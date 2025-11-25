Евразийский банк развития поддержал открытие современной аудитории и запустил стипендиальную программу по ГЧП в Таджикистане

Фото: ЕАБР

Рассказать друзьям

В Душанбе состоялась презентация Евразийского банка развития (ЕАБР), в рамках которой были подписаны документы о сотрудничестве с правительственными органами и компаниями Таджикистана. Мероприятие стало платформой для укрепления стратегического партнерства и обсуждения новых направлений совместной работы.





В своем приветственном слове первый заместитель министра финансов Республики Таджикистан Маджиди Юсуф Хайрулло отметил значимость сотрудничества с ЕАБР для устойчивого развития страны.





ЕАБР обладает широким набором финансовых инструментов, современными подходами и высоким уровнем экспертизы. В условиях глобальных вызовов роль многосторонних банков развития особенно важна для обеспечения долгосрочного финансирования, поддержки реформ и развития инфраструктуры. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет способствовать достижению общих стратегических целей и формированию современной конкурентоспособной экономики", - подчеркнул Юсуф Маджиди.





Заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов в своем выступлении рассказал о стратегии банка и его роли в регионе, отметив, что ЕАБР последовательно наращивает поддержку странам-участницам через сочетание инвестиционных, аналитических и партнерских инструментов.





Наша стратегия направлена на содействие интеграции и устойчивому развитию стран-участниц. Через сочетание инвестиционных и аналитических инструментов мы стремимся поддерживать проекты, которые не только приносят экономический эффект, но и способствуют улучшению качества жизни людей", - заявил Руслан Даленов.





Руководитель центра интеграционных исследований ЕАБР Александр Забоев презентовал аналитическую работу ЕАБР - так, за последние 5 лет банк выпустил более 110 аналитических продуктов . Также Он озвучил ключевые параметры макроэкономического прогноза по Таджикистану.





Экономика Таджикистана демонстрирует впечатляющую динамику, сохраняя одни из самых высоких темпов роста в регионе. По нашим оценкам, рост ВВП будет выше 8% по итогам 2025 и 2026 гг. Этому способствуют высокая инвестиционная активность и сбалансированная денежно-кредитная политика. Ожидается, что инфляция по итогам года составит около 3%, что является нижней границей целевого диапазона Национального банка. И в 2026 году, по нашим прогнозам, сохранится на низком уровне", - отметил Александр Забоев.





Александр Забоев также подчеркнул важность развития логистики. По его словам, реализация "Евразийского транспортного каркаса", одного из мегапроектов* ЕАБР, позволит снизить логистические издержки в регионе до 20% за счет сопряжения транспортных коридоров. Создание Трансафганского и Лазуритового коридоров позволит улучшить транспортную связанность Таджикистана.





Александр Забоев рассказал, что в Республике растет спрос на качественную складскую недвижимость - по прогнозам аналитиков банка, к 2040 году спрос на современные склады в Таджикистане вырастет в 20 раз.





Внимания требует и водосбережение - площадь орошаемых земель в Таджикистане может увеличиться к 2040 г. до 808 тыс. га (+20%), а это потребует порядка $567 млн инвестиций в совершенствование техники и методов орошения сельскохозяйственных культур. "Важно создавать производственный кластер по ирригационному оборудованию, что также внесет вклад в устойчивое социально-экономическое развитие Таджикистана", - подытожил Забоев.





Директор ЕАБР по Республике Таджикистан Владимир Якунин рассказал о портфеле потенциальных проектов Банка в стране на общую сумму $48 млн.





Наш пайплайн проектов в Таджикистане разнообразен и включает такие инициативы, как строительство кондитерской фабрики ($12,6 млн), маслозавода ($3 млн) и реконструкция автодороги Лабиджар-Калайхумб ($17 млн). Все проекты имеют существенный социально-экономический эффект. Например, строительство дороги не только улучшит транспортную связь между регионами страны, но и создаст новый логистический коридор для сообщения с Кыргызстаном, Узбекистаном, Китаем и Афганистаном", - поделился Владимир Якунин.





Особое внимание он уделил работе Фонда технического содействия , отметив его ключевую роль в подготовке инвестиционных проектов. В настоящее время в Таджикистане реализуется 10 проектов ФТС на сумму $2,4 млн, направленных на расширение инвестиционной деятельности, подготовку инфраструктурных проектов и развитие человеческого капитала.





Директор дирекции цифровых инициатив ЕАБР Александр Петров представил проекты Фонда цифровых инициатив (ФЦИ) , реализуемые в республике.





ФЦИ ЕАБР активно работает в Таджикистане, фокусируясь на создании основ для цифровой трансформации. Ключевым проектом является цифровая платформа электронной карты Душанбе, которая станет основным инструментом для агрегации управленческой информации и повышения эффективности городского управления", - прокомментировал Александр Петров.





В рамках мероприятия были подписаны следующие документы:





● Договор о техническом содействии с Министерством транспорта Республики Таджикистан и Центром государственно-частного партнерства (Подробнее)





● Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с Мэрией г. Душанбе и Налоговым комитетом при правительстве РТ (Подробнее)





● Соглашение о целевом финансовом взносе со Всемирной продовольственной программой ООН (Подробнее)





● Соглашение о сотрудничестве с ООО "Фабрикаи каннодии Амири" (Подробнее)





● Кредитное соглашение с ЗАО Банк "Арванд" (Подробнее)





Подписанные документы заложили основу для реализации новых проектов в сферах транспорта, цифровизации, финансового сектора и продовольственной безопасности.





Для справки:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





Мегапроекты ЕАБР - крупные сквозные проекты ЕАБР, которые банк реализует в рамках Стратегии 2022-2026. Всего их три "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии" (ссылка), "Евразийский транспортный каркас" (ссылка), "Евразийская товаропроводящая сеть" (ссылка). Проекты направлены на углубление экономической интеграции, решение ключевых инфраструктурных задач и создание новых возможностей для устойчивого роста на евразийском пространстве.