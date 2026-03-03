МИД Казахстана выразил соболезнования Ирану и призвал к сдержанности

Фото: Акорда

Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе обсуждения текущей ситуации на Ближнем Востоке с шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой президент Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке и солидарности с братским народом Бахрейна в этот непростой период, - В ходе обсуждения текущей ситуации на Ближнем Востоке с шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой президент Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке и солидарности с братским народом Бахрейна в этот непростой период, сообщает Акорда.





Глава государства выразил обеспокоенность по поводу ракетных атак на объекты гражданской инфраструктуры Бахрейна и других стран, не участвующих в войне против Ирана.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан выступает за деэскалацию ситуации и мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии.





В свою очередь король Хамад бен Иса Аль Халифа поблагодарил президента Казахстана за неизменную поддержку и подтвердил стремление своей страны к дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.





Собеседники подтвердили приверженность укреплению казахско-бахрейнских отношений дружбы и партнерства, а также пожелали братским народам двух стран мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан.