02.03.2026, 19:54 6226
МИД Казахстана выразил соболезнования Ирану и призвал к сдержанности
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей и представителей руководства страны и призвало стороны конфликта к дипломатическому урегулированию, передает корреспондент агентства.
Приносим глубокие соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, в том числе детей, а также представителей высшего руководства Исламской Республики в результате последних трагических событий. Выражаем сожаление в связи с ударами по гражданским объектам арабских государств, не участвующих в войне против Ирана, с которыми Казахстан последовательно развивает отношения дружбы и всестороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, соблюдение норм международного гуманитарного права требует особой защиты гражданских объектов и мирного населения во время конфликтов. Казахстан, являющийся одним из инициаторов глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, подчеркивает важность сохранения человечности в условиях вооруженных конфликтов.
Подтверждаем неизменность своей принципиальной позиции о необходимости урегулирования международных споров и конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами при неукоснительном соблюдении норм международного права и Устава ООН. Призываем все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность и ответственность в целях недопущения дальнейшей эскалации насилия в регионе", - заявили в МИД.
новости по теме
02.03.2026, 16:13 9166
Токаев выразил поддержку королю Бахрейна
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе обсуждения текущей ситуации на Ближнем Востоке с шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой президент Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке и солидарности с братским народом Бахрейна в этот непростой период, сообщает Акорда.
Глава государства выразил обеспокоенность по поводу ракетных атак на объекты гражданской инфраструктуры Бахрейна и других стран, не участвующих в войне против Ирана.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан выступает за деэскалацию ситуации и мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии.
В свою очередь король Хамад бен Иса Аль Халифа поблагодарил президента Казахстана за неизменную поддержку и подтвердил стремление своей страны к дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.
Собеседники подтвердили приверженность укреплению казахско-бахрейнских отношений дружбы и партнерства, а также пожелали братским народам двух стран мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан.
02.03.2026, 09:13 15061
Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщила пресс-служба Акорды.
Выразив обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, президент Казахстана адресовал слова искреннего уважения, поддержки и солидарности главе Объединенных Арабских Эмиратов и в его лице всему народу этой страны", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев с сожалением отметил, что в ходе военной атаки на ОАЭ пострадала гражданская инфраструктура.
Казахстан рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как дружественную и братскую страну и готов оказать посильную помощь в случае необходимости", - заявил президент Казахстана.
Как подчеркнул глава нашего государства, атака на гражданские объекты ОАЭ, как и на другие страны Залива, заслуживает резкого осуждения.
Со своей стороны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян высоко оценил поддержку Казахстана, а также выразил слова признательности за готовность нашей страны оказать посильное содействие в преодолении текущего международного кризиса.
В ходе разговора собеседники подтвердили приверженность укреплению казахско-эмиратских отношений дружбы и стратегического партнерства, а также пожелали братским народам двух стран мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан.
Напомним, ранее президент РК обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с эмиром Катара. Также глава государства направил личные послания главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Иордании.
01.03.2026, 17:05 32121
Токаев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с эмиром Катара
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана с эмиром Государства Катар. В ходе беседы с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Касым-Жомарт Токаев обсудил текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев выразил серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в регионе, заявив о твердой поддержке и солидарности эмиру и братскому народу Катара в этот сложный период.
Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил за неизменную поддержку Казахстана и подтвердил стремление его страны к всемерному укреплению казахско-катарских многогранных отношений в духе дружбы и стратегического партнерства.
Президент Казахстана пожелал эмиру Катара дальнейших успехов в его высокой государственной деятельности, а братскому народу Катара - мира и процветания в священный месяц Рамазан.
Как отметил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров, глава государства внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
Он сообщил, что Касым-Жомарт Токаев направил послание королю Иордании Абдалле II, выразив поддержку и солидарность братскому народу Иордании в нынешний непростой период.
Президент призвал воздержаться от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации, и вновь подчеркнул, что любые международные конфликты должны решаться исключительно дипломатическими средствами", - проинформировал Смадияров.
Ранее президент Казахстана направил личные послания главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта.
01.03.2026, 10:39 41781
Президент Казахстана направил личные послания главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана направил личные послания главам Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта с выражением искренней поддержки и солидарности с народами указанных стран в этот трудный момент тяжелейших испытаний, сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
Касым-Жомарт Токаев решительно осудил все военные акции, направленные на подрыв суверенитета и безопасности дружественных и братских для Казахстана государств.
