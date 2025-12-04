03.12.2025, 16:44 23471

Евразийский банк развития и Академия госуправления при президенте РК запускают обучающую программу по развитию проектного управления и проектного финансирования в госсекторе

Академия Евразийского банка развития (ЕАБР) и Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан провели трехдневный семинар-практикум "Особенности проектного управления и проектного финансирования для государственных служащих Республики Казахстан".

Мероприятие прошло 24-26 ноября в Астане и объединило 20 представителей министерств и ведомств Казахстана, отвечающих за экономическую политику, инвестиции, инфраструктурное развитие, бюджетирование, цифровые решения и управление рисками.

Семинар стал очередным шагом в укреплении сотрудничества ЕАБР с государственными органами и помог выработать единое понимание возможностей проектного финансирования в Республике Казахстан. Что, как следствие, позволит повысить эффективность реализации национальных проектов развития.

Мероприятие было направлено на усиление практических навыков государственных служащих в сфере проектного управления и проектного финансирования. Формат программы сочетал содержательные тематические сессии с практическими заданиями и анализом кейсов.

Спикерами выступили представители государственных органов Республики Казахстан, преподаватели Академии госуправления, международные консультанты и руководители ЕАБР.

Азамат Тюлеубай, старший управляющий директор - руководитель Проектного блока ЕАБР, подчеркнул важность партнерства государственных органов и финансовых организаций:

"Проектное финансирование для Казахстана - это важный механизм привлечения инвестиций. Благодаря активной роли государственных органов проектное финансирование в Казахстане получает институциональную устойчивость: государство обеспечивают нормативную поддержку, распределение рисков и участие через институты развития. Академия ЕАБР может стать площадкой обмена мнениями и изучения международного опыта в реализации крупных международных проектов в проектном финансировании и ГЧП".

Участники подробно изучили архитектуру проектного управления и эволюцию проектного финансирования в Казахстане, а также особенности структурирования проектов международными финансовыми организациями. Особое внимание было уделено практическим инструментам: матрицам ролей и рисков, чек-листам готовности проекта, анализу кредитного качества, оценке эффективности и механизмам мониторинга.

В рамках программы участники также проработали реальные кейсы отраслевых и инфраструктурных проектов, разобрали типовые ошибки проектной подготовки и получили доступ к аналитическим материалам ЕАБР и других многосторонних банков развития.

Справка

Академия ЕАБР - это платформа экспертных знаний, способствующих реализации экономического потенциала стран-участниц. Основная цель - обмен знаниями и лучшими практиками, а также укрепление взаимодействия государственных органов, бизнес-сектора и других заинтересованных лиц в таких сферах, как проектное финансирование, макроэкономическое моделирование, работа банков развития и др. Ключевые форматами деятельности Академии ЕАБР являются краткосрочные очные семинары и воркшопы, а также онлайн-курсы и вебинары.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".


03.12.2025, 20:53 21791

Новый современный логистический хаб в Алматы: ЕАБР профинансировал укрепление Евразийской товаропроводящей сети

Евразийский банк развития (ЕАБР) и ТОО "Евразийский логистический парк" (ЕЛП) открыли один из крупнейших в Казахстане складских комплексов международного класса "А". Комплекс общей площадью свыше 50 тыс. кв. метров станет ключевым звеном для e-commerce и международной торговли в Центральной Азии.

Инвестиции ЕАБР в проект начались в 2024 году- банк профинансировал строительство Евразийского логистического парка на 16,6 млрд тенге при общей стоимости проекта 22,1 млрд тенге.Финансирование проекта стало очередным шагом в реализации стратегии Банка по созданию современной евразийской товаропроводящей сети, направленной на развитие логистики и ускорение товарооборота в регионе.

Данный проектдля ЕАБР - системный вклад в развитие логистического каркаса всей Евразии. Мы создаем не склады, а точки роста: они снижают издержки, ускоряют доставку и в конечном итоге делают товары доступнее для миллионов потребителей от Алматы до Минска. Евразийский логистический парк - это конкретный кирпичик в фундаменте нашего ключевого мегапроекта "Евразийская товаропроводящая сеть", - отметил старший управляющий директор - руководитель проектного блока ЕАБР Сергей Игнатов.


Новый логистический узел расположен на пересечении транспортных маршрутов коридора "Западный Китай - Западная Европа". Ключевые преимущества локации: 5 км до развязки БАКАД, около 20 км до международного аэропорта и 35 минут до центра Алматы.

