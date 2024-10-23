22.10.2024, 08:10 14596

В саммите БРИКС в Казани примут участие представители более 30 государств

Президент Казахстана примет участие в мероприятии в качестве гостя
В саммите БРИКС в Казани примут участие представители более 30 государств
Фото: Максим Платонов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Казань. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие не только главы государств - участников международного объединения, но и многие другие видные политики, сообщает РИА Новости.

Казанский саммит пройдет в два этапа. Первый, 22 и 23 октября, - заседания членов БРИКС. В следующие два дня к мероприятию присоединятся остальные. Приглашения разослали 38 странам. Подтверждено прибытие представителей 32 государств, а также Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Есть механизмы взаимодействия "БРИКС плюс" и "аутрич" - с теми, кто находится в непосредственной близости к странам объединения. Также проводятся совмещенные заседания "БРИКС плюс" / "аутрич". Состоится подобное и в Казани. Девиз: "БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира".

Такой формат общения очень важен. Он предоставляет хорошую возможность для предметного обсуждения актуальных вопросов взаимовыгодного сотрудничества с теми странами, которые в значительной степени разделяют подходы "пятерки", то есть с нашими единомышленниками", - сказал президент РФ Владимир Путин.


Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятии в качестве гостя. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, запланировано выступление президента РК на расширенном заседании организации в формате "аутрич" 24 октября.

В рамках мероприятия состоятся важные переговоры. Этот саммит, шестнадцатый по счету, станет самым массовым.

Напомним, Россия в 2024 году председательствует в БРИКС, поэтому и принимает саммит. И как раз в этом году состоялось беспрецедентное второе расширение организации: к Бразилии, России, Индии, Китаю, ЮАР присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия. Кроме того, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в эти дни предстоит прояснить статус Саудовской Аравии.

Также в БРИКС хотят вступить Азербайджан, Алжир, Малайзия, Сирия, Таиланд и многие другие - три десятка стран. Некоторые уже отправили официальные заявки. Турция, несмотря на членство в НАТО, не намерена отказываться от многовекторной политики. Москва уже подтвердила, что заявка от Анкары получена.

Как сообщил президент России, выступая на Деловом форуме БРИКС 18 октября, доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) уже превышает показатель Группы семи (G7) и продолжает расти. Совокупный ВВП составляет более 60 триллионов долларов, доля в глобальном ВВП - 37,4% (у G7 - 29,3). На БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товаров.
 
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Теги:БРИКС

новости по теме

22.10.2024, 17:10 10751

Глава МИД Беларуси рассказал о преимуществах БРИКС перед G7

Совокупное участие в мировой экономике стран БРИКС составляет около 35%
Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства иностранных дел Беларуси Максим Рыженков рассказал о преимуществах БРИКС перед G7.

Специалисты посчитали, это (страны БРИКС. - Прим. ред.) - 45% населения мира и около 35% территории всего мира. Это такие растущие экономики, которые по всем прогнозам будут развиваться очень динамично и в следующее 20-летие. Совокупное участие в мировой экономике стран БРИКС составляет около 35%, в то время как G7, которая на протяжении последнего времени играла очень яркую роль в выстраивании финансовых и экономических механизмов, только, по-моему, 29%. И эта диспропорция будет возрастать", - сообщил он в интервью РИА Новости.


Министр подчеркнул, что для Беларуси очень важно быть рядом с такой, а еще лучше - внутри такой организации, как БРИКС, которая несет в себе позитивный заряд экономического, политического развития, учитывает интересы сторон, где вопросы решаются на взаимодоверии, на основе уважения друг друга, а не методом силы, принуждения и введения санкций.

Здесь, наоборот, вырабатываются подходы, которые будут способствовать развитию каждого (участника. - Прим. ред.), а развитие каждого есть развитие всей организации. Отсюда и сила этой организации. Поэтому сегодня многие государства стремятся быть рядом с БРИКС. Это не только желание Беларуси - более 30 государств сегодня хотели бы иметь некий статус в БРИКС", - заявил Рыженков.


Напомним, Беларусь подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Беларуси Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.
 
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Теги:БеларусьБРИКСG7
21.10.2024, 19:01 20626

Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Гвинеи-Бисау посетить Казахстан

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Умару Сисоку Эмбало
Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Гвинеи-Бисау посетить Казахстан
Фото: Акорда
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы главы государств обсудили перспективы развития отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау.

Президенты подтвердили приверженность расширению двустороннего сотрудничества и рассмотрели приоритетные направления взаимодействия.

Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Ранее президент Чехии пригласил Токаева посетить Прагу с официальным визитом.
 
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Теги:Токаевразговор
21.10.2024, 16:47 21636

Президент Чехии пригласил Токаева посетить Прагу с официальным визитом

Глава государства провел встречу с главой МИД Чехии
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана принял министра иностранных дел Чехии Яна Липавского. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, сообщает Акорда.

В ходе встречи глава государства выразил уверенность в том, что визит министра придаст дополнительный импульс укреплению многогранного сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан привержен тесному сотрудничеству с Чехией, которую рассматривает как одного из важных партнеров в Европейском союзе.

Президент обратил внимание на имеющийся потенциал для дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей, выразив готовность Казахстана и далее предоставлять поддержку чешским инвесторам.

В свою очередь Ян Липавский поблагодарил главу государства за возможность встречи и передал ему приглашение президента Чехии Петра Павела посетить Прагу с официальным визитом.

Глава МИД Чехии подчеркнул, что растущие экономические контакты являются основой казахско-чешского сотрудничества. В числе приоритетных направлений совместной работы Ян Липавский назвал сферы промышленности, "зеленого" перехода, энергетики.
 
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Теги:ТокаевМИДЧехия
19.10.2024, 20:39 35876

Казахстан и Россия будут сотрудничать в борьбе с киберпреступностью

Главы МВД подписали совместное решение
Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялось заседание с участием министров внутренних дел Казахстана Ержана Саденова и Российской Федерации Владимира Колокольцева.

Ведомствами рассмотрен вопрос о сотрудничестве органов внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации в противодействии киберпреступности, в том числе интернет-мошенничеству, сообщает Polisia.kz.

Министры подписали совместное решение, а также наметили мероприятия на предстоящий период.

Ранее депутат предложила криминализировать киберпреступность в Казахстане.

 
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Теги:киберпреступленияРоссияБорьба
18.10.2024, 14:47 43496

В ЕС готовы к переговорам об упрощении визового режима с Казахстаном

Казахстанская сторона ходатайствует о выдаче виз с более длительным сроком действия, а также просит сократить время оформления
В ЕС готовы к переговорам об упрощении визового режима с Казахстаном
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Европейский союз подтвердил готовность к подготовке к переговорам с Казахстаном по упрощению визового режима, сообщает schengen.news.

На этой неделе власти Европейского союза и Казахстана провели 21-ю встречу, на которой стороны подтвердили приверженность углублению сотрудничества и достижению соглашения об упрощении визового режима. Казахстанская сторона подтвердила готовность обсудить упрощение визового режима и соглашение о реадмиссии.

Казахстан стремится достичь соглашения, которое позволило бы его гражданам подавать заявления на получение шенгенских виз по упрощенным и более благоприятным правилам", - пишет издание.


Отмечается, что ранее власти Казахстана просили снизить сбор за подачу заявления на получение шенгенской визы для своих граждан. Теперь ЕС взимает сбор в размере 90 евро вместо прежних 80 евро.

Также казахстанская сторона ходатайствует о выдаче виз с более длительным сроком действия и просит сократить время оформления.

Казахстан также отметил, что он открыт для сотрудничества в деле реадмиссии своих граждан, которые находятся в ЕС нелегально.
 
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Теги:ВизаЕСупрощение
18.10.2024, 14:28 44091

Казахстан открыл почетное консульство в Мозамбике

Консульство станет ключевой площадкой для углубления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества двух стран
Казахстан открыл почетное консульство в Мозамбике
Фото: МИД РК
Мапуто. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Мозамбика, городе Мапуто, состоялась торжественная церемония открытия первого почетного консульства Республики Казахстан. Почетным консулом Казахстана в Мозамбике был назначен бизнесмен Дино Мамудо Фой.

Открытие консульства стало важным событием для двусторонних отношений между Казахстаном и Мозамбиком. В церемонии приняли участие посол Казахстана в Мозамбике Еркин Ахинжанов, представители местной общественности, деловых кругов, культурной и научной сферы, а также представители прессы, дипломатического корпуса и граждане Казахстана, проживающие в Мозамбике", - рассказали в МИД Казахстана.


Выступая на церемонии, Ахинжанов подчеркнул значимость открытия консульства, отметив, что это знаменует новый этап в развитии отношений между двумя странами. Казахский дипломат выразил уверенность, что консульство станет ключевой площадкой для углубления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, а также будет способствовать укреплению культурных и гуманитарных связей между народами Казахстана и Мозамбика.

