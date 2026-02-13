12.02.2026, 19:16 10581
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования премьер-министру Канады
Глава государства выразил солидарность с народом Канады
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Канады Марку Карни в связи с трагической гибелью невинных людей в результате стрельбы в средней школе города Тамблер-Риджа, сообщает Акорда.
Глава государства выразил солидарность с народом Канады и передал слова искренней поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Напомним, в Канаде при стрельбе в школе погибли не менее 10 человек. Также двоих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Около 25 человек обратились в местный медцентр для осмотра.
12.02.2026, 15:38
Казахстанские дипломаты провели встречи и приняли участие в культурных мероприятиях за рубежом
Фото: МИД РК
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Словении обсуждены перспективы развития муниципального и торгово-экономического партнерства, а в Финляндии при участии казахстанских дипломатов прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню тюркских языков, подчеркнувшие приоритетность продвижения общего культурного наследия.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с мэром Марибора Александром Арсеновичем обсудил актуальные вопросы развития муниципального сотрудничества, а также перспективы расширения взаимодействия в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Стороны отметили высокий потенциал углубления прямых связей между регионами двух стран и выразили взаимную заинтересованность в реализации конкретных совместных инициатив. В рамках регионального визита казахский дипломат также провел деловую встречу с руководством и представителями Штаерской торгово-промышленной палаты - представителями деловых кругов региона, обсуждены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и регионом Штаерска, вопросы переработки сельскохозяйственной продукции, торговли, экологии, привлечения инвестиций и иностранных туристов, возможности выхода словенских компаний на рынок Казахстана и стран Центральной Азии.
Посольство Казахстана в Финляндии совместно с посольствами Турции, Узбекистана, представительством Азербайджана, а также представителями кыргызской и татарской диаспор провели в Хельсинки торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню тюркских языков. В своем выступлении посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов отметил, что тюркские языки являются важнейшим элементом общей исторической памяти и духовной близости тюркских стран. Он подчеркнул, что для Казахстана продвижение тюркского культурного наследия и поддержание тесных связей с братскими странами остается одним из приоритетных направлений.
Посол Казахстана в Эфиопии и постоянный представитель Казахстана при Африканском союзе Жалгас Адилбаев провел ряд встреч на полях 48-й очередной сессии исполнительного совета Африканского союза (АС), в котором приняли участие главы внешнеполитических ведомств Африканского континента и международных институтов. Министерская встреча, собравшая глав внешнеполитических ведомств практически всех стран континента, является ключевым этапом подготовки к предстоящей 39-й сессии Ассамблеи глав государств и правительств АС. В центре дискуссий - стратегический курс Африки на 2026 год, вопросы экономической интеграции и укрепления региональной устойчивости.
В Мексике посол РК Алмурат Турганбеков встретился с председателем мексиканской группы дружбы, депутатом Марибель Мартинес Руис. В ходе переговоров обсужден текущий уровень казахско-мексиканского сотрудничества и согласован план совместных мероприятий на 2026 год. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей, развитию политического и культурного диалога, а также расширению межпарламентского взаимодействия.
Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев встретился с генеральным секретарем APSCO Цзян Хуэй, обсудив сотрудничество в космической сфере, включая мирное использование космоса, дистанционное зондирование Земли, спутниковую навигацию, подготовку кадров и обмен опытом. Стороны рассмотрели участие Казахстана в совместных проектах APSCO, направленных на развитие прикладных космических технологий и укрепление научно-технической кооперации.
Посол Казахстана в Норвегии Адиль Турсунов встретился с депутатами Стортинга — членами норвежской делегации в ПАСЕ Лизой Селнес, Мортеном Колбьёрнсеном и Йоном Бликрой, информируя их о реформам президента Токаева, предстоящем референдуме и перспективах казахско-норвежских отношений. Собеседники подчеркнули важность активизации парламентской дипломатии для укрепления сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.
Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев обсудил с Министром нефти Кувейта Тариком Аль-Руми расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере, включая участие Кувейта в проектах Казахстана и строительство четвертого НПЗ. Стороны подтвердили готовность развивать обмен опытом и инвестиционное взаимодействие в переработке углеводородов и нефтехимии. Министр Аль-Руми выразил заинтересованность в изучении перспективных проектов, а посол передал приглашение на 30-ю выставку KIOGE. Кувейт обладает большим опытом в нефтепереработке, включая крупнейший НПЗ «Аз-Зур» мощностью 615 тыс. баррелей в сутки.
Посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин встретился с федеральным министром по вопросам изменения климата Мусадиком Масудом Маликом, обсудив итоги визита президента РК в Исламабад и реализацию межведомственного меморандума о сотрудничестве в сфере экологии. Министр выразил заинтересованность в практических направлениях взаимодействия для решения экологических задач и подтвердил участие в региональном экологическом саммите в Астане. Стороны договорились в ближайшее время провести межведомственные переговоры для согласования совместных мер.
12.02.2026, 11:59
Министр иностранных дел Казахстана принял участие в экономическом форуме "Центральная Азия - Германия"
Фото: МИД РК
Берлин. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в экономическом форуме с участием глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Германии в формате C5+1. Организатором мероприятия выступил Восточный комитет германской экономики, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Форум стал ключевой площадкой для углубленного диалога между государствами Центральной Азии и Германией по актуальным вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также по укреплению регионального взаимодействия.
В ходе пленарной части мероприятия выступил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефул, а также министры иностранных дел государств Центральной Азии. В своих заявлениях они подчеркнули стратегическую значимость формата C5+1, растущую роль Центральной Азии в системе международных экономических связей и важность расширения практического взаимодействия с немецким бизнесом.
Особое внимание было уделено вопросам диверсификации экономического сотрудничества, развитию взаимовыгодного партнерства и созданию благоприятных условий для реализации совместных проектов в приоритетных отраслях.
В рамках тематических сессий были представлены доклады представителей немецкого бизнеса по четырем ключевым направлениям:
- Сырьевые материалы - перспективы сотрудничества в сфере добычи, переработки и устойчивого использования природных ресурсов, а также формирование надежных и устойчивых цепочек поставок;
- Энергетика - возможности взаимодействия в области традиционной энергетики, развития возобновляемых источников энергии и энергетического перехода;
- Сельское хозяйство - потенциал совместных проектов в агропромышленном секторе, внедрение инновационных технологий и повышение продовольственной безопасности;
- Логистика и транспортная доступность - развитие транспортных коридоров, улучшение региональной связанности и укрепление транзитного потенциала Центральной Азии.
Уверен, что данная площадка послужит серьезным дополнением формата C5+1 на уровне глав государств, а также эффективным механизмом укрепления торговых и инвестиционных связей между нашими странами", - подчеркнул глава МИД Казахстана.
Участники форума отметили, что укрепление экономического сотрудничества между Центральной Азией и Германией отвечает взаимным интересам, способствует устойчивому развитию региона и формированию более диверсифицированных цепочек поставок.
По итогам мероприятия стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога в формате C5+1 и активизации практического взаимодействия между государственными структурами и деловыми кругами стран Центральной Азии и Германии.
Кроме того, в рамках визита в Германию министр провел ряд двусторонних встреч. В частности, Ермек Кошербаев встретился с федеральным министром экономики и энергетики Катериной Райхе.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского сотрудничества с акцентом на взаимодействие в индустриально-технологической сфере, энергетике, логистике, цифровизации и сельском хозяйстве.
Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с ФРГ и считает ключевым стратегическим партнером в ЕС. Мы готовы активно наращивать экономическое сотрудничество с Германией как на двустороннем уровне, так и в рамках региональных форматов ЕС и Центральной Азии и нацелены воплощать согласованные инициативы в конкретные проекты и осязаемые результаты", - отметил Кошербаев.
Он подчеркнул, что наша страна добилась значительных результатов в социально-экономическом развития и, согласно данным МВФ, Казахстан вошел в число 50 ведущих экономик мира с показателем в 300 млрд долларов США, что соответствует 15 тысячам долларов на душу населения, а также в пятерку стран - лидеров по средним темпам роста, реального ВВП, который с период с 2000 по 2025 годы составил 3,6%.
Казахстан является для Германии надежным партнером в Центральной Азии. Мы настроены на дальнейшее углубление нашего экономического и энергетического сотрудничества на основе устойчивого развития и инноваций", - сообщила Райхе.
В ходе встречи стороны уделили особое внимание энергетическому сотрудничеству, в том числе поставкам казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте. Также рассмотрены перспективы сотрудничества по производству и экспорту "зеленого" водорода из Казахстана в Германию и страны ЕС.
В индустриально-технологической сфере обсуждались совместные проекты в машиностроении, химической промышленности и горнометаллургическом секторе, а также трансфер немецких технологий и лучших практик.
Министры подтвердили значимость развития логистических коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут, и выразили готовность к сотрудничеству в цифровизации транспортных и промышленных процессов.
По итогам встречи была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и достигнута договоренность о продолжении предметного диалога по совместным инициативам.