Наша страна неизменно выступает за решение всех сложных международных проблем и вооруженных конфликтов только дипломатическими средствами", - говорится в посланиях казахского лидера.
Глава государства также заявил, что Казахстан готов оказать любую посильную помощь братским арабским странам и надеется на продолжение постоянных рабочих контактов с их высшими руководителями.
27.02.2026, 14:10 94841
Вучич: Сербия заинтересована в казахстанских строительных компаниях и инвестициях Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акорде состоялись переговоры президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Сербия Александра Вучича с участием официальных делегаций двух стран, проинформировали в Акорде.
Глава государства подчеркнул, что Астана и Белград поддерживают конструктивный политический диалог, укрепляют межпарламентские связи, последовательно расширяют взаимодействие по линии государственных органов и деловых кругов. Он также приветствовал участие в визите представительной деловой делегации Сербии. Накануне состоялось заседание казахстанско-сербского делового совета, результаты которого, как ожидается, будут способствовать расширению торговых и инвестиционных связей.
Александр Вучич в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил готовность Белграда к дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества с Астаной.
В частности, президент Сербии выразил заинтересованность в расширении участия казахстанских компаний в совместных проектах, прежде всего в сфере строительства.
Мы готовы реализовать ряд предложенных Казахстаном проектов, которые могут стать флагманскими не только для Сербии, но и для всего региона в этой части Европы. В то же время остается нерешенным вопрос обеспечения пятого уровня свободы воздушного пространства для казахстанской авиакомпании SCAT. Уверен, мы сможем сообща разрешить этот вопрос. Будем рады видеть у нас надежные строительные компании и инвесторов из вашей страны, которые позволят не только улучшить инвестиционную привлекательность Сербии, но и будут способствовать развитию взаимных культурных и туристических связей. Со своей стороны мы приложим все усилия для поддержки сербских предпринимателей, стремящихся направить свои инвестиции в экономику вашей страны", - сказал Александр Вучич.
Сербский лидер подчеркнул значительный потенциал для наращивания взаимодействия в сферах оборонной промышленности, искусственного интеллекта, центров обработки данных.
В ходе переговоров был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая взаимодействие в сферах торговли и инвестиций, транспортно-логистических связей, сельского хозяйства, критически важных минералов, цифровизации и искусственного интеллекта, строительства и туризма.
В завершение глава государства наградил президента Сербии орденом "Алтын Қыран".
Отношения наших государств основаны на взаимной поддержке, понимании и нерушимой дружбе. Продолжается активный политический диалог на всех уровнях. Набирает обороты сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Расширяется взаимодействие в рамках многосторонних структур. В нынешнее нестабильное время крайне важно активизировать двустороннее партнерство. Поэтому мы заинтересованы в сохранении набранных темпов и углублении связей в различных отраслях (...) Уверен, что достигнутые сегодня договоренности выведут наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень. Мы всегда готовы к совместным действиям в этом направлении", - сказал Токаев.
Дополнено 27.02.2026, 16.00
По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и президент Александр Вучич приняли совместное заявление, сообщает Акорда.
Также в присутствии глав государств состоялся обмен следующими межведомственными документами:
- меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Сербия;
- меморандум о партнерстве и сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством информации и телекоммуникаций Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере цифровизации и развития электронного правительства между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и управлением информационных технологий и электронного правительства Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области кино между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области защиты нематериального культурного наследия между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании между АО "НК "KAZAKH INVEST" и Сербским агентством развития;
- меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан и дипломатической академией Республики Сербия.
27.02.2026, 13:41 93146
Дипломатические встречи дипломатов РК прошли в Брунее и Кении
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели встречи в Брунее и Кении. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также представлены проводимые в стране политические реформы.
В рамках рабочего визита в страны Юго-Восточной Азии заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с заместителем постоянного секретаря по международным организациям Министерства иностранных дел Брунея-Даруссалама Хаджи Мохд Юсра Хаджи Мохд Саллехом. В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога, наращивании торгово-экономического сотрудничества, совершенствовании договорно-правовой базы, а также в запуске и развитии институциональных механизмов взаимодействия. Отмечена важность активизации культурно-гуманитарных связей как значимого элемента расширения двустороннего партнерства.
Посол Казахстана в Кении Барлыбай Садыков встретился со спикером национальной ассамблеи парламента Кении Мозесом Ветангула. Казахский дипломат подробно проинформировал о проводимых в стране политических реформах, инициированных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. В данном контексте была представлена развернутая информация о деятельности комиссии по конституционной реформе, положениях проекта новой Конституции, а также о подготовке к проведению 15 марта текущего года республиканского референдума по новой Конституции Казахстана.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев совершил рабочий визит в Джакарту. В ходе поездки состоялись его встречи с вице-министром иностранных дел Анисом Маттой и генеральным директором по многостороннему сотрудничеству Министерства иностранных дел Республики Индонезия Три Тарьятом. Собеседники обсудили широкий круг вопросов развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Малайзии Луканисман бин Аванг Сауни. Стороны обсудили перспективы активизации политического взаимодействия, развития межпарламентских связей, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепления контактов в сферах образования, туризма и высоких технологий. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем совершенствовании договорно-правовой базы. По итогам стороны подтвердили обоюдный настрой на последовательное развитие казахско-малайзийского сотрудничества и продолжение регулярных контактов по вопросам региональной и глобальной повестки дня.
27.02.2026, 12:51 98446
Сербия является важным стратегически партнером Казахстана в Европе - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Сербии Александр Вучич провели переговоры в узком составе, сообщили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сербия является очень важным стратегическим партнером Казахстана в Европе.
Мы многое сделали для укрепления нашего взаимодействия во многих областях, прежде всего в экономике, а также в гуманитарной и культурной сферах. Был открыт прямой авиарейс между Астаной и Белградом, очень успешно развиваются наши торговые отношения", - сказал президент.
Он также отметил, что в Казахстане плодотворно работают более 60 сербских компаний и у стран общие подходы к основным международным вопросам.
Считаю, что мы создали надежную и эффективную базу для нашего сотрудничества. Уверен, что ваш визит имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения придания дополнительного импульса нашим дружественным отношениям", - подчеркнул Токаев.
Александр Вучич в свою очередь разделил мнение о глубоких стратегических связях двух стран.
Убежден, что наша дружба выйдет на новый уровень благодаря укреплению взаимодействия в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и энергетики. Буду рад принять вас с визитом в Сербии в ближайшее время", - сказал Вучич.
Напомним, президент Сербии Александр Вучич по приглашению лидера РК Касым-Жомарта Токаева прибыл в Казахстан с официальным визитом. Планируются переговоры на высшем уровне по вопросам дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия.
27.02.2026, 12:00 97831
Казахстан и Великобритания намерены углублять стратегическое партнерство
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Соединенное Королевство министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, сообщила пресс-служба МИД РК.
Ермек Кошербаев выразил признательность британскому правительству за инициативу проведения первой министерской встречи в формате "Центральная Азия - Великобритания", подчеркнув ее своевременность и практическую направленность.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-британских отношений, а также расширение взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, критических минералов, транспорта и логистики, финансов, цифровизации, образования и климатической повестки.
Было подчеркнуто значение подписанного в 2024 году соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, ратификация которого создаст дополнительные возможности для углубления взаимодействия по широкому спектру направлений.
В этом году наши страны отмечают 34-летие установления дипломатических отношений. За этот период Астана и Лондон наладили активный политический диалог, расширили торговое и инвестиционное сотрудничество и укрепили связи между людьми. Великобритания остается одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе, и мы привержены дальнейшему углублению нашего стратегического партнерства", - отметил глава МИД Казахстана.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере критических минералов. Подчеркнуто, что подписанная дорожная карта на 2026-2027 годы придает взаимодействию прикладной характер и открывает возможности для реализации совместных проектов в области геологоразведки, переработки и внедрения современных технологий.
Участники встречи обсудили перспективы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута как одного из ключевых направлений укрепления евразийской связанности и обеспечения устойчивости глобальных логистических цепочек.
В области образования и науки была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении академического сотрудничества. В последние годы в Казахстане открыты филиалы ведущих британских университетов - De Montfort University, Heriot-Watt University, Coventry University и Cardiff University, что свидетельствует о переходе взаимодействия к более глубокой институциональной модели и формированию прочной основы для долгосрочного развития экономики и инноваций.
По итогам встречи стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление стратегического партнерства.
Кроме того, в рамках визита министр иностранных дел РК встретился с исполняющим обязанности министра бизнеса и торговли Великобритании, сопредседателем казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Крисом Брайантом.
