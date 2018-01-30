Постоянный совет ОДКБ согласовал дорожную карту по международной миротворческой деятельности в интересах ООН

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Постоянный совет ОДКБ согласовал дорожную карту по международной миротворческой деятельности в интересах ООН30.01.2018
Политика  17:55

Москва. 30 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня состоялось заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности, в котором принял участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, руководители подразделений и сотрудники Секретариата ОДКБ, а также представители Объединенного штаба ОДКБ, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в ходе заседания был рассмотрен и согласован доработанный с учетом предложений и замечаний государств - членов ОДКБ проект дорожной карты "Формирование условий для использования миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности в интересах международной миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций (на период 2018 по 2021 год)". Документ позволит во взаимодействии с ООН продолжить целенаправленную работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ в качестве одного из основных направлений принятой 14 октября 2016 года Стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности до 2025 года.

"Одновременно Постоянный совет отметил необходимость продолжения работы по совершенствованию механизмов участия выделенных от ОДКБ сил и средств в миротворческой деятельности ООН. В ходе заседания был согласован проект Решения Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

"О Плане мероприятий по реализации Концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2020 года". Также был рассмотрен Проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О Спартакиаде Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности". Принято решение с учетом состоявшегося обсуждения доработать проект названного документа и представить его на рассмотрение очередного заседания Постоянного совета ОДКБ", - прокомментировал Зайнетдинов.
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