Мы создали Евразийский логистический парк в качестве ответа на стремительное развитие рынка Казахстана и рост спроса на качественные складские площади. В последние годы существенный потенциал экономики страны столкнулся с отсутствием платформ для масштабирования бизнеса - складов класса А.ЕЛП сокращает этот разрыв - мы запустили крупнейший в стране спекулятивный проект класса А, который станет фундаментом для развития бизнеса и ключевым звеном в логистической инфраструктуре Казахстана", - сказал исполнительный директор ТОО "Евразийский логистический парк" Роман Жужлев.


Евразийский логистический парк соответствует высшим международным стандартам, оснащен современными системами безопасности, включая автоматическое пожаротушение и дымоудаление, а также инфраструктуру для сотрудников.

Создание современных логистических хабов напрямую способствует достижению стратегических целей ЕАБР: развитию несуверенного финансирования, поддержке интеграционных проектов и укреплению трансконтинентальных связей. Этот проект - наглядный пример того, как инвестиции в инфраструктуру переводят транзитный потенциал региона в конкретные экономические выгоды для стран и их жителей.

Проект реализован девелопером Aurora Development при участии соинвестора Sudakov Group.
 
24.11.2025, 14:46 174576

Евразийский банк развития поддержал открытие современной аудитории и запустил стипендиальную программу по ГЧП в Таджикистане

Евразийский банк развития поддержал открытие современной аудитории и запустил стипендиальную программу по ГЧП в Таджикистане
Фото: ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) открыл в Российско-Таджикиском (Славянском) университете (РТСУ) Аудиторию Банка, создав современное и технологичное пространство для изучения государственно-частного партнерства (ГЧП), проведения проектных сессий и научно-практических мероприятий по ГЧП и интеграции на евразийском пространстве.

Также ЕАБР совместно с РТСУ и Центром реализации проектов ГЧП подвел итоги первого в Таджикистане Конкурса на присуждение Стипендии ЕАБР по ГЧП. Пять студентов РТСУ получили финансовую поддержку со стороны ЕАБР для проведения исследований по расширению практики ГЧП в Таджикистане и ЕАЭС.

Открытие Аудитории и Стипендиальной программы ЕАБР по ГЧП - это стратегическая инвестиция в будущее Таджикистана, в котором инфраструктура будет развиваться динамично и устойчиво, а для этого необходимы современные компетенции и глубокие знания о привлечении частных инвестиций и взаимодействии с частным сектором. В рамках проекта технического содействия, который Банк реализует совместно с РТСУ и Центром реализации проектов ГЧП, мы также поможем запустить программу тренингов по ГЧП для госслужащих в разных областях Таджикистана и подготовить Страновой обзор по ГЧП. Данные инициативы будут способствовать наиболее полному раскрытию потенциала ГЧП в стране", - отметил директор ЕАБР по Республике Таджикистан Владимир Якунин.


Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
 
24.11.2025, 14:32 175026

ЕАБР провел презентацию в Душанбе и подписал соглашения по шести новым проектам для поддержки развития Таджикистана

ЕАБР провел презентацию в Душанбе и подписал соглашения по шести новым проектам для поддержки развития Таджикистана
Фото: ЕАБР
В Душанбе состоялась презентация Евразийского банка развития (ЕАБР), в рамках которой были подписаны документы о сотрудничестве с правительственными органами и компаниями Таджикистана. Мероприятие стало платформой для укрепления стратегического партнерства и обсуждения новых направлений совместной работы.

В своем приветственном слове первый заместитель министра финансов Республики Таджикистан Маджиди Юсуф Хайрулло отметил значимость сотрудничества с ЕАБР для устойчивого развития страны.

ЕАБР обладает широким набором финансовых инструментов, современными подходами и высоким уровнем экспертизы. В условиях глобальных вызовов роль многосторонних банков развития особенно важна для обеспечения долгосрочного финансирования, поддержки реформ и развития инфраструктуры. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет способствовать достижению общих стратегических целей и формированию современной конкурентоспособной экономики", - подчеркнул Юсуф Маджиди.


Заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов в своем выступлении рассказал о стратегии банка и его роли в регионе, отметив, что ЕАБР последовательно наращивает поддержку странам-участницам через сочетание инвестиционных, аналитических и партнерских инструментов.

Наша стратегия направлена на содействие интеграции и устойчивому развитию стран-участниц. Через сочетание инвестиционных и аналитических инструментов мы стремимся поддерживать проекты, которые не только приносят экономический эффект, но и способствуют улучшению качества жизни людей", - заявил Руслан Даленов.


Руководитель центра интеграционных исследований ЕАБР Александр Забоев презентовал аналитическую работу ЕАБР - так, за последние 5 лет банк выпустил более 110 аналитических продуктов. Также Он озвучил ключевые параметры макроэкономического прогноза по Таджикистану.

