. Из года в год активно развивается наше экономическое, торговое и культурное сотрудничество. Мы видим, что крепнет взаимодействие между нашими университетами. Благодарю вас за вашу дружбу", - сказал президент Италии.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также региональной и международной повестки.
Касым-Жомарт Токаев, пользуясь случаем, передал слова приветствия и наилучшие пожелания премьер-министру Италии Джордже Мелони.
Дополнено 29.09.2025, 13.30
Позже президенты Казахстана и Италии провели переговоры в расширенном формате.
Италия остается одним из трех крупнейших торговых партнеров Казахстана. Наше экономическое сотрудничество развивается очень динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста. Мы приветствуем планы вашей страны по дальнейшему увеличению экспорта. За последние 20 лет Италия инвестировала в нашу экономику до 7,6 млрд долларов. В Казахстане успешно работают 250 итальянских компаний", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства обозначил перспективные направления углубления сотрудничества, среди которых критически важные сырьевые материалы, нефтехимия, машиностроение, транспорт и логистика, легкая промышленность, переработка продуктов питания, искусственный интеллект, финансы, туризм и образование.
Отдельный блок переговоров был посвящен культурно-гуманитарному взаимодействию. В этом контексте глава нашего государства проинформировал о решении назвать одну из улиц в центре Астаны именем Марко Поло, что станет символом прочной дружбы между Казахстаном и Италией.
02.10.2025, 09:12В Казахстане на 86% выросла площадь применения водосберегающих технологий 02.10.2025, 10:4366031Судебное решение об освобождении экс-банкира Ертаева отменено 02.10.2025, 11:1861736В суде прокомментировали отмену постановления об освобождении экс-банкира Ертаева 02.10.2025, 13:4050401Египет ужесточил правила въезда для туристов из Казахстана 02.10.2025, 12:5949011В Казахстане намолочено 20 млн тонн зерновых 26.09.2025, 13:40368691Джеки Чан приехал в Алматы для поиска локации будущей картины 26.09.2025, 08:47341996Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана 26.09.2025, 12:35335856Сильное похолодание ожидается в Казахстане 28.09.2025, 18:17314606В Астане стартовал отопительный сезон 27.09.2025, 17:37309536Сильные дожди и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане 08.09.2025, 12:01595021Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27524916Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28520211На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48516301Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38498011Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
