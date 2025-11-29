Ведущая государственная компания Кувейта изучает возможности закупа казахстанской сельхозпродукции

Фото: Depositphotos

Эль-Кувейт. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Республики Казахстан в Кувейте Ержан Елекеев провел встречу с главным исполнительным директором компании Kuwait Flour Mills & Bakeries Company (KFMB) Мутлаком Аль-Зайедом, занимающей ключевые позиции на рынке продовольственных товаров и мукомольной продукции Кувейта, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.





В ходе беседы стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, включая расширение торгово‑экономических связей и поставки высококачественной продукции агропромышленного комплекса из Казахстана на рынок Кувейта. Особое внимание было уделено возможностям в сфере экспорта пшеницы, муки, растительных масел и других товаров, пользующихся спросом в Кувейте.





Посол проинформировал, что Казахстан является одним из крупнейших экспортеров зерна и поставляет пшеницу более чем в 80 стран мира, внося значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.





Казахский дипломат подчеркнул готовность Казахстана обеспечивать стабильные и надежные поставки продовольственной продукции, отметив высокий экспортный потенциал отечественных производителей. Также была выражена заинтересованность в создании прямых партнерств между казахстанскими предприятиями и компанией KFMB.





Со своей стороны представитель компании выразил заинтересованность в дальнейшем изучении возможностей сотрудничества и отметил потенциал укрепления торгово-экономических связей между Казахстаном и Кувейтом.





В ведомстве отметили, что Kuwait Flour Mills & Bakeries Company (KFMB) - ведущая государственная продовольственная компания Кувейта, основанная в 1961 году, которая является стратегическим оператором страны в сфере производства муки, хлебобулочных изделий и продовольственной безопасности. Компания обеспечивает практически 100% потребностей внутреннего рынка в муке и субсидированном хлебе, производя ежедневно порядка 4,5 миллиона хлебных изделий.