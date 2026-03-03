Фото: Акорда

Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщила пресс-служба Акорды.





Выразив обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, президент Казахстана адресовал слова искреннего уважения, поддержки и солидарности главе Объединенных Арабских Эмиратов и в его лице всему народу этой страны", - говорится в сообщении.





Касым-Жомарт Токаев с сожалением отметил, что в ходе военной атаки на ОАЭ пострадала гражданская инфраструктура.





Казахстан рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как дружественную и братскую страну и готов оказать посильную помощь в случае необходимости", - заявил президент Казахстана.





Как подчеркнул глава нашего государства, атака на гражданские объекты ОАЭ, как и на другие страны Залива, заслуживает резкого осуждения.





Со своей стороны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян высоко оценил поддержку Казахстана, а также выразил слова признательности за готовность нашей страны оказать посильное содействие в преодолении текущего международного кризиса.





В ходе разговора собеседники подтвердили приверженность укреплению казахско-эмиратских отношений дружбы и стратегического партнерства, а также пожелали братским народам двух стран мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан.



