В Казахстане расширили функции МВД
Фото: polisia.kz
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство внесло поправки и дополнения в положение о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
В положении ряд функций МВД изложен в новой редакции, согласно которым министерство:
- обеспечивает непрерывный сбор оперативной информации, анализирует состояние и тенденции развития криминогенной обстановки в Республике Казахстан, разрабатывает и принимает меры по обеспечению общественной безопасности;
- разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения правила направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов;
- организует подготовку, обучение, повышение квалификации и переподготовку кадров для системы органов внутренних дел, в том числе за рубежом на основе международных договоров, определяет потребность в кадрах и порядок распределения выпускников организаций образования Министерства в подразделения органов внутренних дел;
- разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения правила проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и государственной фельдъегерской службе Республики Казахстан и положение о комиссиях военно-врачебной экспертизы в органах внутренних дел;
- разрабатывает и утверждает по согласованию с правоохранительными органами Республики Казахстан и уполномоченным органом в сфере гражданской защиты требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и государственной фельдъегерской службе Республики Казахстан;
- разрабатывает и утверждает правила организации пропускного режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
- обеспечивает оформление приглашения на въезд иностранцев в Республику Казахстан по частным делам, принятие и согласование приглашения принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан, а также отказывает в выдаче приглашений на въезд иностранцам в Республику Казахстан при наличии оснований для отказа, предусмотренных статьей 48 Закона Республики Казахстан "О миграции населения";
- обеспечивает учет и регистрацию граждан Республики Казахстан;
- обеспечивает регистрацию по месту жительства и снятие с регистрации граждан Республики Казахстан, в том числе регистрацию по месту жительства, а также постановку на учет граждан Республики Казахстан, прибывающих на место временного пребывания (проживания) в столице, с учетом нормативов регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы, утверждаемых местным представительным органом столицы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О статусе столицы Республики Казахстан";
- обеспечивает постановку на учет граждан Республики Казахстан, прибывающих на место временного пребывания (проживания);
- определяет принадлежность (непринадлежность) к гражданству Республики Казахстан лиц, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан;
- обеспечивает регистрацию утраты гражданства Республики Казахстан лицами, постоянно проживающими и временно пребывающими на территории Республики Казахстан;
- обеспечивает регистрацию лишения гражданства Республики Казахстан;
- разрабатывает и утверждает правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан и восстановления в гражданстве Республики Казахстан, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства, утраты и лишения гражданства и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан;
- осуществляет оформление, выдачу, замену, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих личность: паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверение лица без гражданства, проездной документ.
Также ведомство наделено новыми функциями:
- разрабатывает и утверждает правила приема в высшее военное учебное заведение, осуществляющее подготовку кадров Национальной гвардии;
- разрабатывает и утверждает правила возмещения государству бюджетных средств, затраченных на обучение военнослужащих Национальной гвардии;
- разрабатывает и утверждает инструкцию по выполнению задач Национальной гвардии;
- разрабатывает и утверждает инструкцию прохождения воинской службы в Национальной гвардии;
- организует развитие кинологической службы в системе органов внутренних дел;
- обеспечивает функционирование единой государственной системы делопроизводства и организацию архивного дела в органах внутренних дел;
- разрабатывает и утверждает положение о структурных подразделениях Министерства внутренних дел, ведомствах, территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству внутренних дел;
- разрабатывает порядок формирования Государственной пулегильзотеки;
- разрабатывает правила использования документов других государственных органов и организаций для зашифровки конспиративных организаций, помещений, транспортных средств, личности сотрудников и их ведомственной принадлежности;
- разрабатывает правила ввоза, вывоза, транзита наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- разрабатывает и утверждает правила приобретения, хранения, учета, использования, перевозки, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;
- разрабатывает и утверждает правила открытия и функционирования стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов;
- разрабатывает и утверждает правила использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- разрабатывает и утверждает типовое положение о консультативно-совещательном органе при местных исполнительных органах по содействию деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и меры уголовно-правового воздействия, а также организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания;
