Евразийский банк развития поддержал открытие современной аудитории и запустил стипендиальную программу по ГЧП в Таджикистане
Фото: ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) открыл в Российско-Таджикиском (Славянском) университете (РТСУ) Аудиторию Банка, создав современное и технологичное пространство для изучения государственно-частного партнерства (ГЧП), проведения проектных сессий и научно-практических мероприятий по ГЧП и интеграции на евразийском пространстве.
Также ЕАБР совместно с РТСУ и Центром реализации проектов ГЧП подвел итоги первого в Таджикистане Конкурса на присуждение Стипендии ЕАБР по ГЧП. Пять студентов РТСУ получили финансовую поддержку со стороны ЕАБР для проведения исследований по расширению практики ГЧП в Таджикистане и ЕАЭС.
Открытие Аудитории и Стипендиальной программы ЕАБР по ГЧП - это стратегическая инвестиция в будущее Таджикистана, в котором инфраструктура будет развиваться динамично и устойчиво, а для этого необходимы современные компетенции и глубокие знания о привлечении частных инвестиций и взаимодействии с частным сектором. В рамках проекта технического содействия, который Банк реализует совместно с РТСУ и Центром реализации проектов ГЧП, мы также поможем запустить программу тренингов по ГЧП для госслужащих в разных областях Таджикистана и подготовить Страновой обзор по ГЧП. Данные инициативы будут способствовать наиболее полному раскрытию потенциала ГЧП в стране", - отметил директор ЕАБР по Республике Таджикистан Владимир Якунин.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
ЕАБР провел презентацию в Душанбе и подписал соглашения по шести новым проектам для поддержки развития Таджикистана
Фото: ЕАБР
В Душанбе состоялась презентация Евразийского банка развития (ЕАБР), в рамках которой были подписаны документы о сотрудничестве с правительственными органами и компаниями Таджикистана. Мероприятие стало платформой для укрепления стратегического партнерства и обсуждения новых направлений совместной работы.
В своем приветственном слове первый заместитель министра финансов Республики Таджикистан Маджиди Юсуф Хайрулло отметил значимость сотрудничества с ЕАБР для устойчивого развития страны.
ЕАБР обладает широким набором финансовых инструментов, современными подходами и высоким уровнем экспертизы. В условиях глобальных вызовов роль многосторонних банков развития особенно важна для обеспечения долгосрочного финансирования, поддержки реформ и развития инфраструктуры. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет способствовать достижению общих стратегических целей и формированию современной конкурентоспособной экономики", - подчеркнул Юсуф Маджиди.
Заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов в своем выступлении рассказал о стратегии банка и его роли в регионе, отметив, что ЕАБР последовательно наращивает поддержку странам-участницам через сочетание инвестиционных, аналитических и партнерских инструментов.
Наша стратегия направлена на содействие интеграции и устойчивому развитию стран-участниц. Через сочетание инвестиционных и аналитических инструментов мы стремимся поддерживать проекты, которые не только приносят экономический эффект, но и способствуют улучшению качества жизни людей", - заявил Руслан Даленов.
Руководитель центра интеграционных исследований ЕАБР Александр Забоев презентовал аналитическую работу ЕАБР - так, за последние 5 лет банк выпустил более 110 аналитических продуктов. Также Он озвучил ключевые параметры макроэкономического прогноза по Таджикистану.
Экономика Таджикистана демонстрирует впечатляющую динамику, сохраняя одни из самых высоких темпов роста в регионе. По нашим оценкам, рост ВВП будет выше 8% по итогам 2025 и 2026 гг. Этому способствуют высокая инвестиционная активность и сбалансированная денежно-кредитная политика. Ожидается, что инфляция по итогам года составит около 3%, что является нижней границей целевого диапазона Национального банка. И в 2026 году, по нашим прогнозам, сохранится на низком уровне", - отметил Александр Забоев.
Александр Забоев также подчеркнул важность развития логистики. По его словам, реализация "Евразийского транспортного каркаса", одного из мегапроектов* ЕАБР, позволит снизить логистические издержки в регионе до 20% за счет сопряжения транспортных коридоров. Создание Трансафганского и Лазуритового коридоров позволит улучшить транспортную связанность Таджикистана.