Кроме того, глава МИД Казахстана встретился с представителями ряда крупных немецких компаний и деловых объединений, включая Deutsche Bahn, Noble Elements, Lanxess, Rhenus Group и DIHK (Германская промышленно-торговая палата).
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также возможности расширения взаимодействия в сферах промышленности, химической отрасли, логистики, машиностроения, здравоохранения и профессионального образования.
Министр отметил стратегический характер отношений между Астаной и Берлином, подчеркнув, что Казахстан заинтересован в привлечении высокотехнологичных инвестиций, внедрении передовых производственных решений и углублении кооперации с немецким бизнесом.
Особое внимание было уделено вопросам локализации производства, трансфера технологий, устойчивого развития и "зеленой" экономики.
Представители немецких компаний и ассоциаций высоко оценили проводимые в Казахстане реформы по улучшению инвестиционного климата и выразили готовность к расширению присутствия на казахстанском рынке. В ходе обсуждения были рассмотрены конкретные направления возможного сотрудничества, включая реализацию совместных проектов и развитие кадрового потенциала.
В заключение встреч стороны подтвердили намерение продолжать конструктивный диалог и активизировать практическое взаимодействие между государственными органами Казахстана и немецким бизнес-сообществ.
11.02.2026, 17:16
Вопросы инвестиций, транспорта и гуманитарного сотрудничества обсудили казахстанские дипломаты с зарубежными партнерами
Фото: МИД РК
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты и представители деловых кругов провели серию встреч и мероприятий в Европе, США и странах Ближнего Востока. В ходе переговоров и презентаций были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества, развития транспортно-логистических маршрутов, образовательных и научных обменов, а также укрепления межпарламентского и экономического взаимодействия, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В головном офисе Нидерландского агентства по предпринимательству (RVO) состоялось заседание Нидерландско-Казахстанской бизнес-ассоциации (NKBA) на тему Kazakhstan-Netherlands: New Investment Cycle & Strategic Opportunities, собравшее представителей государственных органов, деловых кругов и экспертного сообщества двух стран. Мероприятие стало важной платформой для обсуждения новых инвестиционных возможностей, стратегических приоритетов Казахстана и перспектив расширения двустороннего экономического сотрудничества в условиях начавшегося нового инвестиционного цикла. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению деловых контактов, запуску новых инвестиционных проектов и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики. Особое внимание будет уделено реализации совместных инициатив в промышленности, логистике, агропромышленном комплексе, цифровых технологиях и устойчивой инфраструктуре, формирующих основу нового этапа стратегического партнерства между Казахстаном и Нидерландами.
В Венгрии состоялась встреча посла Казахстана Абзала Сапарбекулы с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Адамом Имре Сючем. Стороны подчеркнули, что сотрудничество Казахстана и Венгрии в области образования и науки носит системный, долгосрочный и многоуровневый характер, охватывая академическую мобильность, стипендиальные программы, межуниверситетское взаимодействие, научные обмены и развитие человеческого капитала. Было отмечено, что образование и наука являются важным гуманитарным измерением двусторонних отношений и способствуют укреплению межчеловеческих контактов и стратегического партнерства.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков встретился с министром транспорта и логистических услуг Королевства Салехом Аль-Джассером. Стороны рассмотрели возможности расширения двустороннего взаимодействия в сфере транспорта и логистики. Особое внимание было уделено продвижению новых логистических маршрутов, расширению договорно-правовой базы, а также эффективному использованию потенциала международных транспортных коридоров.
Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков провел встречу с депутатом парламента Молдовы, председателем группы дружбы с Казахстаном Илье Ионашом. Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее укрепление казахстанско-молдавского взаимодействия, акцентировав внимание на значимости регулярного политического диалога и расширения межпарламентского сотрудничества.
На площадке клуба National PressClub состоялась презентация доклада, посвященного транзитному потенциалу Евразии, в том числе Среднего коридора и "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP). Посол Казахстана в США Магжан Ильясов отметил, что развитие транспортно-логистических маршрутов Восток - Запад отвечает долгосрочным интересам устойчивого экономического роста, укрепления региональной связанности и диверсификации глобальных цепочек поставок. Он подчеркнул, что Казахстан последовательно развивает транзитный и логистический потенциал, инвестируя в модернизацию железнодорожной, портовой и цифровой инфраструктуры, а также в оптимизацию торговых и таможенных процедур.
Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Бобуром Усмановым. Встреча стала продолжением ранее проведенных переговоров с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым в январе и была направлена на более детальное обсуждение текущих вопросов сотрудничества. Стороны рассмотрели график двусторонних мероприятий и крупных международных событий, запланированных на текущий год, а также планируемые заседания совместных межправительственных и отраслевых механизмов сотрудничества.
Генеральный консул Казахстана в Гуанчжоу Валихан Сарсембеков встретился с руководителем Канцелярии иностранных дел города Юньфу Линь Шуи. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, аграрной, культурной и туристической сферах, включая межрегиональные связи, прямые контакты деловых кругов и совместные проекты в специальных экономических зонах, в частности в СЭЗ "Alatau". Линь Шуи выразила интерес к посещению СЭЗ и участию предприятий Юньфу в аграрном, пищевом, химическом, металлургическом и электронном секторах, а также в горнодобыче с учетом ресурсов Казахстана.
Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев встретился со спикером Кнессета Амиром Оханой, где обсудили текущее и перспективное двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, активизацию межпарламентского взаимодействия и реализацию договоренностей по итогам визита Спикера в Казахстан. Амир Охана высоко оценил реформы в стране и выразил готовность укреплять дружественные отношения между Казахстаном и Израилем.
11.02.2026, 16:48
Токаев принял верительные грамоты послов Греции и Португалии
Президент передал приглашение главам государств и правительств посетить Астану с визитом
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами двух государств, сообщили в пресс-службе главы государства.
Верительные грамоты вручили посол Греческой Республики Антониа Кацуру и посол Португальской Республики Жозе де Каштру Атаиде Амарал.
В своем приветственном слове Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит исключительно миролюбивую внешнюю политику.
По его словам, все проблемные вопросы, которые существуют в современном мире, должны решаться исключительно мирным путем, посредством дипломатических каналов и инструментов.
Президент Казахстана передал слова приветствия главам государств и правительств Греции и Португалии, а также пригласил их посетить Астану с визитом.
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и подтвердил готовность администрации президента и Министерства иностранных дел оказывать им всестороннюю поддержку.
11.02.2026, 11:25
Посол Казахстана вручил верительные грамоты королю Таиланда
Фото: МИД РК
Бангкок. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан вручил верительные грамоты королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюхуа, сообщила пресс-служба МИД РК.
Баймухан отметил, что Казахстан придает особое значение развитию партнерства с Таиландом. Казахский дипломат также акцентировал внимание на высоком инвестиционном потенциале страны, привлекшей за последние три десятилетия свыше $400 млрд прямых иностранных инвестиций, а также обозначил перспективные направления сотрудничества для тайского бизнеса в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, энергетики, логистики, туризма и передовых технологий.
Отдельно была отмечена роль Казахстана как важного евразийского транспортно-логистического узла благодаря развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, коридора Север - Юг и автомагистрали Западная Европа - Западный Китай, а также модернизации железнодорожной инфраструктуры и сухих портов.
Особое внимание было уделено вкладу Казахстана в глобальную продовольственную безопасность, его позиции среди ведущих поставщиков нефти на внешние рынки, а также формированию базы редкоземельных элементов, востребованных для развития "зеленой" и цифровой экономики.
Король Маха Вачиралонгкорн отметил, что Таиланд придает большое значение тесной дружбе с Казахстаном, подчеркнув, что двусторонние отношения последовательно развиваются и укрепляются благодаря традиционно дружественным связям, основанным на взаимном доверии и уважении. Было подтверждено, что сотрудничество между двумя странами успешно осуществляется как на двустороннем, так и на многостороннем уровне в духе доброй воли и взаимопонимания.
Король также выразил уверенность, что дальнейшее развитие теплых отношений и сотрудничества между Казахстаном и Таиландом будет способствовать прогрессу, процветанию и благополучию народов двух стран, а также внесет вклад в укрепление мира и стабильности.
В 2025 году двусторонний товарооборот между РК и Таиландом составил около $260 млн, что составляет более 70% торговли Таиланда со странами Центральной Азии, подчеркивая ключевую роль Казахстана как регионального партнера.
11.02.2026, 10:04
Токаев поздравил премьер-министра Японии
Фото: Акорда
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления премьер-министру Санаэ Такаичи по случаю победы Либерально-демократической партии на парламентских выборах в Японии, сообщила пресс-служба Акорды.
Несомненно, столь убедительный результат подтверждает широкую поддержку соотечественниками Вашей мудрой политики и политической платформы возглавляемой Вами партии. Уверен, что Ваш неустанный труд и инициативы, направленные на обеспечение светлого будущего народа, откроют перед страной путь к еще более впечатляющим достижениям", - говорится в телеграмме.