Экономика Таджикистана демонстрирует впечатляющую динамику, сохраняя одни из самых высоких темпов роста в регионе. По нашим оценкам, рост ВВП будет выше 8% по итогам 2025 и 2026 гг. Этому способствуют высокая инвестиционная активность и сбалансированная денежно-кредитная политика. Ожидается, что инфляция по итогам года составит около 3%, что является нижней границей целевого диапазона Национального банка. И в 2026 году, по нашим прогнозам, сохранится на низком уровне", - отметил Александр Забоев.


Александр Забоев также подчеркнул важность развития логистики. По его словам, реализация "Евразийского транспортного каркаса", одного из мегапроектов* ЕАБР, позволит снизить логистические издержки в регионе до 20% за счет сопряжения транспортных коридоров. Создание Трансафганского и Лазуритового коридоров позволит улучшить транспортную связанность Таджикистана.

Александр Забоев рассказал, что в Республике растет спрос на качественную складскую недвижимость - по прогнозам аналитиков банка, к 2040 году спрос на современные склады в Таджикистане вырастет в 20 раз.

Внимания требует и водосбережение - площадь орошаемых земель в Таджикистане может увеличиться к 2040 г. до 808 тыс. га (+20%), а это потребует порядка $567 млн инвестиций в совершенствование техники и методов орошения сельскохозяйственных культур. "Важно создавать производственный кластер по ирригационному оборудованию, что также внесет вклад в устойчивое социально-экономическое развитие Таджикистана", - подытожил Забоев.


Директор ЕАБР по Республике Таджикистан Владимир Якунин рассказал о портфеле потенциальных проектов Банка в стране на общую сумму $48 млн.

Наш пайплайн проектов в Таджикистане разнообразен и включает такие инициативы, как строительство кондитерской фабрики ($12,6 млн), маслозавода ($3 млн) и реконструкция автодороги Лабиджар-Калайхумб ($17 млн). Все проекты имеют существенный социально-экономический эффект. Например, строительство дороги не только улучшит транспортную связь между регионами страны, но и создаст новый логистический коридор для сообщения с Кыргызстаном, Узбекистаном, Китаем и Афганистаном", - поделился Владимир Якунин.


Особое внимание он уделил работе Фонда технического содействия, отметив его ключевую роль в подготовке инвестиционных проектов. В настоящее время в Таджикистане реализуется 10 проектов ФТС на сумму $2,4 млн, направленных на расширение инвестиционной деятельности, подготовку инфраструктурных проектов и развитие человеческого капитала.

Директор дирекции цифровых инициатив ЕАБР Александр Петров представил проекты Фонда цифровых инициатив (ФЦИ), реализуемые в республике.

ФЦИ ЕАБР активно работает в Таджикистане, фокусируясь на создании основ для цифровой трансформации. Ключевым проектом является цифровая платформа электронной карты Душанбе, которая станет основным инструментом для агрегации управленческой информации и повышения эффективности городского управления", - прокомментировал Александр Петров.


В рамках мероприятия были подписаны следующие документы:

●        Договор о техническом содействии с Министерством транспорта Республики Таджикистан и Центром государственно-частного партнерства (Подробнее)

●        Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с Мэрией г. Душанбе и Налоговым комитетом при правительстве РТ (Подробнее)

●        Соглашение о целевом финансовом взносе со Всемирной продовольственной программой ООН (Подробнее)

●        Соглашение о сотрудничестве с ООО "Фабрикаи каннодии Амири" (Подробнее)

●        Кредитное соглашение с ЗАО Банк "Арванд" (Подробнее)

Подписанные документы заложили основу для реализации новых проектов в сферах транспорта, цифровизации, финансового сектора и продовольственной безопасности.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Мегапроекты ЕАБР - крупные сквозные проекты ЕАБР, которые банк реализует в рамках Стратегии 2022-2026. Всего их три "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии" (ссылка), "Евразийский транспортный каркас" (ссылка), "Евразийская товаропроводящая сеть" (ссылка). Проекты направлены на углубление экономической интеграции, решение ключевых инфраструктурных задач и создание новых возможностей для устойчивого роста на евразийском пространстве.
 
20.11.2025, 17:00 277121

ЕАБР поддержал развитие системы обогащения пшеничной муки в Таджикистане совместно с Всемирной продовольственной программой ООН

ЕАБР поддержал развитие системы обогащения пшеничной муки в Таджикистане совместно с Всемирной продовольственной программой ООН
Фото: ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) подписали Соглашение о целевом финансовом взносе, направленное на наращивание потенциала мукомольных предприятий и повышение качества и безопасности процессов обогащения пшеничной муки. Поддержка осуществляется за счет средств Фонда технического содействия ЕАБР.