Александр Забоев рассказал, что в Республике растет спрос на качественную складскую недвижимость - по прогнозам аналитиков банка, к 2040 году спрос на современные склады в Таджикистане вырастет в 20 раз.
Внимания требует и водосбережение - площадь орошаемых земель в Таджикистане может увеличиться к 2040 г. до 808 тыс. га (+20%), а это потребует порядка $567 млн инвестиций в совершенствование техники и методов орошения сельскохозяйственных культур. "Важно создавать производственный кластер по ирригационному оборудованию, что также внесет вклад в устойчивое социально-экономическое развитие Таджикистана", - подытожил Забоев.
Директор ЕАБР по Республике Таджикистан Владимир Якунин рассказал о портфеле потенциальных проектов Банка в стране на общую сумму $48 млн.
Наш пайплайн проектов в Таджикистане разнообразен и включает такие инициативы, как строительство кондитерской фабрики ($12,6 млн), маслозавода ($3 млн) и реконструкция автодороги Лабиджар-Калайхумб ($17 млн). Все проекты имеют существенный социально-экономический эффект. Например, строительство дороги не только улучшит транспортную связь между регионами страны, но и создаст новый логистический коридор для сообщения с Кыргызстаном, Узбекистаном, Китаем и Афганистаном", - поделился Владимир Якунин.
Особое внимание он уделил работе Фонда технического содействия, отметив его ключевую роль в подготовке инвестиционных проектов. В настоящее время в Таджикистане реализуется 10 проектов ФТС на сумму $2,4 млн, направленных на расширение инвестиционной деятельности, подготовку инфраструктурных проектов и развитие человеческого капитала.
Директор дирекции цифровых инициатив ЕАБР Александр Петров представил проекты Фонда цифровых инициатив (ФЦИ), реализуемые в республике.
ФЦИ ЕАБР активно работает в Таджикистане, фокусируясь на создании основ для цифровой трансформации. Ключевым проектом является цифровая платформа электронной карты Душанбе, которая станет основным инструментом для агрегации управленческой информации и повышения эффективности городского управления", - прокомментировал Александр Петров.
В рамках мероприятия были подписаны следующие документы:
● Договор о техническом содействии с Министерством транспорта Республики Таджикистан и Центром государственно-частного партнерства (Подробнее)
● Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с Мэрией г. Душанбе и Налоговым комитетом при правительстве РТ (Подробнее)
● Соглашение о целевом финансовом взносе со Всемирной продовольственной программой ООН (Подробнее)
● Соглашение о сотрудничестве с ООО "Фабрикаи каннодии Амири" (Подробнее)
● Кредитное соглашение с ЗАО Банк "Арванд" (Подробнее)
Подписанные документы заложили основу для реализации новых проектов в сферах транспорта, цифровизации, финансового сектора и продовольственной безопасности.
ЕАБР поддержал развитие системы обогащения пшеничной муки в Таджикистане совместно с Всемирной продовольственной программой ООН
Фото: ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) подписали Соглашение о целевом финансовом взносе, направленное на наращивание потенциала мукомольных предприятий и повышение качества и безопасности процессов обогащения пшеничной муки. Поддержка осуществляется за счет средств Фонда технического содействия ЕАБР.
Соглашение подписали Руслан Даленов, заместитель председателя правления ЕАБР и Адхам Мусаллам, страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН в Таджикистане.
Целью проекта является оказание поддержки в борьбе с дефицитом микроэлементов среди населения путем широкого внедрения обогащенной пшеничной муки. За счет гранта ЕАБР на ряде мукомольных заводов будут установлены дозаторы для добавок (премиксов), приобретено лабораторное оборудование, а также будет проведено обучение специалистов. Это повысит эффективность мукомольных предприятий, задействованных в проекте, и создаст основу для масштабирования производства и потребления обогащенной пшеничной муки в стране.
