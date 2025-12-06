В Финляндии прошла презентация туристического потенциала Казахстана

Фото: МИД РК

Хельсинки. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В посольстве Казахстана в Финляндии состоялась презентация, посвященная туристическому потенциалу Казахстана. Мероприятие стало площадкой для знакомства финской общественности с богатством природы, культурным наследием и динамичным развитием страны, - В посольстве Казахстана в Финляндии состоялась презентация, посвященная туристическому потенциалу Казахстана. Мероприятие стало площадкой для знакомства финской общественности с богатством природы, культурным наследием и динамичным развитием страны, сообщили в пресс-службе МИД РК.





В ходе презентации было отмечено, что туризм является значимой сферой двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Финляндией.





Отдельное внимание было уделено тому, что развитие туристической отрасли входит в число приоритетов государственной политики Казахстана и отражает курс президента РК Касым-Жомарта Токаева, направленный на расширение международной открытости, укрепление культурной дипломатии и продвижение устойчивых экономических инициатив. Также была подчеркнута важность увеличения взаимного туристического потока и укрепления прямых связей между туристическими и образовательными организациями двух стран.





В рамках презентации участникам была представлена информация о ключевых туристических направлениях Казахстана: от современных городов и центров делового туризма до объектов культурного наследия Великого шелкового пути. Особое внимание было уделено природным достопримечательностям - горным маршрутам, национальным паркам, степным ландшафтам и кристально чистым озерам, формирующим уникальный туристический продукт страны.





В мероприятии приняли участие представители деловых кругов, ведущих университетов Финляндии, финские студенты, а также блогеры и медиакоммуникаторы, специализирующиеся на туристическом контенте и международных обзорах.





В завершение официальной части гости смогли насладиться казахскими национальными угощениями, а также посмотреть фотокартины с природными и культурными достопримечательностями Казахстана.