Соглашение подписали Руслан Даленов, заместитель председателя правления ЕАБР и Адхам Мусаллам, страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН в Таджикистане.

Целью проекта является оказание поддержки в борьбе с дефицитом микроэлементов среди населения путем широкого внедрения обогащенной пшеничной муки. За счет гранта ЕАБР на ряде мукомольных заводов будут установлены дозаторы для добавок (премиксов), приобретено лабораторное оборудование, а также будет проведено обучение специалистов. Это повысит эффективность мукомольных предприятий, задействованных в проекте, и создаст основу для масштабирования производства и потребления обогащенной пшеничной муки в стране.

Поддержка инициатив, направленных на укрепление продовольственной безопасности и здоровья населения, является одним из приоритетов ЕАБР. Мы рассматриваем этот проект как значимый вклад в улучшение качества питания и повышение устойчивости продовольственной системы Таджикистана. Благодаря партнерству с ВПП ООН и национальными ведомствами создаются условия для развития локальной индустрии и внедрения лучших международных практик в производстве обогащенной муки", - отметил Руслан Даленов.


Проект ЕАБР и ВПП ООН стал логичным продолжением переговоров Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, Агентства ТАДЖИКСТАНДАРТ и представительства ВПП ООН в 2025 году. Это уже второй совместный проект ЕАБР и ВПП ООН после успешной реализации программы школьного молочного питания в Армении.

ЕАБР предоставляет экспертную, техническую и финансовую поддержку странам-участницам в реализации проектов социального значения. Используя накопленные компетенции и лучшие региональные практики, Банк обеспечивает высокую результативность и устойчивый эффект программ, финансируемых за счет средств Фонда технического содействия.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
 
20.11.2025, 16:53 277501

ЕАБР расширяет возможности кредитования микробизнеса в Таджикистане

ЕАБР расширяет возможности кредитования микробизнеса в Таджикистане
Евразийский банк развития (ЕАБР) и ЗАО Банк "Арванд" подписали Кредитный договор, предусматривающий открытие кредитной линии в размере 5 млн долларов США для расширения доступа населения и предпринимателей к финансовым ресурсам. Финансирование осуществляется в рамках операций ЕАБР по поддержке устойчивого социально-экономического развития стран-участниц.

Соглашение подписали заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов и председатель ЗАО Банк "Арванд" Шоира Содикова.

Проект направлен на расширение доступа микробизнеса к финансированию в ключевых секторах экономики Таджикистана - производстве, сельском хозяйстве, услугах и торговле. Поддержка микропредпринимателей играет важную роль в создании рабочих мест, повышении доходов населения и укреплении экономической устойчивости регионов страны.

Наша новая кредитная линия позволит расширить возможности предпринимателей и обеспечить более широкий доступ населения к финансовым ресурсам. ЕАБР продолжит поддерживать инициативы, создающие условия для роста малого бизнеса и укрепления экономического потенциала страны", - сказал Руслан Даленов.


Банк "Арванд" - один из ведущих участников финансового рынка Таджикистана, обеспечивающий доступ к современным банковским продуктам. Соглашение с ЕАБР стало следующим шагом в расширении кредитных возможностей для предпринимателей, испытывающих потребность в доступных финансовых инструментах.

Финансирование ЕАБР позволит Банку "Арванд":

•        расширить линейку микрофинансовых продуктов;

•        увеличить объемы кредитования малого и микробизнеса в городах и регионах;

•        поддержать предпринимателей в развитии производственных, торговых и сельскохозяйственных проектов.

Программа станет важным вкладом ЕАБР в развитие частного сектора и малого предпринимательства страны. Проект будет способствовать повышению занятости и уровня доходов населения, снижению финансовых барьеров для начинающих предпринимателей, развитию экономической активности в регионах и укреплению устойчивости национальной финансовой системы.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
 
20.11.2025, 16:46 277866

ЕАБР расширяет сотрудничество в сфере развития производства в Таджикистане

ЕАБР расширяет сотрудничество в сфере развития производства в Таджикистане
Фото: ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) и ООО "Фабрикаи Каннодии Амири" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку развития производственного потенциала и расширение мощностей в пищевой отрасли Республики Таджикистан.

Соглашение подписали заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов и генеральный директор ООО "Фабрикаи Каннодии Амири" Ахлиддин Бобомурадов.