Поддержка инициатив, направленных на укрепление продовольственной безопасности и здоровья населения, является одним из приоритетов ЕАБР. Мы рассматриваем этот проект как значимый вклад в улучшение качества питания и повышение устойчивости продовольственной системы Таджикистана. Благодаря партнерству с ВПП ООН и национальными ведомствами создаются условия для развития локальной индустрии и внедрения лучших международных практик в производстве обогащенной муки", - отметил Руслан Даленов.
Проект ЕАБР и ВПП ООН стал логичным продолжением переговоров Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, Агентства ТАДЖИКСТАНДАРТ и представительства ВПП ООН в 2025 году. Это уже второй совместный проект ЕАБР и ВПП ООН после успешной реализации программы школьного молочного питания в Армении.
ЕАБР предоставляет экспертную, техническую и финансовую поддержку странам-участницам в реализации проектов социального значения. Используя накопленные компетенции и лучшие региональные практики, Банк обеспечивает высокую результативность и устойчивый эффект программ, финансируемых за счет средств Фонда технического содействия.
ЕАБР расширяет возможности кредитования микробизнеса в Таджикистане
Евразийский банк развития (ЕАБР) и ЗАО Банк "Арванд" подписали Кредитный договор, предусматривающий открытие кредитной линии в размере 5 млн долларов США для расширения доступа населения и предпринимателей к финансовым ресурсам. Финансирование осуществляется в рамках операций ЕАБР по поддержке устойчивого социально-экономического развития стран-участниц.
Соглашение подписали заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов и председатель ЗАО Банк "Арванд" Шоира Содикова.
Проект направлен на расширение доступа микробизнеса к финансированию в ключевых секторах экономики Таджикистана - производстве, сельском хозяйстве, услугах и торговле. Поддержка микропредпринимателей играет важную роль в создании рабочих мест, повышении доходов населения и укреплении экономической устойчивости регионов страны.
Наша новая кредитная линия позволит расширить возможности предпринимателей и обеспечить более широкий доступ населения к финансовым ресурсам. ЕАБР продолжит поддерживать инициативы, создающие условия для роста малого бизнеса и укрепления экономического потенциала страны", - сказал Руслан Даленов.
Банк "Арванд" - один из ведущих участников финансового рынка Таджикистана, обеспечивающий доступ к современным банковским продуктам. Соглашение с ЕАБР стало следующим шагом в расширении кредитных возможностей для предпринимателей, испытывающих потребность в доступных финансовых инструментах.
Финансирование ЕАБР позволит Банку "Арванд":
• расширить линейку микрофинансовых продуктов;
• увеличить объемы кредитования малого и микробизнеса в городах и регионах;
• поддержать предпринимателей в развитии производственных, торговых и сельскохозяйственных проектов.
Программа станет важным вкладом ЕАБР в развитие частного сектора и малого предпринимательства страны. Проект будет способствовать повышению занятости и уровня доходов населения, снижению финансовых барьеров для начинающих предпринимателей, развитию экономической активности в регионах и укреплению устойчивости национальной финансовой системы.
ЕАБР расширяет сотрудничество в сфере развития производства в Таджикистане
Фото: ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) и ООО "Фабрикаи Каннодии Амири" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку развития производственного потенциала и расширение мощностей в пищевой отрасли Республики Таджикистан.
Соглашение подписали заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов и генеральный директор ООО "Фабрикаи Каннодии Амири" Ахлиддин Бобомурадов.
О проекте
Сотрудничество между ЕАБР и предприятием "Фабрикаи Каннодии Амири" направлено на поддержку развития производства мучных и кондитерских изделий. Компания планирует запуск новых линий и расширение действующих мощностей, что требует привлечения долгосрочных инвестиций и технического сопровождения.
ЕАБР готов оказывать поддержку компаниям, которые стремятся развивать новые направления и вносят вклад в производственный рост страны. Проект будет содействовать модернизации производственной инфраструктуры и повышению конкурентоспособности отечественных производителей.
В рамках соглашения стороны будут совместно прорабатывать проекты по расширению производства мучных и кондитерских изделий; разрабатывать стратегии повышения производительности и качества продукции; и содействовать внедрению современных технологий и стандартов.