- разрабатывает и утверждает правила деятельности организаций образования органов внутренних дел;
- разрабатывает и утверждает правила приема на обучение в организации образования Министерства внутренних дел, реализующие профессиональные программы высшего образования;
- разрабатывает и утверждает правила приема на обучение в организации образования Министерства внутренних дел, реализующие профессиональные программы послевузовского образования;
- разрабатывает и утверждает правила распределения выпускников организаций образования органов внутренних дел;
- разрабатывает и утверждает правила проведения организационно-штатных мероприятий в системе органов внутренних дел;
- разрабатывает и утверждает правила осуществления профилактического контроля за лицами, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел;
- разрабатывает и утверждает правила приема, учета, хранения и обеспечения сохранности в органах внутренних дел изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов;
- разрабатывает и утверждает правила организации деятельности центров оперативного управления и дежурных частей органов внутренних дел;
- разрабатывает и утверждает правила создания, использования и совершенствования ведомственных и оперативных учетов;
- разрабатывает и утверждает правила организации и тактики проведения общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий;
- разрабатывает и утверждает правила создания, использования и совершенствования информационных систем, информационно-коммуникационных и телекоммуникационных сетей, сетей связи;
- вносит в правительство Республики Казахстан государственный доклад о состоянии безопасности дорожного движения;
- запрашивает и получает от центральных и местных исполнительных органов, организаций сведения о соблюдении ими законодательства Республики Казахстан о дорожном движении;
- утверждает порядок организации и проведения оценки степени рисков эксплуатируемых дорог на территории Республики Казахстан;
- устанавливает порядок ведения классификаторов и справочников идентификационных данных, их структуру, состав и формат;
- определяет перечень должностей сотрудников органов внутренних дел, имеющих право при перемещениях и продвижениях по службе на подъемное пособие, возмещение затрат за проезд на транспорте и перевозку собственного имущества;
- организует научно-исследовательскую деятельность в системе органов внутренних дел;
- разрабатывает и утверждает правила деятельности жилищных комиссий и работы информационной системы органов внутренних дел Республики Казахстан;
- разрабатывает и утверждает правила ведения учета лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы;
- разрабатывает и утверждает правила организации деятельности специальных приемников;
- разрабатывает и утверждает правила организации деятельности приемников-распределителей;
- разрабатывает и утверждает правила организации деятельности специальных помещений и типовые правила внутреннего распорядка специального помещения;
- разрабатывает и утверждает правила осуществления жилищных выплат сотруднику и военнослужащему действующего резерва, штатному негласному сотруднику органов внутренних дел;
- реализует в пределах своей компетенции государственную политику в сфере документов, удостоверяющих личность;
- совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан определяет порядок выдачи визы на въезд в Республику Казахстан с целью воссоединения семьи;
- проводит мониторинг законодательства Республики Казахстан по обеспечению безопасности дорожного движения;
- создает, реорганизует и ликвидирует изоляторы временного содержания, приемники-распределители, специальные приемники и специальные помещения органов внутренних дел;
- участвует в планировании территориальной обороны;
- осуществляет всестороннюю подготовку и обеспечивает постоянную готовность органов внутренних дел Республики Казахстан к выполнению задач территориальной обороны;
- определяет состав структурных подразделений Министерства внутренних дел Республики Казахстан, ведомств, территориальных органов и организаций, подведомственных Министерству внутренних дел Республики Казахстан, выделяемых для выполнения задач территориальной обороны;
- осуществляет охрану и оборону объектов территориальной обороны в соответствии с планами территориальной обороны;
- осуществляет охрану общественного порядка и обеспечивает общественную безопасность;
- планирует и участвует в проведении эвакуационных мероприятий;
- обеспечивает при введении военного положения и в военное время подчинение органов внутренних дел Республики Казахстан соответствующим органам военного управления;
- определяет порядок регистрации иммигрантов;
- разрабатывает и утверждает перечень закрытых и обособленных военных городков, иных закрытых объектов, содержание служебных жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет бюджетных средств, а также в которых служебное жилище не подлежит приватизации;
- участвует в формировании государственной политики и принимает меры по противодействию теневой экономике;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательными актами, актами президента и правительства Республики Казахстан.