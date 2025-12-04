Евразийский банк развития и Академия госуправления при президенте РК запускают обучающую программу по развитию проектного управления и проектного финансирования в госсекторе

Рассказать друзьям

Академия Евразийского банка развития (ЕАБР) и Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан провели трехдневный семинар-практикум "Особенности проектного управления и проектного финансирования для государственных служащих Республики Казахстан".

Мероприятие прошло 24-26 ноября в Астане и объединило 20 представителей министерств и ведомств Казахстана, отвечающих за экономическую политику, инвестиции, инфраструктурное развитие, бюджетирование, цифровые решения и управление рисками.

Семинар стал очередным шагом в укреплении сотрудничества ЕАБР с государственными органами и помог выработать единое понимание возможностей проектного финансирования в Республике Казахстан. Что, как следствие, позволит повысить эффективность реализации национальных проектов развития.

Мероприятие было направлено на усиление практических навыков государственных служащих в сфере проектного управления и проектного финансирования. Формат программы сочетал содержательные тематические сессии с практическими заданиями и анализом кейсов.

Спикерами выступили представители государственных органов Республики Казахстан, преподаватели Академии госуправления, международные консультанты и руководители ЕАБР.

Азамат Тюлеубай, старший управляющий директор - руководитель Проектного блока ЕАБР, подчеркнул важность партнерства государственных органов и финансовых организаций:

"Проектное финансирование для Казахстана - это важный механизм привлечения инвестиций. Благодаря активной роли государственных органов проектное финансирование в Казахстане получает институциональную устойчивость: государство обеспечивают нормативную поддержку, распределение рисков и участие через институты развития. Академия ЕАБР может стать площадкой обмена мнениями и изучения международного опыта в реализации крупных международных проектов в проектном финансировании и ГЧП".

Участники подробно изучили архитектуру проектного управления и эволюцию проектного финансирования в Казахстане, а также особенности структурирования проектов международными финансовыми организациями. Особое внимание было уделено практическим инструментам: матрицам ролей и рисков, чек-листам готовности проекта, анализу кредитного качества, оценке эффективности и механизмам мониторинга.

В рамках программы участники также проработали реальные кейсы отраслевых и инфраструктурных проектов, разобрали типовые ошибки проектной подготовки и получили доступ к аналитическим материалам ЕАБР и других многосторонних банков развития.

Справка

Академия ЕАБР - это платформа экспертных знаний, способствующих реализации экономического потенциала стран-участниц. Основная цель - обмен знаниями и лучшими практиками, а также укрепление взаимодействия государственных органов, бизнес-сектора и других заинтересованных лиц в таких сферах, как проектное финансирование, макроэкономическое моделирование, работа банков развития и др. Ключевые форматами деятельности Академии ЕАБР являются краткосрочные очные семинары и воркшопы, а также онлайн-курсы и вебинары.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".