Реализация инициатив в рамках соглашения позволит:
• увеличить выпуск отечественной пищевой продукции;
• создать новые рабочие места и повысить занятость населения;
• укрепить продовольственную самодостаточность страны;
• стимулировать развитие перерабатывающей промышленности и локального производства.
Участие ЕАБР играет важную роль в поддержке производственных проектов, направленных на развитие региональной производственной базы и повышение инвестиционной привлекательности Таджикистана. Банк способствует внедрению современных технологий, росту эффективности предприятий и расширению экспортного потенциала страны.
ФЦИ ЕАБР подписал Меморандум с Налоговым комитетом Таджикистана по цифровой трансформации и внедрению передовых технологий
Фото: ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) и Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан подписали Меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества, создающий основу для совместной работы по развитию цифровой трансформации и интеграционных проектов в налоговой сфере.
Документ подписали Тигран Саркисян, заместитель председателя правления и Солехзода Аюбчон Маъруф, первый заместитель председателя Налогового комитета.
Сотрудничество между ЕАБР и Налоговым комитетом стартовало в 2025 году и нацелено на поддержку внедрения современных цифровых инструментов и практик в работе налоговых органов, повышение эффективности государственных услуг и укрепление потенциала сторон как центров компетенций по цифровой трансформации.
В рамках меморандума стороны будут совместно работать над:
• развитием инструментов цифровой трансформации в деятельности Налогового комитета;
• реализации интеграционных проектов стран-участников ЕАБР в налоговой сфере;
• усилением потенциала сторон как центров компетенций в области цифровизации.
Подписание меморандума открывает новые возможности для повышения эффективности налоговой системы, внедрения передовых технологий и обмена опытом между странами евразийского пространства. Совместные инициативы позволят облегчить взаимодействие экономических субъектов, упростить исполнение требований по избежанию двойного налогообложения и создать современную налоговую информационную систему", - отметил Тигран Саркисян.
Партнерство с ЕАБР будет способствовать укреплению цифровой инфраструктуры, институционального потенциала и интеграции в евразийские экономические процессы.
ЕАБР и мэрия Душанбе подписали Меморандум о развитии сотрудничества в сфере цифровой трансформации
Фото: ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) и мэрия города Душанбе подписали Меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества. Документ закладывает основу для реализации новых совместных проектов в области развития цифровой трансформации системы управления и городского хозяйства столицы Таджикистана.
Со стороны ЕАБР Меморандум подписал заместитель председателя правления банка, руководитель Фонда цифровых инициатив ЕАБР Тигран Саркисян, со стороны мэрии Душанбе - первый заместитель председателя города Бахтиёр Шарифи.
Меморандум стал логичным развитием совместной работы, начатой в 2021 году. Ключевым проектом Фонда цифровых инициатив (ФЦИ) ЕАБР с мэрией Душанбе и госпредприятием "Умный город" (Smart city) стала цифровая платформа электронной карты Душанбе, на разработку которой ФЦИ направил в 2025 году около $1 млн. В текущей фазе проекта создается ядро системы, отрабатываются методологии и процессы, а также налаживается взаимодействие с четырьмя городскими ведомствами.
Подписанный меморандум позволит городу совместно с ЕАБР дополнить создаваемую электронную карту города новыми модулями: транспортная модель, инвентаризация технической инфраструктуры города и другие элементы городской системы для повышения качества управленческих решений и планирования развития города.
Развитие сотрудничества будет способствовать решению актуальных задач города Душанбе, обеспечению бесшовности в управлении городом и интеграции систем различных ведомств.
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов.
ЕАБР содействует развитию логистической инфраструктуры Таджикистана
Фото: ЕАБР
В Душанбе состоялось подписание трехстороннего договора о предоставлении технического содействия между Евразийским банком развития (ЕАБР), Министерством транспорта Республики Таджикистан и Государственным учреждением "Центр реализации проектов ГЧП" при Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.
Документ подписали заместитель председателя Правления ЕАБР Руслан Даленов, заместитель Министра транспорта Таджикистана Саидмуродзода Шоиста и директор Центра реализации проектов ГЧП Алишер Файзалиев.
