Токаев поздравил Си Цзиньпина с Новым годом по китайскому календарю

Душанбе. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита в Душанбе министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, - В рамках официального визита в Душанбе министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба ведомства.





В ходе беседы Эмомали Рахмон с удовлетворением отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества, подчеркнув важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия между двумя странами.





В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени президента Республики Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.





Хотел бы подчеркнуть, что казахско-таджикские отношения носят характер устойчивого и поступательного развития и обладают значительным потенциалом", - сообщил глава МИД Казахстана.





Ермек Кошербаев подробно ознакомил президента Таджикистана с текущим состоянием и перспективами дальнейшего расширения казахско-таджикского сотрудничества. Было подчеркнуто, что особое внимание уделяется углублению торгово-экономических связей, в том числе усилиям сторон по достижению поставленной главами государств цели по доведению взаимного товарооборота до 2 млрд долларов США.





В ходе встречи также были обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Подчеркнут высокий уровень взаимодействия Казахстана и Таджикистана в рамках многосторонних структур, в том числе оказываемая друг другу взаимная поддержка.





Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев провел переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.





В ходе встречи рассмотрены приоритетные направления политического, экономического, водно-энергетического, транзитно-транспортного и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.





Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению политического диалога на основе принципов дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства. Было отмечено значение регулярных контактов на высоком и высшем уровнях для углубления двусторонних отношений и координации усилий по региональным вопросам.





Кошербаев подчеркнул высокий уровень личных отношений между президентами Казахстана и Таджикистана, а также важность реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.





Для Казахстана развитие взаимовыгодного сотрудничества с Таджикистаном является важным приоритетом. Благодаря политической воле глав двух государств наше стратегическое партнерство было выведено на качественно новый уровень - подписан исторический договор о союзнических отношениях", - констатировал глава МИД Казахстана.





В свою очередь Сироджиддин Мухриддин отметил, что союзнический характер двусторонних отношений соответствует традиционному духу добрососедства и взаимоуважения между Казахстаном и Таджикистаном.





Особое внимание уделено расширению экономических связей. Обсуждены дальнейшие меры по наращиванию взаимной торговли, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации совместных проектов. Казахстан на протяжении многих лет неизменно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. Благодаря совместным усилиям в прошлом году объем взаимной торговли превысил 1,2 млрд долларов США.





Собеседники отдельно остановились на перспективах сотрудничества в сельском хозяйстве, включая развитие агропромышленной кооперации и увеличение поставок сельскохозяйственной продукции.





Министры рассмотрели вопросы взаимодействия в водно-энергетической сфере, подчеркнув важность рационального и взаимовыгодного использования водных ресурсов и развития энергетического партнерства.





Стороны также обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере транспорта и логистики, включая развитие инфраструктуры и повышение эффективности региональных маршрутов и международных коридоров. Главы внешнеполитических ведомств согласились, что Казахстан и Таджикистан, не имеющие выхода к морю, способны реализовать солидный транзитный потенциал, предоставив взаимный доступ к крупным рынкам Европы, Кавказа и Южной Азии.





Главы МИД "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подчеркнули конструктивное сотрудничество в рамках многосторонних структур по линии таких международных организаций как ООН, ОИС, СНГ, ОДКБ, а также взаимную поддержку международных инициатив двух государств. Обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития Центральной Азии, подтвердив готовность к тесной координации усилий на международных площадках.





По итогам переговоров была подписана программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2026-2028 годы.





Также Ермек Кошербаев принял участие в церемонии возложения венка к памятнику основателю и первому правителю таджикского государства Исмоилу Сомони на площади Дусти (площадь Дружбы).