Со своей стороны Дино Фой выразил благодарность за доверие, оказанное казахстанским правительством, и подтвердил свою готовность содействовать развитию двустороннего сотрудничества, активизировать взаимодействие в различных сферах, а также защищать права и интересы граждан Казахстана в своем консульском округе.
 
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Теги:Мозамбикконсульства
16.10.2024, 14:36 54176

Создание Большого евразийского партнерства обсудили главы правительств государств ШОС

Участники подтвердили необходимость последовательного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах
Создание Большого евразийского партнерства обсудили главы правительств государств ШОС
Фото: t.me/sectsco
Исламабад. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 15-16 октября 2024 года в Исламабаде состоялось двадцать третье заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе заседания главы делегаций обсудили предложение о создании Большого евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.

Они также подчеркнули, что государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в регионе ШОС пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами международного права, взаимного уважения и учета национальных интересов. Вместе с тем было уделено внимание предложению о создании независимого расчетно-клирингового механизма, а также сближении платежных систем заинтересованными государствами-членами

Отметив усилия по поиску консенсуса для выработки согласованных рекомендаций для государств-членов ШОС, участники подтвердили необходимость последовательной реализации Дорожной карты государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

Участники отметили тектонические сдвиги в мировой экономике, характеризующиеся быстрым ростом достижений и взаимосвязанности в сферах информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, виртуальных/цифровых активов, электронной коммерции и т.д. Они выразили обеспокоенность в связи с обострением различных вызовов, которые приводят к сокращению инвестиционных потоков, нарушению цепочек поставок и неопределенности на мировых финансовых рынках в результате принятия протекционистских мер и других препятствий для международной торговли.

Главы правительств отметили важность продолжения совместных усилий по противодействию протекционистским торговым мерам, противоречащим нормам и правилам ВТО, а также продолжения работы над укреплением основанной на нормах и правилах ВТО недискриминационной, открытой, справедливой, инклюзивной и прозрачной многосторонней торговой системы, в основе которой лежит ВТО. Они также выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию.

Главы делегаций подчеркнули, что одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.

Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтвердив поддержку инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь" (ОПОП), отметили текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению развития Евразийского экономического союза и ОПОП.

По итогам заседания участники подписали 8 документов, включая совместное коммюнике по итогам двадцать третьего заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Р.А.Головченко, министр иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкар, министр торговли, промышленности и недропользования Исламской Республики Иран Сейед Мохаммад Атабек, премьер-министр Республики Казахстан О.А.Бектенов, премьер государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян, председатель кабинета министров Кыргызской Республики А.У.Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шехбаз Шариф, председатель правительства Российской Федерации М.В.Мишустин, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и премьер-министр Республики Узбекистан А.Н.Арипов.

Участники высоко оценили председательство Республики Казахстан в ШОС в 2023-2024 годах и подчеркнули важность реализации решений, принятых по итогам заседания совета глав государств - членов (СГГ) ШОС в Астане 4 июля 2024 года. Также они заявили о своей поддержке Китайской Народной Республики в качестве действующего председателя организации на 2024-2025 годы.

Следующее заседание совета глав правительств государств - членов ШОС состоится в Российской Федерации в 2025 году.
 
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Теги:ЗаседаниеШОС
15.10.2024, 19:09 56261

Токаев и Хачатурян приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в Казахстане

На концерте прозвучали произведения всемирно известных армянских композиторов
Токаев и Хачатурян приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в Казахстане
Фото: Акорда
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты двух государств посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Армении, который состоялся в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева, сообщает пресс-служба Акорды.

Перед началом мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян осмотрели в фойе театра фотовыставку, посвященную 100-летнему юбилею великого армянского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова.

На концерте прозвучали произведения всемирно известных армянских композиторов Комитаса, Шарля Азнавура, Жоржа Гарваренца и Арно Бабаджаняна в исполнении Государственного джазового оркестра Армении и мастеров искусств Инги Аршакян, Гора Суджяна.

Кроме того, с 15 по 16 октября в Астане пройдут Дни армянского кино. Театр "Амазгаин" имени Соса Саркисяна представит жителям столицы спектакль "Лю-Беф", созданный по мотивам произведений Даниила Хармса.

Ранее президенты Казахстан и Армении Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян провели переговоры.
 
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Теги:АрменияПрезидентВизит

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