Соглашение дало старт проекту Фонда технического содействия ЕАБР (ФТС) по разработке предварительного технико-экономического обоснования проекта "Строительство и эксплуатация транспортно-логистического центра на пограничном переходе "Фотехобод" и укреплению компетенций по оценке эффективности реализации инфраструктурных проектов в форме ГЧП.
Мы видим большой потенциал в создании современной логистической инфраструктуры в Таджикистане. Разработка предварительного ТЭО по проекту "Фотехобод" станет важным шагом к запуску масштабной инициативы, способной существенно повысить эффективность трансграничной торговли. По итогам разработки ТЭО ЕАБР готов рассмотреть возможность финансирования строительства нового логистического центра. Мы убеждены, что проект усилит позиции Таджикистана как важного транспортного узла региона", - сказал директор ЕАБР по Республике Таджикистан Владимир Якунин.
Развитие современной логистической инфраструктуры является одним из приоритетов Государственной программы развития логистики Таджикистана на 2023-2028 годы. Программа предусматривает модернизацию инфраструктуры, подготовку качественных проектных материалов и создание условий для привлечения инвестиций в транспортно-логистический сектор.
Проект ФТС ЕАБР позволит повысить качество подготовки инфраструктурных инициатив, усилить профессиональные компетенции специалистов и сформировать основу для запуска крупных инвестиционных проектов.
Проект станет одним из ключевых шагов в развитии транспортно-логистической системы Таджикистана, усилит инвестиционную привлекательность сектора и создаст фундамент для увеличения торговых потоков в регионе. ЕАБР в рамках своей мандатной деятельности продолжает продвигать проекты, направленные на расширение инфраструктурной связанности, поддержку интеграционных процессов и устойчивый экономический рост.
Евразийский банк развития реализовал первый пилотный проект по исламскому финансированию
В Астане состоялось подписание генерального договора товарной мурабахи между Евразийским банком развития (ЕАБР) и ТОО "Исткомтранс". Генеральный договор подписали заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов и генеральный директор ТОО "Исткомтранс" Алмас Абайдельдинов.
ЕАБР с радостью сообщает о запуске первого проекта по исламскому финансированию в реальном секторе, который становится важным этапом в развитии Банка как института, продвигающего альтернативные и устойчивые финансовые решения в странах-участницах. Финансирование будет осуществляться на основе исламского механизма товарной мурабахи, применяемой в международной практике.
О проекте
Проект реализуется совместно с крупнейшим частным оператором железнодорожного подвижного состава в Казахстане, ТОО "Исткомтранс". Финансирование будет направлено на капитальный, деповской и текущий ремонт вагонов ТОО "Исткомтранс", что позволит повысить эффективность грузоперевозок, укрепить транспортную связанность и повысить качество логистической инфраструктуры в регионе.
Проект является значимым достижением для Банка. Он демонстрирует нашу готовность внедрять востребованные финансовые инструменты и расширять направления деятельности. ЕАБР и далее намерен открывать новые горизонты, которые вносят реальный вклад в экономическое благополучие региона", -отметил Руслан Даленов.
Стратегическое значение проекта
Развитие исламского финансирования является одним из перспективных направлений для ЕАБР. Реализация проекта стала основой для формирования "Исламского окна" Банка и укрепила его позиции как международного института развития, предлагающего широкий спектр финансовых решений, соответствующих потребностям стран-участниц.
Первый проект в области исламского финансирования заложил фундамент для дальнейшего расширения этой практики в деятельности ЕАБР и открыл новые возможности для поддержки ключевых отраслей и инфраструктурных инициатив в регионе.
Мурабаха" -исламский инструмент финансирования. Это договор купли-продажи, где цена товара включает согласованную маржу прибыли, а клиент выплачивает сумму в рассрочку.
ТОО "Исткомтранс" - частный оператор подвижного состава в Центральной Азии, входит в число 50 крупнейших частных компаний Казахстана. Имеет представительства в 11 городах Казахстана и России и управляет парком из более чем 11 тыс. вагонов.