Президент Казахстана отметил, что с теплотой вспоминает свой официальный визит в Японию, в рамках которого были достигнуты договоренности, которые вывели двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность объединить усилия с Санаэ Такаичи в целях поддержания высокой динамики казахско-японских отношений и их дальнейшего углубления.
10.02.2026, 15:24
Послы Казахстана провели ряд встреч для развития международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч в зарубежных странах с целью развития международного сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в Риге состоялась бизнес-конференция "Латвия - Казахстан", организованная Ассоциацией латвийских стивидорных компаний совместно с Латвийской железной дорогой при содействии посольства Казахстана в Латвии. Посол Казахстана в Латвии Даурен Карипов информировал участников мероприятия о последовательном раскрытии транзитно-транспортного потенциала Казахстана - ключевого международного "узла" как в направлении Восток - Запад, так и Север - Юг. Также участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам практической имплементации ранее достигнутых договоренностей в сфере транспорта и обсудили перспективы реализации новых совместных проектов.
Между тем посол Казахстана в США Магжан Ильясов встретился с генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином. В ходе встречи состоялось вручение копии вербальной ноты МИД РК об аккредитации посла в качестве постоянного наблюдателя Казахстана при ОАГ. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия с организацией, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Тем временем постоянный представитель Казахстана при экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Маргулан Баймухан провел встречу с заместителем исполнительного секретаря ЭСКАТО ООН по вопросам партнерства и координации Шомби Шарпом. В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества между Казахстаном и ЭСКАТО ООН, а также обсудили пути дальнейшего укрепления партнерства с одной из наиболее влиятельных региональных организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В галерее Дома национальных меньшинств в Праге в присутствии чешской и европейской культурной общественности состоялось открытие выставки "Таинственный Восток". Экспозиция объединила живописные работы известной в Чехии уроженки Казахстана, доктора медицинских наук, бывшего министра по правам человека и делам национальных меньшинств Чехии Джамили Стехликовой, а также фотографии ее отца - известного казахстанского архитектора и исследователя материальной культуры Алмаса Ордабаева.
В Вене делегация Казахстана приняла участие в 63-й сессии научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (НТПК КОПУОС). В рамках сессии директор астрофизического института имени Василия Фесенкова Чингиз Омаров выступил с презентацией о текущих научно-технических достижениях Казахстана в сфере космической ситуационной осведомленности (SSA - Space Situational Awareness), а также представил перспективные направления сотрудничества в области мониторинга околоземного космического пространства и обеспечения безопасности космической деятельности.
В Мумбаи казахстанская делегация приняла участие в одной из крупнейших международных туристических выставок Азии: Outbound Travel Market (OTM) - 2026. Казахстанский павильон представил богатое и гармоничное культурное наследие страны, воплощенное в современном дизайнерском решении. Экспозиция наглядно продемонстрировала национальное мастерство, культуру и самобытность Казахстана, способствуя укреплению его позиций в качестве одного из ведущих туристических направлений Центральной Азии.
В Джидде состоялся ежегодный международный благотворительный фестиваль A Cup for a Good Cause. Участие Казахстана в мероприятии было обеспечено при активном содействии генерального консульства Казахстана в городе Джидде и стало частью работы по развитию культурно-гуманитарного сотрудничества с Королевством Саудовская Аравия. Национальная экспозиция Казахстана вызвала значительный интерес со стороны участников и гостей фестиваля, которые получили возможность ознакомиться с культурой нашей страны, ее национальными традициями, элементами быта, а также особенностями казахской кухни. Имиджевые материалы и экспозиции способствовали широкому представлению богатого историко-культурного наследия казахского народа.
10.02.2026, 13:00
Глава МИД Казахстана и посол Турции рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев и посол Турецкой Республики Мустафа Капуджа обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Особое внимание стороны уделили вопросам реализации достигнутых договоренностей, направленных на всестороннее укрепление расширенного стратегического партнерства между двумя странами, а также подготовке предстоящих визитов на высоком и высшем уровнях.
Собеседники также рассмотрели вопросы организации 14-го заседания межправительственной экономической комиссии Казахстан - Турция, отметив важность укрепления практического взаимодействия и реализации совместных проектов в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.
Подтвердив высокий уровень дружественных отношений между Казахстаном и Турцией, стороны выразили взаимную заинтересованность продолжить тесное взаимодействие в рамках Организации тюркских государств.
Напомним, ранее Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Турецкую Республику принял участие в восьмом заседании казахстанско-турецкой совместной группы стратегического планирования.