О проекте

Сотрудничество между ЕАБР и предприятием "Фабрикаи Каннодии Амири" направлено на поддержку развития производства мучных и кондитерских изделий. Компания планирует запуск новых линий и расширение действующих мощностей, что требует привлечения долгосрочных инвестиций и технического сопровождения.

ЕАБР готов оказывать поддержку компаниям, которые стремятся развивать новые направления и вносят вклад в производственный рост страны. Проект будет содействовать модернизации производственной инфраструктуры и повышению конкурентоспособности отечественных производителей.

В рамках соглашения стороны будут совместно прорабатывать проекты по расширению производства мучных и кондитерских изделий; разрабатывать стратегии повышения производительности и качества продукции; и содействовать внедрению современных технологий и стандартов.

Реализация инициатив в рамках соглашения позволит:

•        увеличить выпуск отечественной пищевой продукции;

•        создать новые рабочие места и повысить занятость населения;

•        укрепить продовольственную самодостаточность страны;

•        стимулировать развитие перерабатывающей промышленности и локального производства.

Участие ЕАБР играет важную роль в поддержке производственных проектов, направленных на развитие региональной производственной базы и повышение инвестиционной привлекательности Таджикистана. Банк способствует внедрению современных технологий, росту эффективности предприятий и расширению экспортного потенциала страны.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
 
20.11.2025, 16:42 278276

ФЦИ ЕАБР подписал Меморандум с Налоговым комитетом Таджикистана по цифровой трансформации и внедрению передовых технологий

ФЦИ ЕАБР подписал Меморандум с Налоговым комитетом Таджикистана по цифровой трансформации и внедрению передовых технологий
Фото: ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) и Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан подписали Меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества, создающий основу для совместной работы по развитию цифровой трансформации и интеграционных проектов в налоговой сфере.

Документ подписали Тигран Саркисян, заместитель председателя правления и Солехзода Аюбчон Маъруф, первый заместитель председателя Налогового комитета.

Сотрудничество между ЕАБР и Налоговым комитетом стартовало в 2025 году и нацелено на поддержку внедрения современных цифровых инструментов и практик в работе налоговых органов, повышение эффективности государственных услуг и укрепление потенциала сторон как центров компетенций по цифровой трансформации.

В рамках меморандума стороны будут совместно работать над:

•        развитием инструментов цифровой трансформации в деятельности Налогового комитета;

•        реализации интеграционных проектов стран-участников ЕАБР в налоговой сфере;

•        усилением потенциала сторон как центров компетенций в области цифровизации.

Подписание меморандума открывает новые возможности для повышения эффективности налоговой системы, внедрения передовых технологий и обмена опытом между странами евразийского пространства. Совместные инициативы позволят облегчить взаимодействие экономических субъектов, упростить исполнение требований по избежанию двойного налогообложения и создать современную налоговую информационную систему", - отметил Тигран Саркисян.


Партнерство с ЕАБР будет способствовать укреплению цифровой инфраструктуры, институционального потенциала и интеграции в евразийские экономические процессы.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
 
20.11.2025, 16:38 277001

ЕАБР и мэрия Душанбе подписали Меморандум о развитии сотрудничества в сфере цифровой трансформации

ЕАБР и мэрия Душанбе подписали Меморандум о развитии сотрудничества в сфере цифровой трансформации
Фото: ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) и мэрия города Душанбе подписали Меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества. Документ закладывает основу для реализации новых совместных проектов в области развития цифровой трансформации системы управления и городского хозяйства столицы Таджикистана.

Со стороны ЕАБР Меморандум подписал заместитель председателя правления банка, руководитель Фонда цифровых инициатив ЕАБР Тигран Саркисян, со стороны мэрии Душанбе - первый заместитель председателя города Бахтиёр Шарифи.

Меморандум стал логичным развитием совместной работы, начатой в 2021 году. Ключевым проектом Фонда цифровых инициатив (ФЦИ) ЕАБР с мэрией Душанбе и госпредприятием "Умный город" (Smart city) стала цифровая платформа электронной карты Душанбе, на разработку которой ФЦИ направил в 2025 году около $1 млн. В текущей фазе проекта создается ядро системы, отрабатываются методологии и процессы, а также налаживается взаимодействие с четырьмя городскими ведомствами.

Подписанный меморандум позволит городу совместно с ЕАБР дополнить создаваемую электронную карту города новыми модулями: транспортная модель, инвентаризация технической инфраструктуры города и другие элементы городской системы для повышения качества управленческих решений и планирования развития города.

Развитие сотрудничества будет способствовать решению актуальных задач города Душанбе, обеспечению бесшовности в управлении городом и интеграции систем различных ведомств.

Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
 
