В Казахстане расширили функции МВД

Доля отказов следственных судов в санкционировании содержания под стражей выросла с 23% до 37%

Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев проинформировал президента об итогах деятельности судебной системы за семь месяцев 2025 года.





По его словам, на 24% возросло количество гражданских дел, оконченных с применением альтернативных способов разрешения спора (медиация, мировое соглашение, партисипативная процедура) - с 61 тыс. до 76 тыс. случаев. Также в рамках защиты прав граждан в спорах с государственными органами 2,6 тыс. актов (57%) административных органов и должностных лиц признаны незаконными.





Кроме того, Мергалиев сообщил о мерах по обеспечению конституционных прав и свобод в уголовном процессе.





Доля отказов следственных судов в санкционировании содержания под стражей выросла с 23% до 37%. Количество оправданных лиц (без учета дел частного обвинения) увеличилось с 59 до 88", - доложил глава Верховного суда.





С 1 июля 2025 года заработали созданные по поручению главы государства самостоятельные кассационные суды. За первый месяц к ним на рассмотрение поступило почти 5 тыс. жалоб и протестов.





В завершение встречи президент подчеркнул важность продолжения работы по повышению доверия к судебной системе и повышению качества правосудия.