Как сопредседатель казахстанско-британской межправительственной комиссии, Вы играете важную роль в продвижении многопланового партнерства. Мы считаем, что с помощью этого механизма мы сможем добиться дальнейших практических результатов. Расширяя инновационные партнерские отношения в приоритетных секторах, включая важнейшие полезные ископаемые, ядерную энергетику, цифровую трансформацию и искусственный интеллект, наши страны могут заложить основу для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества", - сообщил в ходе беседы Ермек Кошербаев.
Собеседники отметили позитивную динамику политического диалога и существенный рост двусторонней торговли, объем которой по итогам прошлого года достиг 1,6 млрд долларов США, увеличившись на 84%. Подчеркнута активная инвестиционная роль Великобритании: в Казахстане успешно функционируют более 500 компаний с британским капиталом, реализующих проекты в приоритетных секторах - критические минералы, зеленая энергетика, цифровые технологии и искусственный интеллект.
В энергетической сфере стороны подтвердили стабильность поставок казахстанской нефти в Европу и обсудили перспективы расширения сотрудничества с британскими компаниями.
Ермек Кошербаев подчеркнул стратегическую значимость развития сектора критических минералов и подчеркнул успешную реализацию проектов совместно с Rio Tinto и Maritime House. В рамках подписанной Дорожной карты по критическим минералам стороны договорились активизировать взаимодействие по разведке, добыче и переработке редкоземельных элементов.
Особое внимание было уделено опубликованной в прошлом году Стратегии Великобритании по критически важным минералам, в которой Казахстан рассматривается как пример эффективного и долгосрочного партнерства (case study). Из 36 стратегически значимых минералов 22 уже производятся в Казахстане, включая уран, титан, кремний и рений, что подтверждает роль страны как одного из ключевых партнеров Великобритании в обеспечении устойчивых цепочек поставок.
Собеседники сошлись во мнении, что сотрудничество в данной сфере переходит в практическую плоскость. Приоритетом становится формирование добавленной стоимости: развитие переработки и рафинирования, извлечение сопутствующих компонентов, создание современных рециклинговых мощностей, а также внедрение прозрачных финансовых механизмов сопровождения проектов.
Отдельный блок переговоров был посвящен взаимодействию в образовательной сфере. В частности, обсуждены открытие нового кампуса Coventry University в Алматы и планы по расширению присутствия Heriot-Watt University в Казахстане. Ермек Кошербаев отметил развитие программ двойного диплома, академической мобильности и стажировок, публикацию первого Оксфордского словаря казахского языка, а также запуск курсов казахского языка в University of Oxford.
Стороны также обсудили перспективы цифрового и технологического партнерства, включая взаимодействие с OneWeb и развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, был отмечен вклад британских экспертов и компаний в модернизацию национальной системы здравоохранения.
В завершение встречи Крис Брайант подтвердил готовность Великобритании к дальнейшему углублению стратегического партнерства с Казахстаном, реализации практико-ориентированных проектов и расширению межправительственного диалога с выходом на конкретные результаты в экономике, науке и технологиях.
Также министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в церемонии открытия торгов на Лондонской фондовой бирже.
Казахстан и Лондонская фондовая биржа имеют многолетнее плодотворное сотрудничество, подтвержденное успешными листингами и IPO казахстанских компаний. Это партнерство продолжает создавать новые инвестиционные возможности, повышать прозрачность рынка и способствовать экономическому росту Казахстана на мировой арене.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.03.2026, 10:06Цены на нефть выросли на фоне военной операции против Ирана 02.03.2026, 11:0636961Казахстан значительно увеличит добычу угля 02.03.2026, 12:1032421Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в апреле 02.03.2026, 13:3130421Прием заявок на использование пенсионных излишков для погашения ипотеки возобновили в Казахстане 02.03.2026, 12:4530211В феврале курс тенге укрепился на 0,7% 24.02.2026, 18:56510121ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30425421Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 25.02.2026, 20:55295706В Алматы не планируют строительство многоуровневых парковок 24.02.2026, 12:00279851Сирены включат в Алматы в среду 26.02.2026, 18:27261266Казахстанка пропала в Польше, дело передано в розыск 03.02.2026, 11:582151576В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:002151156Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:022150736Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:352149176В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:262135231Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы катастрофическая ситуация в результате многократного превышения количества автотранспорта из-за транзитных иногородних автомобилей. При этом власти планируют запретить отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах, хотя проблему решило бы ограничение на въезд иногороднего автотранспорта. Поддерживаете ли вы такую меру?